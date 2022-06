In questo articolo vedremo come creare uno slideshow per Facebook in modo da offrire ai nostri follower sempre contenuti migliori

Hai molte foto che vuoi pubblicare sulla tua pagina Facebook? Vuoi trovare un modo migliore per mostrarli piuttosto che attraverso i feeds noiosi? In realtà, il tuo ragionamento è assolutamente corretto. Bombardare le persone con le tue immagini attraverso il feed è un modo infallibile per catturare la loro attenzione ed il loro interesse. Fortunatamente, esiste un modo migliore per mostrare le tue foto, siano esse contenuti personali o aziendali, in un modo molto più coinvolgente. Vale a dire attraverso gli slideshow.

Uno slideshow, che permette di visualizzare immagini quando queste sono mostrate in sequenza e sono cosparse di decorazioni ed effetti, è un elemento visivamente piacevole e allettante. Nel caso in cui non l’avessi mai provato prima, ti abbiamo fatto scoprire una nuova cosa. In questo articolo, daremo un’occhiata a come creare uno slideshow per Facebook in modo che tu possa mostrare i tuoi contenuti in modo visivamente accattivante.

Creare uno slideshow su Facebook

Prima di iniziare effettivamente a creare, dobbiamo trovare uno strumento affidabile. Ci sono tonnellate di programmi sul mercato, ma ce ne sono molti che si sono distinti chiaramente grazie alla loro combinazione di ricchezza di funzionalità e flusso di lavoro semplice. Uno di questi programmi è SmartSHOW 3D. Questo programma per creare slideshow per Facebook è uno dei preferiti dagli utenti e ti mostreremo perché.

Quando esegui per la prima volta il software, avrai una serie di opzioni. Prima di tutto, puoi utilizzare uno dei modelli integrati per creare una presentazione in 5 minuti, su vari temi. La seconda opzione è creare uno slideshow su Facebook da zero, il che richiederebbe un po’ più di tempo e immaginazione.

Una volta scelto l’approccio, riempi il tuo progetto con le immagini. Puoi aggiungere tutti i file di foto e video che desideri e riordinarli sulla timeline. SmartSHOW 3D viene fornito con una vasta libreria di effetti che puoi applicare facilmente alle tue diapositive. Ci sono panoramiche e zoom, varie animazioni, transizioni spettacolari ed effetti naturali. Il programma ti offre anche strumenti per creare un cinemagraph; un’immagine in cui si muovono solo alcune parti di essa (le nuvole scorrono nel cielo, il vapore sale da una tazza di caffè, ecc.).

SmartSHOW 3D ti dà anche la possibilità di creare la tua animazione in movimento. Il programma è dotato di un modulo di animazione personalizzato in cui puoi programmare il modo in cui le tue immagini si muovono con i fotogrammi chiave.

Aggiungere traccie musicali nelle slideshow di Facebook

Nessuna presentazione di Facebook sarebbe completa senza una traccia musicale, quindi aggiungine una facilmente. Ad esempio, puoi andare con una canzone di tua scelta o scegliere una melodia dalla libreria gratuita integrata del software. Se stai realizzando una presentazione che richiede una narrazione, registra il tuo commento vocale direttamente all’interno del software e aggiungilo alla timeline.

Una volta completato lo slideshow di Facebook, esegui il rendering nel formato corretto. Non è necessario modificare le impostazioni poiché SmartSHOW 3D offre oltre 30 predefiniti di esportazione che includono naturalmente un video per Facebook. Bastano pochi clic e avrai una presentazione di Facebook visivamente sbalorditiva pronta per la pubblicazione.

Sapere come creare uno slideshow per Facebook non è solo un’abilità facoltativa, piuttosto un “must” per le persone che hanno una pagina aziendale o semplicemente amano pubblicare le proprie immagini sul proprio account.

Quindi, se il tuo obiettivo era creare contenuti visivamente sbalorditivi o uno slideshow dall’aspetto professionale per la tua pagina, inizia a creare slideshow di Facebook e guarda come reagisce il tuo pubblico.