Come aumentare le visualizzazioni su YouTube? 11 trucchi che funzionano

YouTube non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta della piattaforma su cui vengono quotidianamente visualizzate 1 miliardo di ore, più di Facebook video e Netflix messi insieme, per capirci.

Stiamo parlando del più importante motore di ricerca del pianeta dopo Google e più del 60% delle aziende del mondo ha il suo canale, su cui pubblica contenuti e grazie al quale vedono le vendite impennarsi.

Insomma, si tratta di un colosso che consegna ai suoi iscritti le chiavi per accedere a un bacino d’utenza senza precedenti.

Ciò che conta su Youtube è il numero di utenti che guardano i video del canale, avere molte visualizzazioni è l’obiettivo di tutti sulla piattaforma. La domanda che si pone ogni youtuber sia che si tratti di un influencer, una celebrità, un’azienda o di un semplice utente, è sempre la stessa: Come aumentare le visualizzazioni su YouTube?

Questa domanda è probabilmente l’unica cosa che accomuna tutte le persone attive su YouTube che, per inciso, sono più di 2 miliardi.

Ebbene, se pubblicare un video sul proprio canale YouTube è semplicissimo – basti pensare che vengono caricate 300 ore di video ogni minuto – avere un canale di successo è molto più complicato. Su YouTube in effetti la concorrenza è altissima, preparata e di ottima qualità. Tuttavia, questa piattaforma è piena di storie di successo, di persone che, dal nulla, sono riuscite a crearsi un canale famoso.

Tutte queste persone hanno impiegato delle strategie efficaci per raggiungere l’obiettivo, vediamo quali sono gli 11 trucchi che funzionano di più:

1. Creare contenuti video interessanti per il canale YouTube

La qualità è sempre stata e sempre sarà la chiave del successo, anche nel video. Non importa quante strategie e trucchi si mettano in pratica, gli utenti sono informati e intelligenti, non si lasciano ingannare da contenuti scadenti. I video devono, come prima cosa, essere interessanti per la nicchia di pubblico a cui si rivolgono. Tra i video più cercati e amati ci sono sicuramente i tutorial ma non è un must, si possono realizzare vari tipi di video, l’importante è che sia il contenuto giusto per il target di riferimento e che sia accattivante.

Ci sono alcuni step che è bene seguire per creare un video di qualità per il proprio canale:

Prima di caricare un video è buona norma crearsi una sorta di storyboard, per pianificare quando e come comunicare i messaggi importanti o includere le call to action.

Appena creata la struttura del video, il passo successivo è scrivere un copione, usando un linguaggio semplice, chiaro e incisivo. Il contenuto deve dire al pubblico qualcosa che lo interessi e che non sappia già.

A questo punto si può pensare alle immagini, stabilire cosa si vuole mostrare e, se fosse il caso, preparare l’ambiente e gli oggetti di scena.

Quando possibile, l’ideale sarebbe aggiungere il proprio marchio sullo sfondo.

Dopo aver fatto qualche prova si può finalmente girare.

Quando il video è terminato si può passare all’editing. È molto importante che l’inizio del video agganci gli spettatori, deve quindi essere interessante e senza scene inutili. Si possono inoltre aggiungere filtri e effetti che contribuiranno a dare un’identità estetica riconoscibile che deve essere la stessa per tutti i video del canale YouTube.

2. Ottimizzare il video YouTube per il SEO

YouTube è, prima di ogni altra cosa, un motore di ricerca. Questo significa che il suo algoritmo è regolato da metriche ben precise che vanno sfruttate a proprio vantaggio con il linguaggio SEO (search engine optimization) più appropriato. Per farlo bisognerà utilizzare dei tool. Ve ne sono alcuni che oltre a offrire strumenti per l’ottimizzazione SEO, danno la possibilità di fare diversi tipi di analisi e ricerca, ad esempio su quali sono i trend più popolari del momento sulla piattaforma YouTube, ovvero gli argomenti che hanno più chance di ottenere un buon numero di views. Inoltre, con alcune applicazioni si possono automatizzare le pubblicazioni nell’orario migliore.

Per aumentare le visualizzazioni YouTube, dunque, il SEO è una risorsa preziosissima, cui va dedicata la giusta attenzione.

3. Avvalersi di provider affidabili per aumentare le visualizzazioni dei video YouTube

Questo è uno dei segreti degli influencer di successo. Oramai, in realtà, non è più una pratica così segreta poiché, vista la sua sorprendente efficacia, si è diffusa a una velocità sorprendente. Un modo sicuro e certo per aumentare le visualizzazioni sui video del proprio canale YouTube è quello di acquistarle.

Questa strategia è particolarmente raccomandata per:

Una start up. Appena si apre un canale YouTube, il problema più grande è che le prime visualizzazioni YouTube sono le più difficili da ottenere. In questo caso, uno dei segreti per risparmiare tempo ed energie è proprio quello di acquistare i primi iscritti e le prime visualizzazioni per i video del proprio canale YouTube.

Appena si apre un canale YouTube, il problema più grande è che le prime visualizzazioni YouTube sono le più difficili da ottenere. In questo caso, uno dei segreti per risparmiare tempo ed energie è proprio quello di acquistare i primi iscritti e le prime visualizzazioni per i video del proprio canale YouTube. Un canale YouTube di successo. Se un canale, con 1 milione di iscritti, pubblica un video fallimentare, se ne accorgeranno, come minimo, un milione di persone. La web reputation è difficile da costruire, proprio per questo va tutelata. Capita sempre, ma proprio a tutti, di avere dei periodi più stagnanti. In quei momenti, riuscire ad aumentare le visualizzazioni YouTube dei propri video, può trasformare una crisi in un’opportunità.

Se un canale, con 1 milione di iscritti, pubblica un video fallimentare, se ne accorgeranno, come minimo, un milione di persone. La web reputation è difficile da costruire, proprio per questo va tutelata. Capita sempre, ma proprio a tutti, di avere dei periodi più stagnanti. In quei momenti, riuscire ad aumentare le visualizzazioni YouTube dei propri video, può trasformare una crisi in un’opportunità. Un canale YouTube in ascesa. Un influencer, un brand che si sta costruendo la sua immagine non dovrebbe mai, per nessun motivo invertire il trend di crescita. Eppure, mentre si scala il successo e si fanno, magari degli esperimenti, può capitare che qualcosa non vada come ci si aspetta. In questo caso, comprare visualizzazioni su YouTube è il modo più efficace per uscire dall’impasse. È un investimento che andrebbe fatto a intervalli regolari per un lungo periodo.

Aumentare visualizzazioni YouTube, rivolgendosi a siti specializzati, è un investimento minimo che porterà grandi risultati al canale, sia nell’immediato che a lungo termine.

Visto il successo di questa strategia, stanno nascendo ogni giorno nuovi siti che offrono questo servizio e, purtroppo, non tutti sono affidabili.

Chi desidera aumentare le visualizzazioni del proprio canale YouTube deve scegliere il suo provider con molta cura, altrimenti rischia di sprecare i suoi soldi e, nei casi peggiori, di danneggiare la reputazione del proprio canale.

Il top del mercato europeo e italiano è rappresentato da due siti, di comprovata efficacia e qualità:

ComprareFollower

ComprareFollower è il sito più famoso e usato. Domina il mercato delle visualizzazioni YouTube e non solo. Si tratta di un provider di alta qualità che offre una gran quantità di pacchetti per i social. Su questo sito si possono acquistare servizi di ogni tipo per le piattaforme più importanti come Facebook, Instagram, Twitter ecc. Ma, a differenza dei suoi competitor, è altrettanto fornito per le realtà più di nicchia ed emergenti. Per ogni social, inoltre, sono disponibili offerte che consentono far decollare il proprio account con un un investimento minimo ma, è possibile anche trovare delle offerte complete, in grado di coprire una campagna di social media marketing a 360°.

Il team degli sviluppatori di ComprareFollower comprende i migliori professionisti europei che di volta in volta propongono le soluzioni più all’avanguardia con largo anticipo rispetto alla concorrenza.

Inoltre, su questo sito, tutti gli acquisti sono coperti da garanzia e i metodi di pagamento accettati, vanno dalla classica carta di credito alle criptovalute.

Chi compra visualizzazioni YouTube per i video del proprio canale, inoltre, di norma non vuole che si sappia e ComprareFollower ha guadagnato la fiducia dei suoi clienti proprio grazie ai suoi elevatissimi livelli di segretezza e sicurezza.

Vantaggi:

Garanzia di 30 giorni di rimborso e reintegro sulle visualizzazioni YouTube e ogni altro prodotto

Massima discrezione, ComprareFollower non richiede mai le credenziali di accesso a un account, di conseguenza l’acquisto è anonimo

Ottimo rapporto qualità prezzo

Avanzati standard di sicurezza

Varietà di metodi di pagamento

Processo di acquisto delle visualizzazioni YouTube semplice in pochi step.

Acquista visualizzazioni YouTube.

SocialBoss

SocialBoss fa parte della nobiltà tra i provider di servizi per il web. È un fornitore blasonato e famoso per la sua qualità, non solo nel contesto delle visualizzazioni YouTube. Si tratta del sito preferito dagli influencer e dai professionisti del settore, poiché permette di coprire tutte le esigenze di una campagna sui social network e i pacchetti offerti, oltre a essere di alta qualità, sono incredibilmente flessibili e modulari, consentendo di fare operazioni molto personalizzate. I neofiti invece, apprezzano le descrizioni esaustive e dettagliate che aiutano a scegliere l’opzione più adatta al proprio canale o profilo.

Questo sito, inoltre, lancia spesso delle campagne promozionali che permettono di tagliare considerevolmente la spesa. Anche su SocialBoss la discrezione e la sicurezza dei clienti sono un’assoluta priorità.

Vantaggi:

Pacchetti molto modulari di visualizzazioni YouTube e non solo

Consegna delle views immediata o scaglionata a seconda delle esigenze del canale YouTube

Massima discrezione

Assistenza clienti professionale e reattiva

Garanzia di rimborso o reintegro su tutti i prodotti.

4. Creare delle miniature efficaci di anteprima del video YouTube

Le miniature sono le immagini di anteprima di un video YouTube. Sarebbe a dire che gli utenti scelgono se guardare o meno un video YouTube anche a seconda di qua to li incuriosisce la miniatura. Va da sé, dunque, che la qualità delle miniature dei video presenti sul canale è direttamente proporzionale al numero di visualizzazioni YouTube.

Quando si carica un video su YouTube, si può scegliere una miniatura auto-generata, tuttavia è meglio non farlo. Uno dei trucchi più efficaci per aumentare visualizzazioni YouTube consiste nel creare e caricare un’anteprima personalizzata del video, che sia in grado di catturare la curiosità degli utenti di YouTube e far lievitare il numero delle views.

I professionisti, infatti, iniziano a pensare alla miniatura del video prima ancora di iniziare a girare e studiano in ogni dettaglio le caratteristiche della scena deputata ad attirare il pubblico.

Le anteprime migliori hanno:

Primi piani di uno o più protagonisti

Colori vivaci come sfondo

Un po’ di testo

Il logo del canale YouTube.

Inoltre, non dimentichiamo che nella produzione dei video per YouTube la tecnica ha un ruolo importante. I setting più raccomandati sono:

Risoluzione: 1280×720

Rapporto: 16:9

Dimensioni inferiori ai 2 MB

Formati: GIF, BMP, PNG, JPG

5. Trascrivere i video YouTube

YouTube è, tra le altre cose, un social network dal pubblico molto ampio e internazionale, questo significa che, in moltissimi casi, si rende necessaria una trascrizione, sia per questioni linguistiche che di disabilità.

Sarà poi il pubblico, ovvero i singoli utenti, a decidere se attivare o disattivare i sottotitoli ma il fatto che ci siano dimostrerà una cura e un’attenzione che le persone notano e apprezzano. Oltre a tutto, trascrivere i video YouTube richiede uno sforzo davvero minimo. Sarà sufficiente creare un documento di trascrizione SRT che indichi il timing di inizio e fine del video per YouTube.

6. Crea delle playlist di video YouTube per tenere il pubblico incollato al monitor

Statistiche alla mano, la sentenza è inequivocabile: i canali più famosi di YouTube creano il doppio delle playlist rispetto a quelli meno performanti.

Si tratta di uno dei trucchi più gettonati per aumentare visualizzazioni YouTube. Le playlist innescano la riproduzione automatica dei video YouTube, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e rendendo piuttosto difficile, agli utenti del social network, distogliere l’attenzione dai contenuti che suscitano il loro interesse.

Le playlist dei video, inoltre, migliorano il ranking su YouTube, giacché è possibile indirizzare le parole chiave nei titoli dei video proposti al pubblico di YouTube.

7. Invitare altri youtuber per aumentare visualizzazioni YouTube

Apparire con influencer abbastanza affermati e altri youtuber è una maniera collaudata per guadagnare più visualizzazioni su YouTube. Uno dei consigli migliori è quello che suggerisce di trovare youtuber che si occupano di una nicchia simile a quella del proprio canale, con un pubblico molto affine, in modo da attirare nuovi potenziali spettatori o iscritti. Creare una relazione amichevole e collaborativa con altri youtuber farà sì che anche loro pubblichino il video e lo condividano con il proprio pubblico, cosa che porterà entrambe le parti ad aumentare le visualizzazioni YouTube del proprio canale.

8. Essere sempre aggiornati sulle tendenze per aumentare le visualizzazioni su YouTube

Il mondo dei video è dinamico e in continua evoluzione. Nessuno può permettersi di riposare sugli allori e, di fatto, gli youtuber che si mantengono più aggiornati, sono quelli che vinceranno il favore del pubblico. Nonostante si tratti di un’attività molto divertente, pubblicare video è anche una professione ed è fondamentale essere aggiornati su come stia evolvendo il settore, sia dal punto di vista tecnico che da quello dei contenuti. Inoltre, se ci si occupa di una nicchia è fondamentale essere i primi a dare notizia di una novità, questo renderà il canale un punto di riferimento e i nuovi video verranno accolti dal pubblico con il massimo interesse, guadagnando così nuove visualizzazioni.

9. Promuovere i propri video sugli altri social

Chi pubblica video di YouTube, di norma, è presente e attivo anche su altri social e, sicuramente avrà dei follower. La maniera più intelligente di ottimizzare il tutto è fare in modo che coloro che seguono un determinato profilo su un social si convertano anche in iscritti al canale YouTube. Inoltre, se ogni volta che si pubblica un video, lo si condivide anche sui vari profili, sarà abbastanza semplice aumentare le visualizzazioni su YouTube.

Per farlo, esistono molti strumenti, che rappresentano una maniera semplice e automatica per programmare i post con dei video e la loro pubblicazione nelle varie piattaforme del web.

10. Monitorare le prestazioni dei video del canale

Per adottare la strategia più efficace, è bene conoscere, in maniera molto approfondita, l’andamento del proprio canale, per sapere quali video funzionano e quali no.

Studiare le proprie prestazioni, inoltre, è un modo per conoscere meglio il proprio target, sapere cosa apprezza e cosa disdegna, cos lo diverte e cosa lo annoia. In questo modo, i video pubblicati saranno di volta in volta più azzeccati per il pubblico che si vuole raggiungere, cosa che aita notevolmente ad aumentare le visualizzazioni YouTube.

11. Utilizzare la pubblicità di YouTube per promuovere i propri video

Dietr4o a un video virale si nasconde sempre una strategia pubblicitaria vincente. YouTube mette a disposizioni le YouTube Ads, che consentono di raggiungere un target specifico e invitarlo a compiere un’azione, che può essere un acquisto o una semplice iscrizione al canale. Utilizzare le risorse messe a disposizione dalla piattaforma è sempre un’ottima idea che aiuterà ad accrescere il numero di views ma anche a vendere eventuali prodotti e veicolare dei messaggi.

Secondo le statistiche di YouTube, infatti, il 70% degli utenti utilizza YouTube per scoprire nuovi brand e si rivolgono alla piattaforma per cercare le notizie che suscitano il loro interesse.

Conclusione

Esistono vari modi per accrescere le views dei propri video, alcuni consigli danno risultati immediati mentre altri sono particolarmente efficaci sul lungo termine.

In ogni caso, una delle scelte più importanti va fatta addirittura prima di aprire un canale e girare dei video. Si tratta infatti di capire che cosa si vuole comunicare e a chi. In altre parole, la cosa determinante è scegliere bene la propria nicchia.

In generale, più è specifica e meglio è. In questo modo ci sarà meno concorrenza e sarà più facile pubblicare contenuti interessanti e originali, inoltre, sarà più semplice conoscere bene l’argomento poiché la prima regola di qualunque produzione creativa è: parla solo di ciò che conosci bene.