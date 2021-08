Come convertire i contenuti da YouTube a MP4

Scopriamo il servizio che rende possibile la conversione video ed audio di contenuti in un formato più diffuso e comodo, quello di MP4 in qualità HD

Vi presentiamo oDownloader uno dei migliori convertitori da YouTube a MP4, il servizio che rende possibile la conversione video ed audio di contenuti in un formato più diffuso e comodo quello di MP4 in qualità HD. La piattaforma che consente di elaborare i contenuti dai diversi social media come Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter, Flickr, DailyMotion, Tumblr, VK.com, di scaricarli e di renderli in un formato più adatto da riprodurre.

Come funziona oDownloader, da YouTube a MP4

Tra le sue caratteristiche principali si può sottolineare seguenti:

l’alta qualità 4K Full HD, 2K, 1080p, 720p;

la compatibilità con le piattaforme varie: PC, Mac iOS, Android;

la conversione rapida in MP3, MP4;

è gratuito senza limiti e pubblicità;

accessibilità e sicurezza per tutti.

Grazie agli aggiornamenti continui, il sistema per scaricare e per trasformare il video diventa sempre più facile, gli algoritmi, le funzionalità e l’interfaccia sono di maggiore qualità .

In pratica, per effettuare il passaggio dal YouTube al MP3, MP4, ci sono le indicazioni da seguire:

In primo luogo, copiare il link del video dal browser o copiare URL Video oppure premendo il pulsante del mouse scegliere “Condividi” nel pannello sotto il video. In secondo luogo, incollare il link nella sezione di Ricerca e attendere alcuni secondi. In seguito si può scegliere il formato richiesto e la qualità necessaria del contenuto sia video che audio. Ancora da attendere qualche attimo la fine della conversione, scaricare il file.

Lo stesso procedimento si può ripetere per scaricare i video contenuti da Facebook e convertirli al formato di MP3 o di MP4, copiando sempre il link e inserendolo nella sezione di Ricerca, dopo qualche secondo di attesa il file verrà scaricato automaticamente nel browser.

Anche per i contenuti di Instagram ci sono varie opzioni da parte di oDownloader per le foto, per i video, nonché per i hashtag, per le storie sempre gratuite e adatti per qualsiasi dispositivo: PC, tablet o cellulare.