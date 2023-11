Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come convertire video di YouTube e di molte altre piattaforme in file audio Mp3 per una maggiore comodità di fruizione

Nell’era digitale in cui la musica è alla portata di un clic, i convertitori da YouTube a MP3 si ergono come gli alleati indispensabili degli appassionati di musica. In un mondo in cui le playlist definiscono i nostri momenti e le canzoni diventano la colonna sonora della nostra vita, esploriamo il territorio dei convertitori, scoprendo come trasformano i video in melodie che possiamo portare ovunque. Entra nel mondo della conversione, dove la magia della musica si fonde con la praticità digitale, con questo nostro articolo in cui andremo a vedere, in pochi e semplici passaggi, quali sono i migliori metodi per convertire i file di YouTube in Mp3.

Come convertire video di YouTube in Mp3 su MAC e Windows?

Se volete convertire video di YouTube in Mp3 su PC, il nostro consiglio principale non può che essere il servizio di Musify. Disponibile anche in prova gratuita, oltre che con abbonamenti Premium che incrementano il numero di download e conversioni che potete effettuare, Musify vi consente di elaborare e scaricare i file di YouTube direttamente sul vostro PC, che verranno subito convertiti in in Mp3. I passaggi sono pochi e semplici, vediamoli insieme:

Scarica e lancia Musify YouTube Converter Seleziona le opzioni e il bitrate che desiderate Raggiungi una pagina di un video di YouTube e copia l’URL Incolla l’URL su Musify e clicca su download Recuperate il file nella sezione dei download

Musify è un servizio particolarmente interessante perché supporta decine di popolari siti di file musicali oltre a YouTube, come Spotify, Soundcloud, Deezer, Tidal e Napster. Supporta otto tipi di file audio (MP3, M4A, MKA, WAv, AAC, FLAC, AIFF e OGG) e converte da YouTube fino a 320kbps. Si possono convertire anche playlist intere, così come canali e album, in un solo clic e con una velocità decisamente impareggiabile rispetto ad altri competitor.

Come convertire video di YouTube in Mp3 direttamente online

Se invece non volete scaricare nulla e volete lavorare direttamente online, potete rivolgervi a mp3juices.guru, un servizio online completamente gratuito che vi permette di ottenere lo stesso risultato di Musify, evitandovi però il download del software.

Vi basterà inserire il link del video di YouTube che desiderate convertire direttamente nella casella davanti ai vostri occhi e cliccare su Convert. In pochi secondi, mp3juices.guru vi darà la possibilità di scaricarlo in MP3, MP4, bassa o alta qualità, senza la necessità di alcun passaggio aggiuntivo.

Come convertire video di YouTube in Mp3 su Android

Infine, se volete farlo direttamente da telefono Android, il servizio che vi consigliamo è quello di iTubeGo. L’applicazione funziona ancor più velocemente, perché vi consente di accedere direttamente a YouTube (o Facebook o le altre piattaforme compatibili), selezionare un video e, tramite il tondo arancione in basso a destra, scaricarlo. La versione di prova non registrata vi consente di scaricare solamente un video al giorno, ma è comunque piuttosto utile se utilizzata in maniera assidua. Davvero un’ottima app e forse la più versatile fra le proposte del nostro articolo.

E questo è tutto su come convertire da YouTube ad MP3!

E questi erano tre metodi tutti piuttosto validi, tra cui citiamo nuovamente Musify, per convertire file da YouTube in MP3, per una fruizione decisamente più immediata. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia a 360°!