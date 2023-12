Come aumentare la visibilità su Facebook: consigli utili

In questo articolo vediamo qualche consiglio utile per aumentare la visibilità della vostra pagina su Facebook: uno dei migliori strumenti dell’era digitale

Avere una pagina aziendale online in grado di valorizzare il proprio brand, vendere servizi e costruirsi una reputazione è diventato cruciale nell’era digitale. Gli utenti, infatti, prima di affidarsi a qualsiasi azienda o professionista controllano la loro presenza online, cercano informazioni che siano rassicuranti sulle competenze e su ciò che otterranno.

Di fronte a un’offerta sempre più vasta, la domanda diventa sempre più esigente. Per questo è fondamentale per qualsiasi attività, grande o piccola che sia, posizionarsi sui canali social in modo accurato e consapevole.

Facebook è quella che, fra tutte, rimane fra le più utilizzate in termini di ricerca. Meta, il suo patron, negli anni infatti ha perfezionato l’algoritmo, valorizzando sempre di più la qualità oltre alla quantità.

La domanda quindi sorge spontanea: come rendere la propria pagina aziendale visibile in modo efficace? Seppur possa sembrare un processo semplice, in realtà non è raro cadere in errore, per questo soprattutto all’inizio è fondamentale affidarsi a un team specializzato.

Esistono molti professionisti nel campo dei social media in grado di offrire supporto: dai manager, ai copywriter, agli advertiser, fino a chi si dedica esclusivamente alla visibilità. Un esempio è il team del portale 1milionedifan che, attraverso un suo algoritmo, è capace di costruire una community autentica e reale, in costante crescita, basandosi sul target e l’interesse del pubblico di riferimento.

Prima di iniziare a lavorare con Facebook, sia in autonomia che con esperti, però, è importante capire la funzione di una pagina aziendale curata e comprendere quali sono le basi da porre per una comunicazione corretta. Vediamo insieme tutti e due questi punti.

Perché è importante curare la propria pagina Facebook aziendale

Oggi la presenza online è un biglietto da visita fondamentale e di conseguenza una pagina aziendale ben strutturata non solo offre un punto di contatto immediato con il pubblico, ma contribuisce anche a definire l’identità del brand e a comunicare in modo efficace i suoi valori.

Attraverso una pagina Facebook si possono costruire relazioni, si può fidelizzare il cliente, fino alle opportunità di trovarne di nuovi. Tutto si basa sull’identificare il proprio target ideale (costruire la buyer persona, in termini tecnici), farla interessare e poi essere capaci di tenerla.

Un’attività che a primo impatto può sembrare banale, ma non lo è se si pensa alla quantità di persone che svolgono lo stesso lavoro, offrono gli stessi servizi e curano i propri social.

Come aumentare la visibilità su Facebook: consigli utili

Per spiccare la meglio, la prima regola di Meta è quella di pubblicare contenuti frequenti e di qualità, rispettando le regole dell’algoritmo. Ma cosa significa? Vediamo insieme tutti i punti fondamentali per massimizzare la visibilità.

Il contenuto di qualità: in generale vuol dire che ciò che si va a pubblicare deve essere utile a chi legge, il messaggio deve essere chiaro, senza troppi rigiri di parole e seguito da un’immagine immediata.

Inoltre, va presa coscienza del fatto che la pagina Facebook non è un ecommerce. Quindi è inutile pubblicare solo sconti e offerte, piuttosto è fondamentale costruire storie e relazioni attraverso la propria immagine.

La frequenza di pubblicazione: una pagina aziendale non può permettersi di pubblicare in modo scostante, sia che si trovi all’inizio che a carriera già avviata. L’utente che vede un post datato come ultimo nel feed è propenso a cercare altrove. Per questo è importante costruire una linea editoriale costante, fatta di contenuti fissi che saranno integrati a quelli fuori programma.

L’interazione: un utente scrive un messaggio o commenta un post e non riceve risposta? Probabilmente la prossima volta non tornerà da voi. Questo perché le persone si aspettano di interagire con altre persone, anche sui social. Diventa fondamentale quindi prendersi cura della propria community, anche e soprattutto di fronte a commenti negativi, cercando di capire il motivo.

L’analisi dei dati: Monitorare costantemente le metriche di performance è cruciale per capire cosa è piaciuto e cosa no. Questo permette di adattare la strategia in base ai risultati ottenuti, migliorando continuamente l’efficacia della presenza su Facebook.

