Come flirtare online: i 5 segreti che dovresti conoscere

Capire come flirtare online non significa imparare un insieme di tecniche e “mosse” specifiche. Flirtare non è una scienza, e se la mettiamo su questo piano, perdiamo tutte le cose che rendono divertente flirtare

Se ti stai chiedendo come migliorare quando si tratta di flirtare e di come conoscere persone online, la prima cosa che dovresti fare è capire davvero cos’è il flirt e perché lo si fa. Da lì, sarà più facile capire come flirtare in modo più naturale e spontaneo.

Nel bel mezzo dell’epidemia, tutti hanno imparato ad adattarsi a una nuova realtà. Sono emerse nuove regole per il distanziamento sociale: le persone sono state esortate a evitare di assembrarsi in gruppi e a stare lontano da bar, ristoranti e luoghi pubblici, ove possibile.

Ciò ha significato, tra le altre cose, che il mondo degli appuntamenti come lo conoscevamo è cambiato in modo significativo. Adesso gli incontri online sono molto più frequenti.

Flirtare tramite siti di incontri come Scopamici ha richiesto un po’ di impegno in più, ma è stato un ottimo modo per trascorrere il tempo libero durante il lockdown. E ora incontrare persone attraverso Scopamici per un weekend fuori porta è diventata una fantastica abitudine.

C’è molto spazio per fraintendimenti quando si tratta di appuntamenti online. La mancanza di segnali non verbali è davvero uno dei maggiori ostacoli, per non parlare dall’avversione delle persone di oggi a ricevere chiamate. Il modo per contrastare questo è fare uno sforzo costante per ricreare questi segnali fisici il più possibile.

Cosa vuol dire flirtare online?

In senso stretto, flirtare è il proceso tramite il quale segnali il tuo interesse sessuale a qualcuno.

Una definizione più moderna si può estendere alla questione di come flirtare online, almeno, nella nostra cultura attuale. Di solito è un’attività divertente e spensierata a distanza, ma può anche essere un invito a costruire qualcosa di più profondo. Ad ogni modo, flirtare fa bene a entrambe le persone se i sentimenti sono reciproci. Si tratta di una condivisione di entusiasmo e curiosità.

Mentre le persone spesso associano il conoscere persone online all’avere incontri o a fare sesso, la ricerca mostra che le persone flirtano per svariati motivi. Per vedere se c’è della potenziale chimica sessuale o romantica ma anche solo per far stare bene l’altra persona, per aumentare la propria autostima o semplicemente per giocare e divertirsi con qualcuno.

Suggerimenti per flirtare online con successo

Di base, sii gentile e rispettoso: già così puoi avere incontri con donne online. Se vuoi iniziare e migliorare le tue abilità di flirt online in questo momento, segui questi 5 semplici suggerimenti per conoscere qualcuno online e flirtare con successo.

1 Stabilisci una connessione genuina

Flirtare a volte può sembrare tutto divertimento e gioco, ma non deve essere sempre qualcosa di superficiale. Dovresti anche cercare di stabilire una vera connessione. Un modo per farlo è leggere attentamente la biografia della persona che ti interessa e avviare una conversazione su un particolare argomento.

Se dice che le piace “mangiare la pizza e guardare Netflix”, puoi chiedere consigli a riguardo. Oppure, se dice che “ama viaggiare e perdersi”, puoi chiedergli qual è stato il suo viaggio preferito. La scelta di un argomento in base ai suoi interessi probabilmente manterrà la conversazione interessante.

2 Cerca di capire quando qualcuno cerca di flirtare con te

Un altro motivo per cui ci sono molti single è perché per alcuni di loro è complicato capire quando una persona è interessata. Soprattutto faccia a faccia, quando qualcuno si mostra gentile con te. Ricorda di non presumere che tutti quelli che sono gentili con te vogliano provarci ma tieni anche a mente che non dovresti nemmeno ignorare quando qualcuno sta chiaramente correndo un rischio e si sta esponendo.

Nel mondo degli appuntamenti online, oltre al desiderio di incontrarti, ci sono altri segnali che possono aiutarti. Fai caso alle risposte veloci ai messaggiai messaggi o alla condivisione di post e meme divertenti.

3 Usa le emoji (senza esagerare)

Alle donne piacciono molto le conversazioni piene di emoji: puoi trarne vantaggio, perché il loro utilizzo può anche aiutarti a capire meglio la chat online con le donne.

L’uso delle emoji rende la conversazione più vivace e meno noiosa, inoltre, ti aiutano a giocare sicuro e a mantenere la conversazione aperta.

4 Gioca a fare il misterioso

È fantastico cercare donne online, parlare e andare d’accordo con tutte, ma il trucco qui è farlo durare abbastanza a lungo in modo da ottenere un vero appuntamento.

Quindi non mettere a nudo i tuoi sentimenti più profondi nei primi 10 minuti di conversazione con qualcuno. Sii onesto ma cerca anche di fare il misterioso.

5 Rischia con una conversazione sessuale, ma non correre troppo

Rischia, ma solo quando già c’è stato uno scambio di messaggi hot. Flirtare online non vuole dire scrivere scambiarsi frasi sessuali quando ci pare.

Ma attenzione, devi sapere dove tracciare i confini. Invece di farlo in modo esplicito, cambia le cose sottolineando il tuo “lato cattivo”: condividi qualche tua avventura.

Organizza un incontro faccia a faccia

Pianificare un incontro per il futuro dà a entrambi qualcosa in cui sperare. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalla pianificazione di un primo appuntamento al diventare più espliciti sul piano sessuale, se entrambi vi sentite a vostro agio. Usa la tua immaginazione per mantenere calde le conversazioni, fino a quando non potrai finalmente vedere quella persona faccia a faccia.

Mantenere vivo l’entusiasmo quando inizi a conoscere single online richiede lavoro e creatività, ma consideralo un modo per rispolverare le tue capacità di conversazione. È importante rimanere in contatto e, come accennato prima, app di incontri come Scopamici sono un ottimo modo per farlo.