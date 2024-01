Chi controlla Bitcoin? Ecco alcune cose importanti da sapere

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, alcune cose importanti da sapere sul concetto di Bitcoin e su chi controlla la moneta

Un tempo si credeva che un’entità centrale, come una grande banca o un governo, dovesse sostenere una valuta e lavorare per garantire la stabilità dell’economia.

Solo pochi decenni fa, però, la cosiddetta economia del debito cominciò a prendere forma, spinta da una politica monetaria inefficiente. È l’era in cui ci troviamo oggi, un’era in cui le banche centrali possono letteralmente creare denaro e stampare nuove banconote dal nulla senza avere alcun sostegno da un bene tangibile (come l’oro, per esempio).

Come si è visto negli anni durante la pandemia globale nel corso del 2020, l’eccessiva stampa di denaro nell’ordine di trilioni, pur essendo una soluzione a breve termine, crea importanti problemi a lungo termine.

Nell’aprile 2022, l’indice dei prezzi al consumo per tutti i consumatori urbani negli Stati Uniti – un parametro ampiamente utilizzato per misurare i livelli di inflazione, registrato all’8,3%. Ciò erode il valore della valuta nel tempo.

Bitcoin, d’altra parte, ci dà il controllo completo. È governato dalla matematica basata su un algoritmo trasparente, prevedibile in modo verificabile e impassibile rispetto alle decisioni umane. Ci dà il controllo completo sul denaro che deteniamo.

Dietro le quinte: la blockchain di Bitcoin

Il protocollo di Bitcoin si basa sulla tecnologia di registro distribuito, comunemente chiamata anche blockchain. Rappresenta un registro di blocchi, ciascuno costituito da tutte le transazioni nella storia di Bitcoin.

Questa tecnologia trae energia dai suoi nodi: computer che hanno installato il software Bitcoin e stanno attivamente convalidando le transazioni e alimentando la blockchain. Sono sparsi in tutto il mondo e chiunque può creare un nodo per proteggere la rete.

Questo è il motivo per cui Bitcoin è decentralizzato: non esiste un’unica entità, che sia una banca, un’azienda o un governo, che controlla la rete o è in grado di chiuderla.

Chi ha diritto a creare un account Bitcoin?

Chiunque. Ciò comporta molti vantaggi e forse i più importanti sono l’accessibilità e la resistenza alla censura.

Vedete, le banche creano politiche e i clienti devono obbedire. Se non lo fanno, le banche hanno il potere di chiudere i loro conti. Possono anche annullare o congelare le transazioni. Questo non può accadere con Bitcoin: non esiste un’autorità centrale. Oh, e la rete di Bitcoin funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

In termini di accessibilità, letteralmente, chiunque nel mondo abbia accesso a Internet può ottenere, inviare, archiviare ed effettuare transazioni con Bitcoin e aprire un “conto Bitcoin”. Inoltre chi vuole assistenza, può anche usare le piattaforme di trading moderne come immediate enigma, dove si possono trovare decine di strumenti per avere successo con le criptovalute, non solo Bitcoin.

Tutto quello che devono fare è scaricare un’app di portafoglio digitale. Inviare una grande quantità di BTC è molto più rapido ed economico rispetto all’invio di valuta fiat tramite bonifici bancari tradizionali.

Creazione di Bitcoin: cos’è il mining di Bitcoin?

Il processo che rende possibile il funzionamento della rete Bitcoin (leggi: convalida, verifica ed elaborazione delle transazioni) crea anche nuove monete.

Quando Joe vuole inviare ad Annie dei BTC, crea una transazione, la firma con la sua chiave privata e la trasmette alla rete. È qui che entrano in gioco i minatori.

I minatori convalidano e verificano le transazioni, le inseriscono in blocchi e le aggiungono al registro pubblico (ovvero la blockchain). Per il loro lavoro ricevono una ricompensa in blocchi e una commissione di mining.

Qui arriva la bellezza dell’algoritmo di Bitcoin: i Bitcoin appena estratti non supereranno mai i 21 milioni: questo è il numero totale di BTC che potrà mai essere creato. Fino ad allora, chiunque può verificare esattamente quanti BTC ricevono i minatori.

Quando è stato estratto il primo Bitcoin?

Il primo Bitcoin è stato estratto il 3 gennaio 2009. Conosciuto come il “blocco Genesis”, il blocco numero 0 prevedeva una ricompensa di 50 BTC per i minatori. È interessante notare che conteneva anche un messaggio, che faceva riferimento a un articolo pubblicato sul Times.

Qual è la ricompensa dei minatori?

Esistono due tipi di premi che i minatori guadagnano: il primo è la commissione per la convalida delle transazioni, e il secondo è il premio per aver aggiunto con successo un nuovo blocco al registro pubblico.

Per aggiungere un blocco, il miner deve risolvere un problema crittografico e il primo a farlo riceve la cosiddetta “ricompensa per il blocco”. Questo è un numero fisso di BTC. Al momento in cui scrivo, ogni blocco porta una ricompensa di 6,25 BTC.

L’algoritmo di Bitcoin, tuttavia, è progettato in modo tale che questa ricompensa viene ridotta della metà ogni 210.000 blocchi estratti: ciò accade all’incirca una volta ogni quattro anni e questo evento è noto come dimezzamento del Bitcoin. L’ultimo è stato nel maggio 2020. Il prossimo dovrebbe aver luogo nel 2024 e ridurrà della metà la ricompensa che i minatori ricevono.

Allora perché non tutti fanno mining?

Bene, il mining è essenzialmente un processo di risoluzione di difficili problemi matematici crittografici basato su un algoritmo di hashing, e questo processo diventa più difficile a seconda di quanti minatori ci sono.

Nei primi anni di Bitcoin, un personal computer con una normale GPU poteva produrre abbastanza elettricità per estrarre BTC. Tuttavia, da allora la concorrenza è cresciuta enormemente e sono le grandi aziende ad ampliare le proprie attività e a investire milioni in attrezzature per l’estrazione mineraria.

Vale la pena sottolineare che esisteranno solo 21 milioni di monete. Una volta raggiunto questo numero (che si stima accadrà intorno al 2140), non verrà creato alcun nuovo BTC e i minatori verranno compensati solo con commissioni.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!