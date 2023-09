Come creare un avatar AI online con Artguru

Con Artguru, la creazione del tuo avatar AI richiede solo pochi clic ed è gratuita. Quindi non cercare oltre e crea il tuo primo avatar AI con Artguru!

Gli avatar AI, abbreviazione di avatar di Intelligenza Artificiale, sono rappresentazioni digitali di individui create utilizzando la tecnologia all’avanguardia. Queste rappresentazioni virtuali di noi stessi possono essere utilizzate in varie applicazioni, dall’incremento della tua presenza online per emergere nel mondo online affollato, alla creazione di una rappresentazione visiva distintiva degli individui; connessione con i tuoi spettatori in modo più coinvolgente; così come la tua rappresentazione in videoconferenze, webinar e presentazioni, che rendono la tua presenza virtuale più dinamica e professionale.

Oltre a essere un’icona di rappresentanza unica, l’avatar AI è anche utile per artisti e designer, in quanto può essere un modello digitale per le loro creazioni. A differenza delle immagini tradizionali in cui puoi avere solo uno stile da progettare, l’avatar AI ti permette di scegliere molti stili, rendendolo adatto a una vasta gamma di situazioni. Puoi usare le tue solite foto o selfie per generare molti stili con pochi clic.

Ultimo ma non meno importante, l’avatar AI può sicuramente salvarti dal vuotare il portafoglio. Assumere un fotografo professionista costerà sicuramente più di centinaia o addirittura migliaia di dollari. Con gli avatar AI, è molto conveniente ed economico. Puoi ottenerlo gratuitamente su determinate piattaforme (come Artguru), o semplicemente pagare qualche dollaro al massimo. Quindi, solo per pochi dollari, puoi scegliere tra molti stili diversi e ottenere decine di immagini istantaneamente.

Basta con i vantaggi di un avatar AI, creiamone uno. Ti guideremo attraverso il processo di creazione del tuo avatar AI online con Artguru.ai.

3 Modi per Creare un Avatar AI con Artguru AI

Artguru è una piattaforma online facile da usare che sfrutta tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, come il generatore di immagini AI, per generare avatar realistici. Che tu sia un creatore di contenuti, un appassionato di social media, un uomo d’affari o qualcuno alla ricerca di esplorare le infinite possibilità della personalizzazione, Artguru è un game changer.

Ecco come utilizzarlo:

Modo 1. Crea un Avatar AI con Artguru AI Avatar Generator

Il vantaggio di questo metodo è che è molto semplice e comodo e può comunque generare immagini di alta qualità.

Passo 1: Apri Artguru AI Avatar Generator

Vai sul suo sito web ufficiale e sulla homepage clicca sul pulsante Crea ora, quindi seleziona il genere, che determinerà se verrà generato un avatar maschile o femminile successivamente.

Passo 2: Seleziona lo stile che desideri generare

Artguru offre una varietà di stili tra cui scegliere, tra cui stili d’arte famosi come Cyberpunk, stili pittorici come Acquerello, Disegno a Mano, Impressionista e Futura Palette; e stili di personaggi di giochi o film come Age of Sail, God of Basketball, Night of the Wizard, Spidey 2023, Wood Elf, Astronaut e molti altri. Puoi selezionare fino a 10 stili alla volta.

Passo 3: Carica le tue foto

Ora, carica da 6 a 30 foto o selfie che desideri trasformare. Preferibilmente un selfie del viso della stessa persona, con uno sfondo diverso. Scegliere la foto giusta da caricare ti permetterà di ottenere risultati migliori.

A seconda dello stile che selezioni, potrebbe richiedere alcuni minuti o più per generare il risultato.

Passo 4: Salva il tuo avatar

Infine, salva l’avatar generato nella pagina “Il mio avatar”.

Modo 2. Crea un Avatar AI con Artguru AI Image Generator

Successivamente, puoi generare la tua immaginazione con un’immagine esistente descrivendola con delle parole. Artguru ti consente di inserire un suggerimento di testo, e quindi ricreerà l’immagine per te.

Il vantaggio di questo metodo è che la velocità di generazione è veloce, ma lo svantaggio è che la qualità potrebbe essere difficile da controllare. È necessario padroneggiare le competenze di scrittura dei suggerimenti per generare immagini soddisfacenti.

Passo 1: Apri la homepage di Artguru

Sulla homepage, espandi le Impostazioni Avanzate e fai clic sul pulsante Carica Immagine.

Passo 2: Seleziona lo stile di Face Swap

Nel menu Impostazioni Avanzate vedrai uno stile “Face Swap”. Seleziona questo stile e inserisci il suggerimento di testo. Descrivi specificamente lo stile o il requisito che desideri nella tua nuova foto nella casella. Questo non cambierà il tuo viso, ma regolerà solo lo stile.

Passo 3: Fai clic sul pulsante Genera

Fai clic sul pulsante Genera e in pochi secondi vedrai la tua immagine in fondo alla pagina. Se non ne sei soddisfatto, modifica semplicemente il suggerimento e rigenera.

Modo 3. Crea un Avatar AI con Artguru Face Swapper

In alternativa, se desideri un modo semplice per creare un avatar AI, il face swapper è al tuo servizio. Con questo strumento puoi semplicemente caricare la tua immagine e cambiarla con un altro viso o un’altra immagine.

Passo 1: Seleziona il menu Face Swap

Dopo aver inserito nella homepage di Artguru, vedrai una scritta viola brillante “Face Swap”. Tocca quell’icona.

Passo 2: Carica la tua immagine

All’interno della pagina, tocca sulla casella “Aggiungi viso”. Questa sarà l’immagine di base che desideravi modificare.

Passo 3: Seleziona lo stile del volto da scambiare

Ci sono due opzioni per questo. In primo luogo, puoi semplicemente selezionare lo stile esistente sul sito web, o in secondo luogo, caricare l’immagine con cui desideri scambiare.

Passo 4: Genera e salva

Una volta impostato tutto, fai clic sul pulsante Genera. In pochi secondi, la tua immagine dovrebbe essere generata e pronta per essere salvata.

Conclusione

La nostra presenza online è diventata una parte integrante delle nostre vite. È il modo in cui ci connettiamo, comunichiamo e ci esprimiamo in un mondo virtuale, quindi conoscere un concetto notevole di avatar AI è cruciale.

Con Artguru, la creazione del tuo avatar AI richiede solo pochi clic ed è GRATUITA. Quindi non cercare oltre e crea il tuo primo avatar AI con Artguru!