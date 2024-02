Cloud gaming e casinò online: una visione per il 2024 di accessibilità e alta velocità

In questo articolo andiamo ad esplorare con voi la forte connessione instauratasi fra cloud gaming e casinò online, in crescita nel corso del prossimo anno

Sin dalla loro comparsa negli anni ’60 e successivamente seguito dell’avvento dei microcomputer, i videogiochi hanno regolarmente beneficiato dei progressi nel mondo digitale. La tecnologia di streaming di giochi sul cloud inoltre sta rimescolando le carte del settore delle app di gioco e anche il 5G promette di accelerare il processo. Detto ciò, diamo uno sguardo più da vicino ai contributi che il cloud gaming può fornire a gestori e utenti che possono rispettivamente attirare più clienti e divertirsi come non mai.

Come funziona la tecnologia cloud nei giochi da casinò?

Il cloud si sta facendo strada nel settore dei giochi, consentendo all’utente di eseguire lo streaming sui casino online di fascia alta su dispositivi fissi e portatili come ad esempio laptop, tablet e cellulari, il tutto con una connettività di rete veloce. Optare per la tecnologia cloud significa tra l’altro eliminare la necessità di aggiornamenti hardware. Per il futuro, si prevede inoltre che questi fattori avranno un impatto positivo sulla crescita del mercato dei giochi e alimenterà probabilmente la domanda e il coinvolgimento di più utenti che potranno dal canto loro ottenere molteplici vantaggi. In primis avranno accesso a vari titoli di alta qualità senza la necessità di hardware costosi. Anche sviluppatori, editori e piattaforme ne trarranno tuttavia maggiori vantaggi quantificabili in diversi modi per monetizzare.

I vantaggi del cloud gaming nei casinò online

L’emergere del cloud gaming ha ridotto la costante necessità di aggiornamenti hardware e i giocatori di tutto il mondo saranno in grado di divertirsi sui loro dispositivi esistenti e con quelli che in futuro saranno prodotti. L’opportunità più significativa per i fornitori in questo specifico segmento è tuttavia quella di far accedere i giocatori da smartphone, che costituisce una parte sostanziale del pubblico dei videogiochi; infatti, secondo recenti ricerche si è dimostrato che molte persone preferiscono giocare di più proprio sui dispositivi mobili.

Per tale motivo le piattaforme di cloud gaming, come Google Stadia e PlayStation, stanno già prevalendo sul mercato e si rivolgono principalmente a giocatori che si divertono abitualmente su console e PC. Ciò fa sì che in futuro con il lancio dei servizi 5G in diversi paesi del mondo, anche i servizi di cloud gaming aumenteranno a dismisura sfruttando l’ubiquità mobile e le connessioni della rete veloce e saranno in grado di offrire agli utenti giochi di altissima qualità. Di conseguenza anche i gestori servizi di cloud gaming stessi e gli operatori di telefonia mobile si impegneranno per guidare i potenziali clienti a giocare sui dispositivi mobili.

Il cloud gaming non limita l’uso di nessun dispositivo

La maggior parte dei videogiochi non mobili sono legati a console e PC specifici spesso aventi un sistema operativo Windows e non possono funzionare su altri dispositivi, quindi risultano utilizzabili solo dalla parte della popolazione che ne ha l’accesso. I servizi di cloud gaming consentono invece ai giochi di essere più indipendenti dalla piattaforma. PC e tablet con sistemi operativi Linux, iOS, Android e Chrome OS possono infatti ospitarli senza nessun problema e di conseguenza anche i potenziali giocatori non si sentiranno limitati. Un altro importante fattore che mette in evidenza le tante peculiarità dei sistemi di cloud gaming riguarda l’archiviazione dei dati degli utenti su server molto sicuri.

Queste informazioni personali infatti vengono trasferiti tramite connessioni protette eliminando quindi il rischio di hacking. Inoltre, i dati di gioco vengono archiviati proprio nel cloud, con nessun fastidio di eseguirne il backup localmente. A seguito di ciò i giocatori si sentono meno preoccupati, possono godersi i loro giochi preferiti sapendo che nessuno può intercettare informazioni personali come quelle relative a carte di credito e di debito o anagrafiche. Il cloud gaming in definitiva si può considerare come il futuro dei videogiochi poiché offre molti vantaggi sia ai giocatori che agli editori, è sempre al passo con i tempi e i suoi modelli di consumo, oltre ad essere molto accessibili possono essere raggiunti da un vasto numero di potenziali consumatori.