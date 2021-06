Come faccio a creare un banner Twitch offline?

Sei presente anche tu sulla piattaforma di Twitch, di proprietà di Amazon? È sicuramente uno dei canali vincenti oggi per fare video e audience anche se parte per i gamers. Scopriamo come creare un banner per Twitch offline

Vuoi capire come farlo rimanendo offline da Twitch e caricarlo solo una volta fatto? In realtà non ti servirà altro che qualche minuto e seguire step by step la nostra piccola guida.

Aggiungi a tutto questo la tua fantasia e un po’ di voglia di farsi notare.

Le basi da cui non si scappa, creare un banner Twitch offline

Oggi per il tuo banner offline Twitch, non c’è bisogno di essere un grafico, un programmatore può avere grandi esperienze. Inoltre, ti do una bella notizia, potrai farlo con degli strumenti che trovi su web gratuiti. L’unica cosa che devi tener presente, prima di partire a gestire il programma che ti aiuterà a creare il tuo banner, è il fatto che questo deve rispettare delle misure.

Per essere ottimale queste devono essere 1200x 480 pixel e non pesare più di 10 MB. Questo per quanto riguarda il tuo banner profilo. I banner che invece andrai a utilizzare sotto il tuo canale, devono essere molto più leggeri e non superare i 320 pixel per quanto riguarda la misura della larghezza.

Gli strumenti gratis per creare un banner Twitch offline

Ecco maggiori programmi online gratis che ti possono aiutare nel tuo intento.

Canva

Canva è uno strumento molto utile e polifunzionale. Non solo ti serve per tutti i tuoi social da Facebook a Instagram, ma ti aiuta anche in questa nuova piattaforma a creare il tuo banner.

La metodologia immediata ti vengono presentati dei modelli preconfezionati, che puoi andare a personalizzare semplicemente con un copia incolla. Trovi molti template disponibili e personalizzabili nella versione free.

L’unica cosa che ti viene richiesta è semplicemente l’iscrizione con un account gratuito, con cui poi potrai operare tutti i tuoi progetti e avere anche un piccolo archivio di quello che hai fatto.

Crello

Crello è stato ideato con il presupposto di andare a creare tutti i tuoi contenuti, che ti serviranno per pubblicare sui social compreso Twitch. Esiste una parte gratuita, che ti consente di avere una vasta scelta di modelli.

Se invece vuoi essere più attrezzato, puoi optare per la versione pro, il cui abbonamento varia dagli 8 ai 10 $ al mese. Ti può servire nel momento in cui la tua pubblicazione abbastanza corposa visto che in realtà nella versione free download sono limitati

PosterMyWall (On web/Android verisone)

Ecco un’altra applicazione o programma che trovi online in cui la versione free è particolarmente ricca di modelli e la possibilità di download è corposa. Da tenere in considerazione perché è molto versatile, soprattutto molto semplice da utilizzare.

Adobe spark

Poteva mancare nella nostra lista un prodotto Adobe? Assolutamente no. Come la gran parte dei prodotti Adobe anche questo non solo è l’avanguardia nella produzione e di elementi che servono sui social, ma è anche estremamente facile e immediato da utilizzare.

Adobe Photoshop

Questa soluzione sempre della Adobe non è però gratuita, perché avresti solo 7 giorni di prova, dopo di che hai un pacchetto completo. Probabilmente ti serve se vai a sfruttare tutte le potenzialità di questo programma, che ti permette anche per fare il tocco fotografico e una grafica sulle fotografie molto avanzata. Differentemente potresti usare qualunque delle applicazioni precedenti, avendo comunque degli ottimi risultati, anche perché gran parte del lavoro è basato sulla tua fantasia per la realizzazione del tuo canale.

Mettiamo le mani in pasta creare un banner Twitch offline… e via!

Scegli una applicazione che poi userai per creare sia il banner di profilo che quelli dei vari video di Twitch. Il tuo banner è sicuramente una strategia interessante per poter avere poi una certa omogeneità a livello di immagine. Queste applicazioni ti permettono, realmente con facilità, di avere già delle proposte di template strutturate, in cui tu puoi andare a modificare e personalizzare senza necessariamente chiedere l’aiuto né ad un’agenzia né a un grafico.

È una cosa che puoi fare per conto tuo. È ovvio che ti conviene scegliere un template che sia adatto al tuo al tuo pubblico, al tuo messaggio e al tuo logo e di usare quindi sempre la stessa logica.

Cosa è e cosa sarà

Tieni presente che oggi Twitch è sicuramente la piattaforma per chi è appassionato di videogiochi, ma visto il lancio e il successo non è detto che ben presto possa avere anche altre declinazioni e diventare interessante per forme di branding e business.

D’altronde come ogni social nasce per uno scopo per poi diventare promotore delle immagini dei business di molte aziende e di conversioni con il pubblico. Staremo a vedere come si evolverà il futuro di Twitch e come, a quel punto, incomincerà a diventare fondamentale creare una coerenza con l’immagine aziendale. Per il momento resta sicuramente il social preferito per i gamers.