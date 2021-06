Come cambia il mondo del calcio tra Xbox e le app di scommesse sportive

La diffusione dei dispositivi mobile ha cambiato il modo di fruire sia di Xbox che delle scommesse e la pandemia ha accelerato la tendenza

2002: Microsoft lancia sul mercato Xbox, una tecnologia che attraverso internet consente di giocare in multiplayer. Sono passati quasi vent’anni e Xbox resiste ancora, grazie alla sua capacità di guardare avanti nel mondo del gioco in rete. Tra i game più apprezzati di sempre, quelli per il calcio come FIFA, Pro Evolution Soccer e Football Manager. L’uso di Xbox nulla ha tolto alla voglia di scommettere sulle partite calcistiche e, in un mondo come quello attuale caratterizzato dalla diffusione di social e app sono esplose, complice anche la situazione di pandemia, app riguardanti proprio il calcio. Online si possono trovare più pareri come la recensione dell’app Eurobet su app-scommesse.com che mostra, appunto come il settore sia evoluto.

Giocare a Xbox nel 2021

Col diffondersi della tecnologia mobile, tutti i settori sia commerciali che ludici si sono dovuti adattare. Xbox non se l’è fatto ripetere due volte ed è possibile, oggi, adoperarla sia sul telefono che su qualsiasi dispositivo mobile. Basta scaricare l’app appropriata, disporre di una connessione cellulare o Wi-Fi di buon livello e di un controller wireless abilitato Bluetooth.

Due le modalità mobile, per andare più nello specifico:

Via Cloud con Xbox Game Pass Ultimate.

Da remoto con la console Xbox.

Accorgimenti utili: salvare spesso quando si usa Xbox da remoto, dove, pertanto, può divertirsi una sola persona alla volta; i dispositivi mobili supportano Bluetooth di marchi diversi da XBox e molti non sono stati testati perciò ogni esperienza risulta diversa; se non spento manualmente, Xbox si spegnerà da solo, rimanendo in modalità di accensione instantanea allo scadere di quindici minuti.

Chi fermerà lo sport

Il Covid 19 non c’è riuscito, semmai ha cambiato il panorama sportivo. Durante la prima ondata, sale giochi e agenzie per scommesse hanno visto una brusca frenata a causa dei decreti DPCM conseguenti alla pandemia. A trarne vantaggio è stato il mondo dell’online che ha trovato un nuovo mercato per il settore delle scommesse, frenato solo dalla sospensione degli eventi sportivi nei momenti più alti del contagio che hanno portato un ridimensionamento complessivo del settore con punte superiori al 90%. Con la ripresa dopo l’estate delle competizioni calcistiche (anche se a porte chiuse) il mondo delle scommesse ha potuto beneficiare di un periodo di ripartenza. Si sono svolti regolarmente sia i campionati nazionali che Europa League e Champions League, consentendo all’economia di respirare.

A cambiare sono stati anche gli elementi da tenere conto in caso di scommessa, su tutti il fattore campo, che senza tifosi si è rivelato molto meno importante nella vittoria della squadra di casa; molto più difficile fare previsioni, visto che le squadre se la giocano più alla pari.

Come funzionano le app per le scommesse di calcio

Non solo le scommesse si possono fare da siti specializzati di cui sarà importante verificare che abbiano regolare licenza AAMS, ma anche attraverso i dispositivi mobile, come il cellulare. Una modalità più pratica, comoda e veloce ma siamo sicuri che sia anche sicura? Basterà controllare che ci sia la possibilità di un portafoglio digitale, il cosiddetto e-wallet, con servizi come PayPal, Neteller e Applepay. Altro criterio di valutazione è quello della varietà delle scommesse sportive e il livello delle quote, oltre alla qualità dell’offerta dal vivo. Portali come Eurobet, SNAI, BWIN, William Hill, BetFlag sono affidabili da questi punti di vista e offrono una vasta gamma di scelta tra competizioni e campionati.

Molti sono ad oggi i provider che offrono la possibilità di fare scommesse online calcistiche integrandole con servizi quali casinò, bingo, giochi virtuali di vario genere. Queste app sono generalmente colorate e semplici da usare e soprattutto costantemente aggiornate.

La differenza tra le operazioni in agenzia e via app per quanto riguarda le scommesse sta nel fatto che si agisce molto più velocemente, potendo, via app, spaziare tra una molteplicità di funzioni. Non solo: anche le transazioni avvengono più rapidamente, grazie al proprio portafoglio digitale che permette una riscossione più rapida in caso di vincita.

In conclusione, la diffusione dei dispositivi mobile ha cambiato sia il modo di fruire sia di Xbox che delle scommesse. La pandemia sembra aver accelerato questa tendenza, diffondendo ulteriormente le app; questo vale soprattutto per il settore delle scommesse, dove il cambiamento ha portato, grazie all’evoluzione della sicurezza per il pagamento online, una maggiore rapidità di pagamento sia in entrata che in uscita, ma anche un nuovo modo di divertirsi: veloce e da qualsiasi luogo, con una predilezione sempre per gli eventi live e del fare più azioni contemporaneamente.