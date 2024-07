Il mondo delle criptovalute è in continua espansione e, in questo articolo, vogliamo aiutarvi ad entrarvi: come iniziare ad usare le criptovalute?

Le criptovalute stanno modificando radicalmente numerosi settori grazie alle loro caratteristiche uniche. Basate su una tecnologia chiamata blockchain, queste valute rappresentano non solo un mezzo di scambio, ma anche un metodo per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni.

Nel campo della sanità, l’introduzione della tecnologia blockchain e delle criptovalute ha migliorato la sicurezza e l’efficienza nella gestione dei dati dei pazienti. Società come MedRec stanno impiegando la blockchain per sviluppare sistemi che permettono di ottenere il consenso dei pazienti e monitorare chi accede ai loro dati sanitari.

Nell’industria immobiliare, aziende come Propy si sono distinte per aver implementato la criptovalute per facilitare transazioni immobiliari completamente digitali e sicure.

Tuttavia, per chi è nuovo nel campo delle criptovalute, è essenziale sapere che ci sono diversi passaggi da seguire per iniziare ad utilizzarle, al fine di evitare problemi in futuro. Proprio questo è lo scopo della nostra guida: fornire orientamento a coloro che stanno facendo i primi passi nel mondo delle criptovalute.

1. Educazione e ricerca

L’approccio iniziale per chiunque desideri avventurarsi nel mondo delle criptovalute dovrebbe iniziare dall’educazione e dalla ricerca approfondita. Le criptovalute e la blockchain, sebbene tecnologicamente avanzate, sono argomenti accessibili grazie a una vasta gamma di risorse disponibili online.

Le piattaforme di e-learning come Coursera e Udemy propongono corsi che spaziano dall’introduzione alle criptovalute fino agli aspetti tecnici avanzati della blockchain.

Oltre ai corsi formali, ci sono innumerevoli blog e forum dedicati, come CryptoCompare o BitcoinTalk, dove gli esperti del settore discutono le ultime tendenze, condividono analisi e offrono consigli pratici. Questi forum sono anche luoghi eccellenti per porre domande specifiche e ricevere risposte da parte di utenti esperti.

2. Scegliere un portafoglio digitale

Un portafoglio digitale memorizza le chiavi private necessarie per autorizzare le transazioni di criptovaluta. La scelta del portafoglio giusto dipende da diversi fattori:

Sicurezza : Valutare il livello di sicurezza offerto, comprese le funzionalità come l’autenticazione a due fattori, il backup e la possibilità di ripristino.

Facilità d’uso : Scegliere un portafoglio con un’interfaccia utente intuitiva e supporto tecnico affidabile.

Compatibilità : Assicurarsi che il portafoglio supporti le criptovalute che si intendono utilizzare.

Ecco alcuni dei portafogli digitali più consigliati nel 2024:

Ledger Nano S Plus : Questo portafoglio hardware è molto apprezzato per la sua sicurezza e il supporto per una vasta gamma di criptovalute e NFT.

Exodus : Portafoglio software particolarmente adatto ai principianti, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e al supporto per una vasta gamma di criptovalute.

Zengo : Un portafoglio software che utilizza la crittografia multiparte (MPC) per garantire la sicurezza, eliminando la necessità di frasi seed tradizionali. Supporta oltre 120 criptovalute.

3. Acquistare Criptovalute

Acquistare criptovalute è un processo che si svolge principalmente attraverso piattaforme di scambio online, comunemente chiamate exchange cripto. È vitale scegliere exchange regolamentati e con una buona reputazione come Coinbase, Binance o Kraken, che offrono sicurezza e affidabilità.

Recentemente, si è osservato che piattaforme online specializzate in settori specifici, come il gioco d’azzardo online, offrono la possibilità di acquistare criptovalute direttamente sui loro siti. Un esempio è il Mega Dice Online Casino, che, nonostante sia interamente basato su criptovalute, permette ai suoi giocatori di acquistare asset cripto direttamente sulla propria piattaforma per il gioco (fonte: https://www.megadice.com/it). Questo offre agli appassionati di gioco online l’opportunità di iniziare a giocare d’azzardo online con criptovalute, eliminando la necessità di cercare altri metodi per acquistarle.

Al momento della scelta, è fondamentale considerare le caratteristiche specifiche dell’exchange, come le commissioni di transazione, le opzioni di pagamento supportate e la varietà di criptovalute disponibili.

Le piattaforme di scambio sono generalmente soggette a normative rigorose che proteggono gli investitori e prevengono attività illecite come il riciclaggio di denaro. Le misure di sicurezza includono la verifica dell’identità degli utenti, attraverso il processo KYC (Know Your Customer), e altre precauzioni per proteggere i fondi e le informazioni personali degli utenti.

4. Essere aggiornati sugli eventi attuali

Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e soggetto a rapidi cambiamenti, sia a livello di regolamentazione che di mercato. Conoscere informazioni aggiornate può aiutare a prendere decisioni più consapevoli e tempestive riguardo al proprio portafoglio.

Seguire le notizie di settore attraverso fonti affidabili, partecipare a forum e discussioni online, e utilizzare strumenti di analisi del mercato sono pratiche essenziali per chi detiene o intende commerciare criptovalute. Siti web come CoinDesk, CoinTelegraph, e le sezioni di finanza delle principali testate giornalistiche offrono aggiornamenti continui su sviluppi tecnologici, variazioni di mercato e nuove normative.

Inoltre, molte piattaforme di exchange e wallet presentano strumenti interni per rimanere al passo con le fluttuazioni dei prezzi e le ultime novità. Impostare avvisi per variazioni significative di prezzo può essere un modo efficace per gestire attivamente i propri investimenti in criptovalute.

Conclusioni

Immergersi nel mondo delle criptovalute può sembrare complicato, ma grazie a un approccio con i giusti strumenti informativi e una strategia ben ponderata, si possono sfruttare i vantaggi di questa tecnologia. È fondamentale procedere con cautela e dedicarsi a ricerche approfondite prima di effettuare investimenti. Bisogna ricordare che le criptovalute offrono opportunità uniche per la diversificazione degli investimenti e la protezione della privacy finanziaria, ma come ogni investimento, comportano dei rischi. Gli investitori dovrebbero quindi valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e consultare professionisti finanziari quando necessario.