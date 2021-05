Casino online: cosa si rischia se si gioca in un sito non autorizzato?

Giocare online è assolutamente legale in Italia, ma deve esserci una condizione da cui non si può prescindere: oltre, ovviamente, al fatto di essere maggiorenni, il sito web al quale si fa riferimento deve appartenere ad una società che gode di regolare concessione statale

Prima di iniziare a giocare ad un nuovo casino online, dunque, è fondamentale effettuare questa verifica, e conoscere se un sito è regolarmente autorizzato non è affatto difficile.

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone nel proprio sito web un database nel quale sono specificati tutti gli operatori di Gaming che godono di regolare concessione, ad ogni modo, senza effettuare ricerche così zelanti, in rete si possono trovare delle pagine che propongono elenchi di casino online autorizzati da AAMS costantemente aggiornati con eventuali “new entry”, senza trascurare il fatto che nella home page del sito che si sta valutando dev’essere presente il logo di AAMS, ovvero l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o in alternativa quello dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, che è l’ente pubblico a cui appartiene.

Ma per quale motivo giocare su un sito Internet non autorizzato è un qualcosa che va evitato nel modo più tassativo? Scopriamolo subito.

1 – Si rischiano problemi legali

Anzitutto, quello del gioco è un settore che in Italia è gestito in maniera monopolistica, ciò significa che il gioco che si concretizza su siti web non autorizzati, come anche in agenzie di scommesse prive di concessione, è da considerarsi a tutti gli effetti illegale.

Le società che operano in questo modo commettono un reato molto grave, ma anche il giocatore è responsabile del suo comportamento e si espone, quindi, a dei rischi a livello legale.

2 – Si rischia che le probabilità di vincita siano alterate

Al di là degli aspetti giuridici, giocare in un casino online non autorizzato significa esporsi a rischi non da poco anche dal punto di vista tecnico.

Da questo punto di vista, va detto anzitutto che i casino online delle società che operano in Italia sono sottoposti a dei rigorosi controlli da parte di AAMS, controlli che accertano il regolare funzionamento di tutti i giochi.

Se si gioca su un casino online non autorizzato, invece, non si gode di alcuna garanzia da questo punto di vista, ciò significa che un sito web potrebbe alterare le normali probabilità di vincita a sfavore del giocatore.

3 – Si rischia di non ricevere le vincite

Se si vince ad un casino online autorizzato da AAMS, la propria vincita è garantita al 100%: dal momento che questi siti godono di concessione statale, il riconoscimento della vincita conseguita è assicurato non solo dalle società in questione, ma anche dallo Stato stesso.

Non si può dir lo stesso, invece, di un sito Internet non autorizzato: siti come questi potrebbero non riconoscere le vincite conseguite dal giocatore e, laddove dovesse configurarsi una situazione come questa, è davvero improbabile che delle azioni legali riescano a garantire la riscossione di quanto dovuto, trattandosi di società con sede all’estero che non sono affatto autorizzate, appunto, ad esercitare l’attività in Italia.

4 – Si rischiano usi fraudolenti dei propri dati

Giocare ad un casino online non autorizzato, infine, significa esporsi a rischi non da poco anche dal punto di vista della privacy.

Come noto, in tutti i casino online viene richiesta una registrazione, la quale comporta l’inserimento di molteplici dati personali, oltre che di una scansione del documento d’identità.

I casino online con autorizzazione AAMS sono estremamente scrupolosi da questo punto di vista, dovendo attenersi alle normative nazionali e comunitarie riguardanti la tutela della privacy, ma se si forniscono tali dati ad un sito web non autorizzato, tali tutele vengono meno.

Le società in questione, essendo tutt’altro che oneste, potrebbero utilizzare i dati e i documenti del giocatore per attuare delle vere e proprie truffe, e questo è un rischio dal quale è bene tutelarsi con tutte le attenzioni del caso.