Casinò sicuri in Italia nel 2022: come sceglierli?

In questa breve guida vi daremo alcuni consigli su come scegliere dei casinò sicuri in Italia pr evitare truffe o quindi perdite di denaro. Vediamo i dettagli!

La sicurezza di un casinò online è sicuramente uno degli aspetti più importanti quando si tratta di decidere a quale operatore affidare i tuoi soldi. I casinò sicuri in Italia utilizzano tecnologie certificate per crittografare i tuoi dati personali e le informazioni dei tuoi pagamenti.

Ogni giocatore avrà delle esigenze diverse quando si tratta di casinò online, per alcuni giocatori potrebbe essere più importante che un casinò offra una selezione di giochi variegata e ampia e che magari non si limiti solo al reparto di giochi di slot machine, mentre altri giocatori potrebbero mettere al primo posto i metodi di pagamento offerti.

Quali fattori considerare quando scegli un casinò sicuro online?

Sebbene la scelta definitiva di un casinò online sia molto soggettiva, ci sono diversi elementi che dovresti comunque valutare oggettivamente quando scegli su quale operatore registrarti e iniziare a giocare. Abbiamo redatto una breve lista degli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando scegli su quale casinò registrarti:

Partnership e selezione di giochi

Metodi di pagamento

Regolamento e RTP

Gioco Responsabile

Certificati di sicurezza

Licenza ADM

Partnership e selezione di giochi

I migliori casinò in Italia, ma anche a livello internazionale ovviamente, collaborano con sviluppatori e software house affermate e di un certo livello. Molto difficilmente troverai sviluppatori del calibro di Playtech, Microgaming, Capecod e altri, collaborare con piattaforme non sicure, poco trasparenti o con casinò che non garantiscono un certo livello di sicurezza generale e di qualità della piattaforma. Per questo motivo le partnership e il catalogo di giochi disponibile sul sito del casinò sono un ottimo segnale indicativo della qualità e della sicurezza generale della piattaforma.

Inoltre, i casinò ti chiederanno di verificare la tua identità per poter completare il processo di registrazione. Non sempre la verifica è necessaria e puoi sempre giocare online senza doverti registrare o dover inserire le tue informazioni personali, ma potresti doverlo fare nel caso in cui volessi riscuotere le tue vincite.

Metodi di pagamento

I casinò sicuri in Italia renderanno disponibili metodi di pagamento come carte di credito, debito, bonifico, portafogli elettronici come PayPal, Skrill etc. Dovresti diffidare dei casinò che mettono a disposizione esclusivamente metodi di pagamento non tracciabili, poco sicuri o comunque che non permettono di effettuare prelievi in maniera intuitiva e facile.

Regolamento e RTP

Sul sito del casinò dovresti trovare innanzitutto un regolamento esaustivo o una pagina delle FAQ che approfondisce i vari aspetti del casinò, come ad esempio le modalità di riscossione dei bonus, come effettuare depositi e prelievi etc. All’interno del regolamento del casinò dovresti trovare inoltre un approfondimento circa i livelli di sicurezza della piattaforma, le modalità di protezione dei propri giocatori, i certificati di sicurezza e altre informazioni che ti permetteranno di capire quale sia il livello di protezione offerto da un casinò online.

Inoltre, ogni casinò dovrebbe rendere disponibile un rapporto periodo in cui venga elencato l’RTP di ogni gioco disponibile sulla piattaforma, in modo che i giocatori possano avere un riscontro diretto delle percentuali di vincite di ogni gioco. Questo rapporto permette di capire quanto ogni gioco “restituisce” al giocatore dopo una certa somma di denaro investita.

Gioco Responsabile

In alcuni casi il gioco può creare dipendenza, per questo motivo è importante che un operatore prenda alcuni accorgimenti in modo da poter tutelare i propri giocatori. Il casinò dovrebbe permetterti di impostare alcuni limiti per quanto riguarda i depositi, ad esempio, oppure rendere disponibile una funzione di blocco del tuo conto di gioco che ti permetterà di sospendere le attività sul sito del casinò per un periodo di tempo predefinito.

Assicurati sempre di giocare solo ed esclusivamente importi che puoi tranquillamente permetterti di perdere e che non incida sulla tua situazione finanziaria quotidiana. In caso di necessità, il governo italiano ha reso disponibile un servizio di supporto gratuito e anonimo per problematiche legate al gioco d’azzardo.

Certificati di sicurezza

La protezione dei tuoi dati personali, quali nome, cognome, indirizzo e così via, dovrebbe essere sempre al primo posto insieme alla protezione delle tue informazioni di pagamento, che si tratti dei codici della tua carta o dei dati di accesso a metodi di pagamento come PayPal o altri portafogli elettronici. I casinò sicuri in Italia utilizzano tecnologia basata su certificati SSL o TLS.

Licenza ADM – ex AAMS

La licenza ADM resta sicuramente uno degli elementi più importanti per capire intuitivamente se un casinò è autorizzato a operare in Italia. Il gioco d’azzardo in Italia è ben regolamentato e solo gli operatori con licenza possono garantire un certo livello di protezione e sicurezza ai propri giocatori.

Dovresti poter trovare il simbolo della licenza ADM nella homepage dal casinò e tramite il numero di licenza potrai verificare se la licenza è valida o se è stata revocata.

