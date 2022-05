Cloud server: scopriamo cos’è e quali vantaggi offre

Il cloud server sa essere un’opportunità molto interessante per le aziende che desiderano performance di alto livello e che non si accontentano

Il cosiddetto cloud server è un’opportunità molto interessante per le aziende che desiderano mettere online un nuovo sito Internet: sempre più provider offrono delle soluzioni cloud server , come è il caso di Flamenetworks, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Server: le soluzioni tradizionali

Tradizionalmente, per l’azienda che vuol mettere in rete un nuovo sito sono disponibili due diverse soluzioni: la prima è quella di procurarsi un servizio hosting interfacciandosi con un provider, la seconda invece è quella di dotarsi di un server di proprietà.

Tra le due, non ci sono dubbi, è di gran lunga più diffusa la prima: acquistando un servizio hosting il sito viene di fatto ospitato nelle infrastrutture di un provider (“to host”, difatti, significa in lingua inglese “ospitare”) e spetta dunque a quest’ultimo garantire un servizio ottimale e continuativo.

Se un sito Internet viene affidato ad un provider tramite l’acquisto di un servizio hosting, il cliente non deve preoccuparsi di nulla se non, ovviamente, di pagarlo: è possibile scegliere tra molti diversi pacchetti, tuttavia i servizi hosting hanno, in tutti i casi, dei costi decisamente accessibili.

Dotarsi di un server di proprietà, dunque di un’infrastruttura fisica che verrà ospitata presso i propri locali, è una soluzione che scelgono di perseguire delle aziende che intendono assicurarsi delle performance ai massimi livelli; gestire un server di proprietà può essere ideale, ad esempio, laddove si pretenda una sicurezza informatica estrema, oppure se si devono gestire siti Internet che sono soliti accogliere giornalmente una quantità di eccessi di molto superiore alla media.

Per quanto performante, quella di gestire dei server di proprietà è una soluzione che presenta degli svantaggi, su tutti il fatto di dover provvedere in maniera autonoma alla gestione tecnica dell’infrastruttura.

Nel caso in cui si dovesse manifestare un guasto, l’azienda dovrebbe provvedere autonomamente, oltre che nel tempo più breve possibile, alla sua riparazione, e ovviamente non sono di certo molte le imprese che possono vantare nel proprio organigramma dei professionisti in grado di occuparsi con successo di operazioni simili.

C’è da considerare anche che gestendo un server di proprietà i costi sono esponenzialmente superiori rispetto al classico pacchetto hosting, senza considerare il fatto che venendo impiegato un intero server accade assai spesso che molte risorse restino inutilizzate, quindi che vadano sprecate.

Anche sul piano economico, dunque, quella del server di proprietà non può dirsi una soluzione particolarmente efficiente.

Il moderno cloud server

Il cloud server sa essere un’opportunità molto interessante per le aziende che desiderano performance di alto livello e che non si accontentano, dunque, del semplice pacchetto hosting.

Si può affermare che il cloud server riesca a far convivere i vantaggi del server di proprietà con la comodità dell’hosting esternalizzato, andiamo a scoprire, se pur per grandi linee, di cosa si tratta.

Il cloud server si comporta come un server privato che tuttavia viene ugualmente gestito dal provider, ciò significa che le performance sono molto elevate sebbene non si debba provvedere a nessuna incombenza tecnica.

Non solo: mentre, come visto, nel server privato è assai frequente che vi sia uno spreco di risorse, che si traduce inevitabilmente in uno spreco economico, il cloud server è un prodotto “scalabile”, ciò significa che si adatta costantemente alle esigenze del momento garantendo un servizio ottimale, ma senza che il cliente si ritrovi a pagare ciò di cui non ha usufruito.

Il cloud server è dunque una soluzione moderna e molto interessante, che già tantissime aziende hanno scelto di cogliere.

Oltre che per la sua efficienza, il cloud server merita di essere considerato ottimale anche nell’ottica della sicurezza informatica.