Casinò online: quali sono i giochi più diffusi?

I casinò online offrono tantissimi giochi, forse anche più dei casinò fisici. Ma quali sono i giochi più amati tra i giocatori? Vediamo insieme

I casinò online muovono ogni anno miliardi di euro e appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Grazie alle potenzialità del web e delle tecnologie digitali, sono stati creati giochi sempre più coinvolgenti e accessibili a tutti. Ma come vedremo tutti si originano dai tradizionali giochi da casinò. Siete curiosi?

Casinò online: i giochi più diffusi

Quali saranno i giochi più diffusi nei casinò online italiani? Non solo vi diremo quali sono, ma vi insegneremo anche le principali regole!

Poker

Il Poker è il gioco per eccellenza. Con i tornei online, chiunque può accedere ad una sala da gioco virtuale. Esistono sale per tutte le tasche che permettono di entrare con pochi euro o addirittura con fiches totalmente virtuali per chi ama solamente il gioco e non vuole rischiare.

Le regole sono semplici. Abbiamo delle carte in mano – e nella variante Texas Hold’em anche sul tavolo di gioco – e lo scopo è battere gli avversari con una combinazione di carte più forte. Le combinazioni di carte più comuni sono meno forti di quelle più rare. La componente psicologica è fondamentale però. Ad ogni mano si deve puntare oppure rinunciare alla mano, senza sapere che cosa hanno in mano gli avversari che potranno anche fingere di avere una buona combinazione. Vi fiderete?

Bingo e Tombola

Bingo nei paesi anglosassoni, Tombola in Italia. Questo è forse il gioco più conosciuto anche al di fuori dei casinò. Chi non ha mai giocato a tombola, magari la notte di Natale o di San Silvestro? La dinamica è semplice. Ad ogni giocatori vengono date delle tavolette con dei numeri casuali da 1 a 99. Poi vengono estratti a caso i numeri vincenti. Il giocatore che completa la sua schedina per primo vince e ovviamente deve urlare a squarciagola “Tombola!” o “Bingo!”, se preferite. Forse in questo caso è più divertente la versione dal vivo però.

Baccarat

Per chi non bazzicai casinò, Baccarat forse risulta sconosciuto. Ma in realtà è un famoso gioco di carte. Ci sono moltissime versioni di questo gioco. Lo schema però è sempre lo stesso: il banco ed un giocatore si sfidano, mentre altri scommettitori possono puntare sulla vittoria dell’uno o dell’altro e in alcuni casi anche sul pareggio. In pratica la sfida consiste nel totalizzare un numero massimo di punti con le carte che si tengono in mano. Tutte le figure valgono 10. Le carte numerate valgono invece quanto indicato. Per calcolare il punteggio si sommano tutte le carte e si estrapolano solo le unità. Ad esempio, se le carte in possesso del banco sono ad esempio un 9 e un 6, il risultato è 9+6=15 e quindi si considera 5, rimuovendo la decina.

Slot Machine

Il classico dei classici, che troviamo in tutte le sala da gioco, anche le più minimali o anche nei casinò non AAMS. Qui la fortuna è l’unica cosa che conta. Lo scopo è ottenere la combinazione vincente. Nei casinò online il concetto di slot machine è stato ampliato. Ora si trovano grafiche accattivanti e combo sempre più fantasiose. Esistono anche versioni a tema e addirittura slot machine vietate ai minori di 18 anni! Capite perché sono famose?

