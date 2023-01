Casinò online: come rimanere sempre sul pezzo

Come tutto il web, anche i casinò online cambiano e si evolvono e lo stesso dovrebbero fare i giocatori. Ecco alcune dritte su come fare a rimanere sempre sul pezzo!

Ovviamente il mondo del web è in continuo fermento e cambiamento. Abbiamo visto l’epoca dei blog e adesso è il momento dei social, siamo passati da un web testuale, alle immagini e infine oggi dominano i video. Proprio per questo i contenuti del web cambiano e si aggiornano di continuo, come anche i casinò online. Ma quali sono le strategie per non lasciarsi ingannare da questi cambiamenti? Vediamo insieme alcuni esempi.

Elaborare una strategia

Anche se i casinò online cambiamo aspetto e modo di interagire con gli utenti, i giochi rimango bene o male i soliti. Troviamo le roulette, le slot machine, giochi di carte come il black jack o scommesse sportive. Insomma, non ci sono grandi novità su questo in genere. Ecco perché elaborare della strategie basate sul gioco vi può aiutare. Ci sono molti siti come Crazy Time Casinò che vi danno innumerevoli spunti su strategie da seguire.

Per esempio si può fissare un budget e distribuirlo su più giochi per provare a massimizzare il profitto e anche il divertimento, invece che incallirsi su un singolo gioco che può essere anche più dannoso per la salute.

Monitorare i bonus

I bonus sono certamente la parte da gestire meglio nei casinò online. I più famosi forse sono i bonus di benvenuto, ossia quelli che vengono offerti ai nuovi utenti che si registrano. Si tratta di cifre abbastanza interessanti, nell’ordine delle centinaia di euro. Nonostante oi bonus di benvenuto siano i più ricchi però, esistono tanti tipi di bonus, magari di minore entità che però possono essere sfruttati per aumentare le probabilità di vincita senza investire il proprio denaro. Possiamo avere ad esempio i bonus legati alle “missioni” ovvero dei semplici task da portare a termine come ad esempio far iscrivere un amico con il nostro codice promozionale oppure condividere un contenuto sui social. A volte vengono elargiti bonus in modo totalmente gratuito e randomico quindi prestate attenzione!

Conoscere l’RTP dei casinò online

Forse l’RTP è il parametro più importante da tenere in considerazione quando si gioca. Si tratta del “Return To Player” ed indica la percentuale del denaro speso che ritorna al giocatore durante il gioco, in media. Un RTP del 95% significa che se giochiamo 100 euro, mediamente 95 ci ritornano in tasca sotto forma di vincita. Attenzione però, proprio perché si tratta di un dato medio non sarà sempre vero che ogni 100 euro investiti, avremo una vincita di 95 euro – altrimenti non ci sarebbe nessun azzardo. Potremo veder ritornare in tasca 80 euro come 110, dipende dalla fortuna o sfortuna. Tuttavia più l’RTP è elevato, meno rischioso è un gioco.

Vi consigliamo di dare un’occhiata al sito https://www.crazytimemania.it/ che documenta molto bene varie strategie e trucchi da utilizzare nei casinò online! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!