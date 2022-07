Come è possibile fare grandi vincite?

Grossi bonus e jackpot da capogiro: come i casinò online stanno ingolosendo gli utenti e avvicinano sempre più utenti alle piattaforme

Ogni giorno sono milioni gli utenti che si collegano a piattaforme di gambling con l’intento di investire denaro per maturare delle vincite. Sono anche tantissime le testimonianze che raccontano di grosse vincite in denaro di fortunati utenti che riescono a sbancare con cifre sbalorditive. Fortuna sì ma anche un buon mix di talento e probabilità.

Fortuna, probabilità e talento: la ricetta della vincita

Tuttavia bisogna ragionare sul fatto che finalizzare una vincita non è cosa immediata. Non sempre almeno. Serve infatti familiarizzare col gioco per conoscerne i segreti e prevederne le mosse. Ovviamente non è sempre possibile riuscire a superare gli automatismi dei giochi però si può sempre puntare a migliorare in maniera significativa.

Per gli utenti che si approcciano per la prima volta al mondo dei casinò online è significativo riuscire a capire bene da dove iniziare perché studiando passo passo i vari giochi, sarà sicuramente più facile regolarsi in termini di probabilità di vincita. Partire con il gioco più coinvolgente, le slot, quando si approda per la prima volta in un casinò online, può essere utile ad entrare direttamente nei meccanismi di slot online. Chi gioca online alle slot machine può infatti usufruire della comodità di avere un vero e proprio casinò in casa. La prima cosa da sapere è che ogni slot è diversa da un’altra e non solo per grafica o effetti sonori ma anche per il suo rapporto di payout che è in buona sostanza, ciò che garantisce che una percentuale del denaro piazzato dagli utenti sia effettivamente convertita in vincite per i giocatori. Ne consegue che è più è alto il valore del payout più le probabilità di massimizzare vincite sono elevate.

Moltissimi giocatori tengono sistematicamente d’occhio questo valore per scegliere la slot più conveniente ma… se non dovesse piacerti? Bene molto spesso nei casinò online viene data l’opportunità di provare il gioco in modalità demo. Questo ti permetterà di affinare la tua esperienza di gioco, in maniera totalmente gratuita, o semplicemente di ricercare quello che ti piace di più. Inoltre molti esperti giocatori, dopo aver consultato le tabelle dei pagamenti (ogni slot ne ha una e serve a capire il valore dei simboli, dei simboli speciali e degli scatter), insegue le slot con jackpot più bassi. Notoriamente sono queste che pagano molto di più e non è affatto detto che per vincere molto bisogna giocare solo una volta.

Prelievi e fisco: come gestire una grossa vincita

Se è il tuo giorno fortunato, avrai finalizzato una grossa vincita ed ora ti tocca prelevarla e poi? Certamente se ti sei affidato ad una slot legale, il prelievo sarà semplice ed i tempi di accredito della vincita dipenderanno dal tuo metodo di prelievo e dai tempi della tua banca. Se stai giocando su piattaforme autorizzate (del tipo AAMS o ADM), puoi dormire sonni tranquilli. La tassazione viene infatti fatta in partenza al casinò stesso. In buona sostanza la tua vincita sarà già tassata a monte e dunque tu potrai riceverla già al netto di eventuali trattenute.

Conclusioni

Affidati dunque a siti affidabili per investire il tuo denaro o il tuo tempo libero con le slot machine. Prova a far fruttare la tecnica seguendo le accortezze descritte in questo articolo e punta a scalare la vetta delle vincite. Chissà che il prossimo fortunato non possa essere tu e possa finalmente acquistare la casa dei tuoi sogni. Inizia a sperimentare quale sia la tua slot preferita accedendo in modalità demo per capirne i meccanismi, le grafiche, i suoni ma anche le tabelle dei pagamenti.

Tieni d’occhio il payout magari leggendo qualche recensione o ascoltando i suggerimenti di utenti già più esperti. Sicuramente quello delle slot è un mercato in continua crescita perché, se scelte con criterio, possono davvero rappresentare una fonte di investimento con bei guadagni. Non avere fretta di finalizzare subito vincite enormi, se trovi la tua slot ideale, studiala in modo da capire quale sia il miglior momento per giocare oppure a che punto è arrivato il livello di payout. A tutto questo aggiungi anche un pizzico di fortuna, che non guasta mai!