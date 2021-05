Come i social media hanno cambiato gli appuntamenti

La rivoluzione culturale del web 2.0 ha investito quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Appuntamenti romantici compresi. Scopriamo come!

Ormai ci troviamo talmente a nostro agio tra links, likes e cuoricini da riuscire a stabilire fortissimi legami di amicizia ed amore ancora prima di esserci incontrati dal vivo. Vediamo insieme quanto in profondità i social media hanno modificato il modo di incontrarsi ed interagire tra partners.

I siti di social media sono ottimi per creare connessioni

L’equazione Social media + incontro romantico non può che dare come risultato sito di incontri online. Tuttavia non c’è ancora bisogno di scomodare colossi del settore, per rendersi conto dell’enorme impatto che i social hanno avuto sulla nostra sfera romantica.

Basta far riferimento anche ai più comuni social, dove anche solo per incidente nascono coppie come funghi! Le persone ormai hanno molta più probabilità di allargare il proprio circolo di amicizie e conoscenze mandando richiesta agli amici degli amici online, piuttosto che partecipando ad improbabili feste dove tutti si raggrumano in gruppetti.

Possono preservare il mistero di un appuntamento

Nonostante siamo abituati a considerare i social media come lo strumento di condivisione per eccellenza, questi strumenti possono essere sfruttati anche per le ragioni opposte. Nel mondo offline è difficile mantenere un rapporto amoroso davvero segreto, ma le cose cambiano se la maggior parte del tempo ci si limita a scambiarsi messaggi privati, che allo stato pratico nessuno può vedere. In questo modo moltissime storie nascono e vivono nel più completo oblio, nascoste in piena vista ed alla faccia di tutti.

I siti di incontri offrono la ricerca di corrispondenze

Se poi parliamo di siti per appuntamenti, che altro non sono se non un tipo di social specializzatosi nelle relazioni d’amore, utilizzando questi strumenti abbiamo la possibilità non solo di entrare in contatto con persone geograficamente vicine, ma soprattutto di cercare un partner compatibile secondo decine di criteri differenti.

Nei social di cui abbiamo parlato fin ora ci si limita ad allargare la propria cerchia di amicizie in maniera casuale, a macchia d’olio potremmo dire. Nei siti per appuntamenti la questione cambia, perché attraverso l’uso di filtri e strumenti di ricerca siamo in grado di direzionare attivamente i nostri sforzi e le nostre simpatie.

Si tratta di una rivoluzione molto profonda nel modo di intendere l’incontro, l’amore non è più il frutto di un caso fortunato, adesso le persone si dedicano a filtrare e selezionare con cura il proprio partner alla ricerca del famigerato ago nel pagliaio.

La gelosia è aumentata

Tutte rose e niente spine? Certo che no! L’incremento nel numero di contatti che il proprio partner ha a disposizione, la semplicità con la quale può interagire con gli altri senza che si venga mai a sapere nulla, il telefono sempre connesso ed a portata di mano, sono cose che inevitabilmente pesano sul senso di sicurezza di chi magari già per sua natura, non è molto tendente alla cieca fiducia.

Purtroppo questo aspetto non è mitigabile, se non da un lavoro psicologico personale che ciascuno di noi è chiamato a fare su sé stesso quando decide di intraprendere un cammino di coppia. È vero che la fiducia va conquistata col tempo, ma bisogna anche considerare che l’amore affonda le sue radici su tale fiducia, e che quando quest’ultima viene a mancare è molto complicato mantenere in piedi una storia. Attenzione quindi alla gelosia, se ne soffri dovresti cominciare a gestirla altrimenti sarà lei a gestire te.

Ci sono troppi pesci nel mare

I “troppi pesci nel mare” non è un’espressione di giudizio, ma piuttosto una constatazione oggettiva. Con i social abbiamo molti più contatti di quanti siamo in grado di gestire, il modo in cui ciascun componente della coppia impara a gestire questo stato delle cose determina gran parte della salute di un rapporto.

Ci si può unire al punto da formare una barca che galleggia sul mare, oppure in quello stesso mare il rapporto può annacquarsi, diluirsi ed infine disciogliersi. Non esiste un modo giusto ed uno sbagliato per affrontare le cose, ogni coppia deve trovare la sua strada.

Le vite private ora sono pubbliche

In contraddizione con ciò detto qualche paragrafo più sopra, la verità è che i social sono nati per spiattellare la nostra vita in pubblico, non ci sono argomenti che tengano. Resta vero che i siti per appuntamenti basano il loro core business proprio sulla discrezione, ma la tendenza generale è di una cessione della privacy in favore della condivisione.

Bene o male? Probabilmente come per tutte le rivoluzioni dipende dalla tua età, i millennial che hanno conosciuto il mondo già così non ci trovano nulla di strano, mentre tutti gli altri dovranno trovare il modo di adattarsi ad un mondo che non ha la minima intenzione di tornare indietro.