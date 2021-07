Chi è Damiano Clemente, l’artista dietro DSQUARED²

Damiano Clemente, Senior Graphic Designer e Illustrator di DSQUARED², attraverso le sue linee essenziali, racconta la bellezza dell’arte su tessuto

Quello del design è un universo sempre più sulla bocca di tutti. Specialmente riguardo ai marchi di abbigliamento, negli ultimi anni gli appassionati continuano ad aumentare progressivamente. Se dapprima il tema del design, nella sua forma più pura, era trattato solo da relativamente pochi intenditori, con l’esplosione dello streetwear c’è stato un generale incremento del coinvolgimento attorno questo mondo.

Uno dei principali marchi del panorama streetwear italiano è senza dubbio DSQUARED². L’azienda fondata da Dean e Dan Caten (gemelli Canadesi di origini Italiane) è da sempre al top, sia per quanto riguarda l’estetica e la qualità dei suoi capi, che per via delle importanti collaborazioni.

Quale può essere il sogno di un aspirante Graphic Designer se non lavorare all’interno di una realtà come DSQUARED² per progettare stampe, piuttosto che grafiche, le quali verranno indossate da centinaia di persone? Ebbene, Damiano Clemente è un designer di origini pugliesi che è attivo nel mondo della grafica da ormai 14 anni, ad oggi Senior Graphic Designer proprio del marchio di Dean e Dan.

La storia di Damiano Clemente, l’artista dietro DSQUARED²

Dopo la laurea in “Illustrazione e Animazione” presso la Accademia delle Belle Arti di Bologna e numerose esperienze in campo artistico, nel 2012 è iniziata l’avventura del designer pugliese proprio in DSQUARED². Damiano è oggi Senior Graphic Designer e Illustrator della casa di moda milanese e, oltre a realizzare e ricercare le grafiche, svolge un lavoro di progettazione per quanto riguarda i tessuti e i materiali. Molte sono infatti le sue creazioni evidenziate sui capi DSQUARED² che, data la sua tecnica, sono senza ombra di dubbio identificabili.

Quello di Damiano Clemente è uno stile davvero particolare, che unisce l’essenzialità delle linee a soggetti abbastanza pittoreschi, traducendone illustrazioni che vanno dal greco antico all’arte moderna. Il suo background nell’arte e la sua passione e il suo interesse per le varie sottoculture emergono nel suo lavoro, tessendo un’intricata rete di contenuti che incontra l’interesse del pubblico contemporaneo. Come artista concentra la sua ricerca su poche linee essenziali per imprimere sui tessuti l’armonia del corpo. Un gioco di tratti grafici e pennellate a colori, per definire volti dall’aspetto fiero e austero. La bellezza dell’arte greca tradotta in chiave moderna.