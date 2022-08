Come funziona in dettaglio Shiba Inu Crypto e il token a esso collegato?

In questo articolo vi presentiamo di Shiba Inu Crypto, una criptovaluta dalla storia un po’ strana, ma che sta crescendo rapidamente

In linea generale, ma soprattutto nelle crypto, è sempre ideale conoscere come funziona in dettaglio una certa forma d’investimento, prima di andare a investire nello stesso. Questo vale soprattutto quando al centro dell’attenzione ci sono delle crypto nate in versione leggera, quasi scherzosa, per poi convertirsi in progetti solidi con un possibile grande futuro di fronte. Parliamo ad esempio di Shiba Inu Crypto, meme token nato quasi per scherzo sulla scia di Dogecoin e cresciuto in breve tempo fino a livelli interessanti e molto redditizi.

Come funziona in dettaglio Shiba Inu Crypto?

Per conoscere una moneta dobbiamo partire un attimo dalle basi del suo progetto. Shiba Inu Token è un token di tipo ERC 20 (basato sulla struttura di Ethereum) pre-minato, la cui metà è stata inviata prima del lancio della moneta a Vitalik Buterin, creatore e leader di Ethereum. Shiba Inu Crypto è nato da subito come meme token, con un intento quasi ludico, sicuramente scherzoso e nessuna intenzione velleitaria di cambiare il mondo.

L’ecosistema Shiba Token

Shiba Inu non è soltanto un meme token, ma bensì un progetto che ha ottenuto una rapida evoluzione, grazie a un piano di crescita ed espansione davvero ben studiato. Fanno parte dello stesso ShibaSwap, il sistema di Exchange o crypto Exchange automatico che funziona senza richiesta di permessi o autorizzazione. Il tutto funziona ricorrendo a pool di liquidità messe a disposizione dagli utenti, che per questa disponibilità vengono remunerati con interessanti ricompense.

A differenza dell’atto di creazione del token, questa nuova funzione non presenta niente di rivoluzionario, visto che si basa su quanto già visto per altri sistemi (è infatti ispirato a Uniswap), in versione ottimizzata. Il sistema di ricompense presenta infatti due caratteristiche ancora una volta evolute e interessanti. Da una parte troviamo il lock di 6 mesi di una parte dei token fornita in liquidità, ottima soluzione per aiutare nel mantenimento della stabilità della piattaforma. Dall’altra troviamo invece il sistema di ricompense “in tempo reale” che premia gli utenti innescando anche il processo virtuoso dell’interesse composto.

Il sistema di staking

Innovativo, ma anche molto lineare il sistema di Staking all’interno del token Shiba Inu Crypto. Esistono infatti tre crypto che possiamo mettere in Staking, quando questo avviene, il sistema identifica il nostro investimento tramite dei segnaposto (placeholder) che verranno resi al termine dell’operazione di Staking.

Durante questa attività di Staking si ricevono il 3% dei BONE (uno dei tre token supportati, anch’esso a tema “canino”) minati durante il periodo, insieme a uno 0,1% in moneta Ethereum che viene generato dalla funzionalità di swap. Quanto generato può essere convertito e riscosso su base settimanale per un terzo della moneta, mentre, gli altri due terzi devono rimanere in “lock” per almeno sei mesi, garantendo così stabilità all’intero sistema. Oltre al token BONE, nel sistema di Staking esistono poi ulteriori due token.

Il token SHIB

Si tratta del token simbolo dell’intero sistema Shiba Inu Crypto. Generato in volumi altissimi prima della presentazione della moneta è utilizzato solo in fase di scambio. Questo token è la base del progetto, da cui si dipanano BONE e un terzo ulteriore token, LEASH.

Il token LEASH

Si tratta di un token la cui funzione, secondo i creatori del progetto era quella di rebate, ovvero un token di valore flessibile che rappresentasse le variazioni del token principale SHIB. Alla data attuale questo progetto è stato rivisto e oggi LEASH è un token limitato a 107647 pezzi e che viene utilizzato principalmente come reward per chi fa Staking tramite SHIB.

Il token BONE

Già anticipato prima, questo token è la colonna portante del sistema ShibaSwap. Si tratta di un token di governance che dà diritto di voto sulle prossime azioni e decisioni della crypto Shiba Inu. Disponibile in un numero massimo di 250 milioni di unità, come per gli altri token, anche per questo una parte dello stesso deve essere conservata per almeno 6 mesi per dare stabilità all’intero ecosistema.

Shiba Inu crypto è un progetto partito quasi per gioco da un meme token ispirato a un’altra crypto e diventato velocemente una delle migliori opzioni per chi vuole investire in criptovalute. Dietro di esso c’è però chiarezza d’intenti e una buona visione del futuro, come dimostrano i passi e le azioni già implementate da questa crypto.