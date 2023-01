Casinò online: i giochi più diffusi

Quali sono i giochi più diffusi nei casinò online? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Con l’avvento dei casinò online, le possibilità di gioco si sono moltiplicate rispetto a quello che offrono i tradizionali casinò fisici. Ma nonostante la grande abbondanza di giochi, ce ne sono alcuni che sono sempre più popolari di altri. Scopriamo insieme quali sono i giochi online più diffusi e giocati!

Slot machine, il gioco più tradizionale anche nei casinò online

Le slot machine trionfano sia nei casinò fisici che quelli online. Anche la sala giochi più piccola e nascosta in un vecchio di bar di campagna ha come minimo un paio di slot machine. Il segreto del loro successo probabilmente sta nella loro semplicità. Non serve conoscere grandi regole, probabilità e strategie. Basta azionare la leva – digitale nel nostro caso – ed il gioco è fatto. Certo ne esistono di vari tipi con varie linee di vincita, ma tutto dipende solo dalla fortuna in questo caso, quindi anche non conoscendo le regole si può giocare! Certo non tutte le slot sono uguali però. Le probabilità di vincita e le combinazioni disponibili possono cambiare molto l’esperienza di gioco e il guadagno. Per informarvi vi consigliamo di dare un’occhiata alle migliori slot machine online.

Roulette, un gioco da film

Se un film è ambientato in un casinò, la roulette è la tappa obbligatoria. Il gioco da casinò per antonomasia, continua ad essere molto apprezzato anche online. Ne esistono tante versioni – francese, americana, royale, ecc. – tuttavia il principio è sempre lo stesso: si puntano le proprie fiches sul tavolo, scegliendo una combinazione tra quelle permesse dal regolamento. In seguito una pallina viene lanciata su una ruota tassellata in rapida rotazione e quando la pallina si ferma, decreterà vincite e perdite. Si tratta di un gioco un po’ più complesso delle slot, ma anche più divertente! Vanno ponderate le puntate con attenzione.

Blackjack, per gli intenditori

Reso famoso dal film “21“, il Blackjack è sempre stato uno dei giochi più famosi e anche nei casinò online le cose non sono cambiate. Questo gioco di carte è basato sull’accumulo di punti. Ad ogni carta è assegnato un punteggio che va da 1 a 11. Lo scopo del giocatore è avvicinarsi il più possibile al punteggio di 21. Superato 21 si perde. Ma ottenendo un punteggio vicino a 21, le probabilità di vittoria aumentano! Il regolamento completo non è complesso, ma si possono costruire sopra diverse strategie. Un gruppo di studenti negli anni ’80 era riuscito ad elaborare una strategia basato sul conteggio delle carte e sulla probabilità che aveva permesso loro di vincere cifre molto elevate! Tuttavia oggi, soprattutto online, queste strategie non sono più utilizzabili.

Il Poker non tramonta neanche nei casinò online

Invece che competere con il banco, perchè non competere con altri giocatori? Il Poker è un gioco di carte dove diversi giocatori si sfidano per guadagnarsi le fiches altrui. Esistono diverse versioni, ma tutte sono basate su delle combinazioni di carte. Chi possiede la combinazione più forte, vince le puntate degli altri. Le combinazioni più forti sono quelle più rare e difficili da ottenere ovviamente. La strategia si basa sulla capacità stimare la propria probabilità di vittoria in base alla propria combinazione e puntare in modo conseguente. Ma esiste anche la strategie del bluff!

Che siate appassionati di Poker o slot machine, in ogni caso è importante è importante che vi affidiate a casinò legali ed autorizzati. Su https://www.casinolegali.com/ potete trovare varie informazioni a riguardo. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!