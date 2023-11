Come evitare le truffe con Bitcoin

Hai mai sentito parlare di phishing e di “rug pulling”? Scopri come funzionano le truffe di criptovalute e approfondisci come superare i truffatori.

Nel 2020, l'FBI ha riferito che i criminali informatici hanno rubato più di 1,3 miliardi di dollari in criptovalute tra gennaio e marzo. Considerando che a metà del 2022 la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute messe insieme era di poco inferiore a 1 trilione di dollari, si tratta di una somma considerevole.

Questo articolo descrive le truffe più tipiche, il loro funzionamento e le misure preventive che puoi adottare per salvarti.

La truffa del phising

In una truffa di phishing, il truffatore contatta un utente Bitcoin attraverso vari mezzi, come e-mail, SMS, app di messaggistica istantanea, social media o telefonate. Utilizza tattiche convincenti per impersonare una piattaforma affidabile o uno dei suoi rappresentanti, rendendo difficile per l’utente identificare la truffa.

L’obiettivo del truffatore è quello di convincere l’utente a cliccare su un link o a fornire le proprie credenziali, consentendogli di accedere ai conti e ai fondi dell’utente. Può utilizzare tattiche come offrire promozioni o creare un senso di urgenza sostenendo che qualcuno ha compromesso l’account dell’utente.

Per proteggerti da questa truffa:

Utilizza codici anti-phishing stabiliti da piattaforme affidabili per confermare la legittimità delle comunicazioni.

Non cliccare sui link presenti negli SMS o nelle e-mail a meno che non siano confermati come legittimi.

Non inserire le tue credenziali in nessun altro luogo che non siano le app e i siti web ufficiali; visita direttamente il sito web.

Presumi che chiunque ti contatti tramite messaggistica istantanea, social media o telefono non sia un rappresentante legittimo e non fornirgli informazioni sensibili o PII.

Truffe sui trasferimenti di denaro o sui prelievi

In questa truffa, il truffatore afferma falsamente di non poter prelevare o inviare fondi e chiede alla vittima assistenza in cambio di una parte dei fondi. Potrebbe chiedere aiuto per prelevare i fondi effettivi in un portafoglio che controlla, dando alla vittima l’accesso e dichiarando di avere difficoltà nelle transazioni.

Ma il prelievo non sarà possibile a causa della mancanza di fondi per le spese di benzina. La vittima invia quindi criptovalute al portafoglio, ma il truffatore dispone di un bot che ritira rapidamente i fondi trasferiti. Un’altra tattica consiste nel dichiarare di trovarsi in un paese ostile alle criptovalute e chiedere alla vittima di acquistare cripto per suo conto, ma la rimessa si ritrae o non viene mai ricevuta.

Per evitare di essere una vittima:

È fondamentale condurre sempre gli affari in modo etico e legale, anche se l'opportunità sembra molto redditizia.

, anche se l’opportunità sembra molto redditizia. Evita di intraprendere attività illegali o losche, che possono comportare perdite finanziarie o ripercussioni legali. Se l’offerta sembra troppo bella per essere vera, come ad esempio qualcuno che ti dà la frase del seme di un portafoglio e ti dice di prendere i fondi all’interno, è meglio esercitare cautela e considerare i potenziali rischi prima di procedere.

Truffe rugpull

I truffatori creano dei tappeti sotto forma di nuovi progetti di criptovalute, come le piattaforme De-Fi o i progetti NFT che a prima vista sembrano legittimi, con siti web dall’aspetto professionale, white paper, roadmap e comunità online. Iniziano a promuovere il progetto come la prossima grande novità e gonfiano artificialmente il prezzo utilizzando i loro fondi per effettuare acquisti.

La FOMO (paura di essere esclusi – fear of missing out) spinge le vittime a comprare, ma una volta che la liquidità in uscita dal progetto è sufficiente, i truffatori vendono le loro attività, lasciando le vittime con token o NFT di valore scarso o nullo. Il termine “rugpull” si riferisce alla rapidità con cui ciò avviene, come se il tappeto venisse tolto da sotto i piedi degli ignari acquirenti. In molti casi, il team di sviluppo abbandona il progetto e scompare.

Puoi evitare questa truffa se:

Fai ricerche su tutti gli investimenti in Bitcoin che intraprendi.

Controlla il white paper del progetto per assicurarti che sia originale e non una copia di un altro progetto.

Cerca di individuare il team del progetto e verifica se l'identità dei suoi membri è nota.

Fai attenzione agli investimenti che prevedono rendimenti irrealisticamente elevati.

Verifica le affiliazioni o gli accordi dichiarati con organizzazioni credibili e assicurati che ci siano prove a sostegno.

Le truffe di Bitcoin sono una minaccia reale per gli investitori e i trader. Molte persone hanno perso denaro a causa dei truffatori di criptovalute. Tuttavia, puoi seguire i seguenti consigli per evitare di cadere vittima dei truffatori di Bitcoin.

