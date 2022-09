Come creare corsi che i tuoi dipendenti vorranno davvero seguire

Hai delle presentazioni PPT obsolete che vorresti trasformare in corsi online? Se sì, convertirle nel formato online richiederà appena un paio di minuti. In alternativa, puoi realizzare un corso tutto nuovo!

La formazione aziendale sta crescendo a un ritmo sostenuto. Nonostante il rallentamento durante la pandemia globale, secondo una ricerca il mercato della formazione aziendale raggiungerà 487,3 miliardi di dollari entro il 2030.

Tuttavia, anche se le aziende investono immense quantità di denaro sulla formazione del personale, i risultati che ottengono spesso lasciano molto a desiderare. Uno dei motivi per cui i risultati non sempre sono quelli sperati è che i dipendenti non sono coinvolti nel processo formativo. Considerano la formazione un’attività noiosa e imposta e ne parlano in modo denigratorio.

Fortunatamente, ci sono alcune pratiche comprovate nel tempo, che possono aiutare a migliorare la performance della formazione. Una di queste è creare corsi eLearning coinvolgenti che piaceranno realmente ai dipendenti. Per progettare questo tipo di corsi occorrono due cose importanti: il desiderio di creare e un solido strumento di authoring, come iSpring Suite.

iSpring Suite è una soluzione eLearning potente che ti consente di creare corsi professionali senza competenze di programmazione o progettazione. È integrato in PowerPoint, quindi puoi iniziare a lavorare ai contenuti direttamente nell’interfaccia familiare di PPT.

Dopo l’installazione sul tuo computer, iSpring Suite apparirà come una scheda della barra multifunzione di PowerPoint. Puoi sfruttare tutti i suoi strumenti come i quiz, le registrazioni dello schermo e le simulazioni, direttamente dalla barra degli strumenti.

Ora che hai un’idea di come funziona il tutto, scopri come creare corsi coinvolgenti con iSpring Suite.

1. Inizia a usare le diapositive PowerPoint

Hai delle presentazioni PPT obsolete che vorresti trasformare in corsi online? Se sì, convertirle nel formato online richiederà appena un paio di minuti con iSpring Suite. In alternativa, puoi realizzare un corso tutto nuovo nello stesso modo in cui metti insieme le diapositive in PowerPoint.

Desideri che il tuo corso abbia un aspetto professionale fin dall’inizio? Allora approfitta delle diapositive pronte per l’uso di iSpring con un design e temi di colori coerenti. Ogni modello è sviluppato dai migliori specialisti del settore, quindi hai tutti gli elementi di cui hai bisogno per creare un corso coinvolgente: una diapositiva titolo, un sommario, dei capitoli, una sequenza temporale e molto altro. È sufficiente mettere queste diapositive nell’ordine giusto, aggiungere il testo e le immagini e il tuo corso è pronto.

2. Aggiungi valutazioni interattive

Ti ricordi di quando eri a scuola e ti preparavi con cura sapendo che ci sarebbe stata una verifica? In effetti, i test sono sempre stati un motivo per studiare di più. Quando gli studenti sanno che verranno valutati tramite un test, impostano una scadenza per quando i contenuti devono essere appresi e provano a rispettarla.

Con iSpring Suite puoi creare quiz online che non solo ti permetteranno di verificare le conoscenze degli studenti e daranno loro un’idea di quanto abbiano assimilato il materiale, ma sapranno anche coinvolgere gli studenti. Il toolkit consente di creare quiz con 14 tipi di domande, incluse le domande trascina e rilascia, dove uno studente deve ordinare o posizionare gli elementi nel posto giusto, e le domande hotspot, che chiedono allo studente di contrassegnare una certa area di un’immagine.

3. Registra un video del presentatore

Stai per trattare un argomento che pensi sarà difficile da imparare per i tuoi studenti solo leggendo le diapositive? Allora registra un video con un esperto che spiegherà l’argomento dettagliatamente. Inoltre, questo video aggiungerà un tocco personale al tuo corso di formazione e sarà un ottimo modo per creare una connessione più profonda con i tuoi studenti.

Con iSpring Suite puoi registrare facilmente video con la webcam e screencast e perfezionarli con un video editor incorporato. Puoi rimuovere i frammenti non necessari, inserire una diapositiva introduttiva all’inizio della registrazione e aggiungere immagini, infografiche e annotazioni per rendere il video più coinvolgente e le informazioni contenute più facili da ricordare.

4. Crea una simulazione interattiva

Durante la formazione hai mai messo in scena degli scenari in cui, per esempio, uno dei dipendenti interpreta il ruolo di un cliente alterato e un altro dipendente prova a trovare una soluzione per portare la conversazione verso una conclusione armoniosa? Con iSpring Suite puoi convertire questo scenario in un gioco di ruolo virtuale e aiutare i dipendenti ad acquisire padronanza sulle competenze comunicative in un ambiente privo di rischi, senza danneggiare una vendita o la reputazione della tua azienda.

Le simulazioni potrebbero sembrare troppo complesse da sviluppare, ma iSpring Suite fa tutto il lavoro pesante al posto tuo. Puoi realizzare un albero di dialogo in un editor visivo e maneggiarlo con un semplice clic.

Per rendere la simulazione ancora più realistica, puoi aggiungere personaggi e location, caricare le tue immagini o usare le risorse incorporate. iSpring Suite offre accesso a un grande insieme di sfondi adatti a scenari per uffici e fabbriche, in ambito istruzione e sanità e altre ambientazioni; un’ampia gamma di personaggi di diverse età, nazionalità e professioni. La raccolta include anche location e personaggi disegnati a mano che possono coinvolgere i tuoi studenti in una simulazione di maggiore intensità.

5. Progetta una interazione eLearning

Un altro modo per aumentare il coinvolgimento degli studenti è lasciare che interagiscano di più con i contenuti. Per esempio, puoi riproporre i tuoi contenuti testuali sotto forma di interazioni.

Una delle cose più entusiasmanti di iSpring Suite è che puoi creare interazioni in una manciata di minuti. Devi solo scegliere un modello adatto, riempirlo con testi e file multimediali e la tua interazione è pronta. Il toolkit ti consente di creare 14 tipi di interazioni tra cui glossari, domande frequenti, sequenze temporali, cataloghi e grafica per etichette.

Nell’esempio qui sotto, puoi vedere l’interazione Passaggi che fornisce una guida passo passo su come gestire un cliente arrabbiato. Puoi anche usarlo per qualunque altra istruzione.

6. Incorpora l’identità del tuo brand

Fare branding va ben oltre il rispetto dei requisiti di design di un’azienda. È un modo efficace per garantire agli studenti che il tuo corso di formazione non è fatto da contenuti generici, ma è mirato ai bisogni e alle sfide del loro lavoro.

iSpring Suite rende una passeggiata la personalizzazione dell’aspetto e delle modalità di interazione. Puoi riprogettare il player a tuo piacimento: personalizzi i colori, modifichi il carattere e la forma dei pulsanti, aggiungi sfumature e trasparenze e altro ancora.

Come puoi vedere, creare un corso coinvolgente con iSpring Suite non è un’impresa impossibile. Anche una persona che non ha esperienze tecniche può riuscirci con facilità. Ti piacerebbe vedere iSpring Suite in azione e verificare le sue funzionalità in prima persona? Allora ottieni una prova gratuita di 14 giorni e crea il tuo primo corso oggi.