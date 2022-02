Come guadagnare 200 euro al mese su internet

Nell’epoca di Internet esistono diverse possibilità per coloro che intendono guadagnare 200 euro al mese comodamente da casa

Sia che si tratti di lavori legati al mondo del business, a quello della finanza o comunque un lavoro freelance che permetta di mettere a frutto le proprie competenze o anche qualcosa che non richieda particolari abilità.

In ogni caso, gli “ingredienti” fondamentali per raggiungere un determinato guadagno mensile, in questo caso 200 euro, sono la costanza e la spinta motivazionale.

Sebbene per molti una tale cifra potrà sembrare modesta, occorre tuttavia tenere presente che simili entrate non possono certamente sostituire uno stipendio ma comunque possono rivelarsi d’aiuto per coprire piccole spese familiari o per soddisfare altre valide necessità.

Per guadagnare 200 euro al mese basta una buona connessione di rete

Ma cosa serve per guadagnare 200 euro? In realtà, tutto ciò che devi avere per iniziare a lavorare e a ottenere denaro costantemente è un semplice connessione ad internet e un buon PC.

Quindi, se hai intenzione di fare 200 euro ogni mese, dovrai effettuare un piccolo investimento il cui ritorno sarà veramente immediato. Cerca tra le offerte per ottenere una buona connessione ad internet e trova la migliore per le tue esigenze. Dovresti già averla in casa, altrimenti difficilmente saresti in grado di leggere questo articolo da un PC. Tuttavia, potresti valutare di cambiarla proprio in virtù della tua nuova attività.

Come detto, dovresti anche valutare l’acquisto di un computer che abbia delle buone prestazioni e che non si blocchi quando svolgi la minima attività più complessa. Anche in questo caso, trova il momento giusto per realizzare questo acquisto tecnologico e pensa ad un piccolo investimento.

Guadagnare 200 euro al mese con i sondaggi retribuiti

Ad esempio, per guadagnare 200 euro al mese in modo facile e rapido ci si può iscrivere ai siti online che permettono di ricevere denaro compilando sondaggi retribuiti.

Esistono infatti numerose piattaforme tramite le quali si può partecipare ad indagini di mercato costituite da semplici domande a cui si risponde in poco tempo. Compilando 4 o 5 questionari è possibile raggiungere mediamente i 6 euro al giorno, a patto che però tali piattaforme garantiscano una certa frequenza giornaliera nella formulazione di nuovi sondaggi.

Vi sono numerose aziende interessate a raccogliere le opinioni dei clienti circa i prodotti e i servizi offerti e altrettante sono disposte a retribuirli in virtù dei loro pareri.

Le stesse aziende infatti si servono di tutte queste informazioni al fine di migliorare e sviluppare ulteriormente la propria attività.

Sono accetti anche i pareri negativi poiché non compromettono in nessun modo la retribuzione.

Una volta risposto ad alcuni sondaggi, gli utenti possono ritirare i loro guadagni tramite il metodo di pagamento che più preferiscono (Paypal o buono sconto).

Occorre tenere presente che onde evitare eventuali truffe in cui si può incappare nella scelta del sito, nessuna piattaforma che funzioni legalmente richiede carte di credito o pagamenti di tasse per l’incasso dei guadagni ottenuti. Ecco perchè è importante affidarsi a panel di sondaggi retribuiti seri e sicuri.

Fare 200 euro lavorando come Copywriter

Un altro lavoro che può fruttare parecchie soddisfazioni è quello del copywriter. In sostanza si tratta di una figura che si occupa di produrre contenuti in forma scritta e con la diffusione dei social media, redigere testi persuasivi per gli utenti come post e stories.

Il mestiere di copywriter può aprire poi la strada a svariati sbocco professionali presso quelle aziende che sono alla ricerca di uno scrittore che operi per loro conto: testate giornalistiche oppure agenzie web di comunicazione.

In tale ambito sono necessarie competenze di base precise che non si limitano alla semplice conoscenza dell’italiano e alla capacità di ideare contenuti creativi.

Servono in realtà anche conoscenze di cultura generale per le quali è necessario riferirsi a fonti autorevoli soprattutto se si intende approfondire ulteriormente determinati argomenti.

Bisogna poi essere capaci di adattare il proprio registro da colloquiale ad informale a seconda del target di riferimento; utilizzare un linguaggio conciso ed efficace che coinvolga e colpisca il fruitore.

Ma soprattutto per ottenere 200 euro al mese, il copywriter deve saper adattare i suoi contenuti di modo che si posizionino fra quelli più ricercati su Google. Occorre pertanto essere pure esperti delle regole della SEO.

Con il termine SEO ci si riferisce a tutte quelle attività volte al miglioramento di un sito internet costituite da una serie di strategie che puntino ad indirizzare il traffico organico dai motori di ricerca alla pagina creata, così da farle ottenere più visualizzazioni.

Per redigere correttamente un testo, il copywriter deve spiegare ed informare il lettore accendendo interesse, tramite uno stile persuasivo.

Per coloro i quali sono dei neofiti del mestiere, esistono degli appositi corsi online creati da professionisti in materia.

Aprire un canale Youtube

Un’altro modo per fare soldi è quello di aprire un canale YouTube.

Come in ogni attività, servono competenze, tempo a disposizione e passione. Per cominciare a guadagnare con il proprio canale, esso deve raggiungere almeno i 1000 iscritti, in secondo luogo ciò dipenderà anche dal livello di interazione degli utenti, dai metodi utilizzati per guadagnare e a quale tipo di mercato si deve rivolgere il canale.

La propria strategia di marketing deve essere rivolta ad una nicchia ben definita puntando alle esigenze di un determinato pubblico.

La nicchia indica più precisamente un argomento o una serie di argomenti specifici correlati per cui gli utenti sono interessati a spendere del denaro. È poi importante raggiungere almeno le 4000 ore di visualizzazioni nell’arco di 12 mesi e soprattutto attenersi rigidamente al copyright e alle regole del portale.

Per aumentare le entrate bisogna comunque puntare sulla qualità dei contenuti: infatti così facendo sarà possibile creare numerose collaborazioni anche esterne alla piattaforma. Inoltre si deve permettere l’utilizzo dei propri contenuti a terzi e finanziare il progetto tramite crowdfunding, vale a dire un finanziamento dal basso che si avvale dell’aiuto e del sostegno di più persone.

L’unico aspetto negativo è che dovrai lavorare duramente diversi mesi senza vedere un euro prima di ottenere un entrata “fissa” di 200 euro al mese

Guadagnare 200€ con l’affiliate marketing

Vediamo ora come guadagnare 200 euro al mese con le affiliazioni. L’affiliate marketing consiste nella promozione da parte di un affiliato di un prodotto creato da un venditore dal quale riceve in cambio una commissione sul venduto.

Vantaggio principale di questo tipo di marketing è che il venditore non deve preoccuparsi della promozione del prodotto e dunque non deve anticipare soldi poiché l’affiliato riceverà la sua parte soltanto dopo la vendita.

Guadagnare con le affiliazioni significa dunque vendere qualcosa per conto di terzi e ricevere un compenso in proporzione al prezzo di ciò che si è venduto. Il metodo più efficace e remunerativo è il Money blog cioè un sito web che promuove prodotti di una precisa nicchia: ad esempio se l’argomento concerne una razza di gatti gli articoli di riferimento recensiranno prodotti per quella razza con i relativi link affiliati. Uno dei programmi di affiliazione più conosciuti è quello di Amazon.

Vendere infoprodotti

Un’ulteriore opportunità è rappresentata dall’infomarketing (infoprodotto).

L’infoprodotto è un articolo destinato alla vendita web tramite formato digitale (ebook, video online, audio MP3, mappe PDF).

Tali prodotti possono essere ad esempio corsi online su come risolvere un problema pratico.

Anzitutto occorre realizzare l’articolo da vendere, poi creare una pagina di vendita e utilizzare come metodo di pagamento PayPal che consente di essere pagati anticipatamente; il cliente potrà così effettuare il download del prodotto digitale una volta pagato.

Se s’intende guadagnare 200 euro al mese seriamente è necessario focalizzarsi su settori per cui la gente è disposta a pagare, lasciando dunque perdere argomenti di dubbio interesse per il pubblico di riferimento.

Per esempio, supponendo che vendiamo un ebook a 10 euro, dovremo venderne venti al mese per raggiungere la nostra cifra.

In conclusione esistono i più svariati metodi per guadagnare online: basta solo trovare quello più adatto alle proprie competenze ed esigenze.

Ottenere più di 200€ al mese facendo trading

Hai mai sentito parlare del trading online? Se hai intenzione di ottenere dell’entrate tutti i mesi con il minimo sforzo, questa è una delle alternative migliori che potresti valutare. Basta azzeccare con l’investimento giusto.

Ma come funziona? Ovviamente, il guadagno al mese è dettato dal volume di investimento che hai intenzione di dedicare a questa attività.

Facciamo un semplice calcolo. Consideriamo che l’asset su cui hai investito faccia il 2% in un mese. Investendo 100 €, otterresti 2 €; investendo 1000 € ne otterresti 20 €; investendo 10.000 € ne otterresti 200 €.

Certo, non tutti hanno la disponibilità di investire 10.000 €. Ecco perché è importante utilizzare questo metodo di guadagno giornalmente per guadagnare delle piccole somme di denaro per poi poterle sommare a fine mese.

Con il trading online, fare 200 € al mese è assolutamente alla portata di tutti anche investendo una piccola somma di denaro. L’importante è investire sempre ciò che puoi permetterti di perdere.

Fare soldi con il dropshipping

Il dropshipping è un’altro metodo di business che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare. Con il dropshipping il tuo compito è quello di fare da intermediario tra chi ha a disposizione il prodotto in magazzino e chi lo vuole acquistare.

Infatti, il pregio di questa tipologia di business è che non dovrai far altro che realizzare un sito web ecommerce, caricare i prodotti da un altro portale (ad esempio, Aliexpress) e iniziare a pubblicizzare il tuo progetto su canali come Google oppure Facebook e Instagram. Della spedizione e dell’imballaggio si occuperà l’azienda a cui hai girato l’ordine che hai ricevuto. Tu otterrai il guadagno tra il prezzo che hai imposto e quello del fornitore.

Guadagnare 200 euro al mese con il dropshipping è possibile. Anzi, si tratta solamente dell’inizio. Tuttavia, è sicuramente un’opzione a tua disposizione che necessita di un investimento in pubblicità a meno che tu non sia talmente bravo da crearti un pubblico a cui comunicare da zero.

Guadagnare 200 euro al mese vendendo i tuo scatti

Hai mai pensato di guadagnare con i tuoi scatti? Se la fotografia è la tua passione e passi le giornate a scattare foto con la tua macchina oppure con lo smartphone, abbiamo una buona notizia per te: puoi far fruttare le tue capacità.

Infatti, ci sono piattaforme online come Shutterstock che consentono agli utenti del web di vendere le proprie fotografie e scatti agli altri utenti che visitano giornalmente il portale.

Devi sapere che Shutterstock non è altro che un sito web che raccoglie milioni di foto e contenuti multimediali. Questi sono resi disponibili a pagamento a chi naviga sul web. Ecco perché caricando i tuoi scatti e registrandoti come “professionista”, potrai guadagnare dalle tue opere vendendole agli utenti che sono potenzialmente interessati ai tuoi lavori.

Conclusione

Siamo certi che al termine di questa guida hai capito che guadagnare 200 euro al mese è davvero possibile.

Ci sono tantissimi modi per farlo. Alcuni, intercettano le tue passioni, come può essere quello di vendere gli scatti che realizzi, altri necessitano di un investimento iniziale come per il trading.

In ogni caso, qualunque sia il metodo di guadagno, il nostro consiglio è quello di non demoralizzarti nel caso in cui non riuscissi a fare 200 euro al primo mese.

Come in ogni ambito, avrai bisogno di un po’ di tempo per ottenere costantemente una somma di denaro che potrebbe anche aumentare nel corso del tempo.

Pensa, ad esempio, ad un blog di affiliazione oppure ad un canale YouTube che necessitano di essere rodati nel corso del tempo per aumentare le loro prestazioni!