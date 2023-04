Casinò con Neteller, scopri come utilizzare Neteller come metodo di pagamento nei casinò online e scommettere in tutta sicurezza

Tra i metodi che si stanno diffondendo più velocemente nel panorama del gambling online, è d’obbligo menzionare Neteller. Sebbene costituisca una realtà emergente all’interno dei confini italiani, all’estero ha smesso già da diverso tempo di essere considerato una nicchia.

In tanti se ne servono, date le ottime qualità riconosciute dai fruitori dei cosiddetti eWallet, o portafogli elettronici. I casinò con Neteller ci vanno a nozze, perché è un canale figlio dell’attuale epoca, capace di capitalizzare i consigli e di soddisfare le esigenze degli scommettitori.

I casinò con Neteller e la carta Net+

Nell’arco degli ultimi anni il settore delle transazioni finanziarie si è reso protagonista di una netta e rapida evoluzione. Mentre in passato gli appassionati dovevano accontentarsi di pochi sistemi, oggi hanno modo di destreggiarsi nella massima libertà. Non esiste un metodo giusto o sbagliato, bensì tutto va rapportato alle personali abitudini ed esigenze.

Qualora la velocità delle transazioni, la protezione dei dati (personali e finanziari) e l’anonimato abbiano la priorità assoluta, Neteller è un’ottima scelta. Oltretutto, conviene pure dal punto di vista economico: i movimenti non prevedono, infatti, il ritiro di nessuna commissione.

Il servizio di assistenza clienti è reperibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, contattabile in modo facile e veloce, casomai vi fossero dei dubbi o dei disagi da risolvere al più presto.

A conferma degli elevati standard qualitativi raggiunti, Neteller ha peraltro sottoscritto un accordo con MasterCard per la messa in circolazione di una carta prepagata.

A differenza del portafoglio elettronico, la carta Net+ implica il sostenimento di una spesa, definita in misura percentuale fissa. Inoltre, il prelievo dall’estero o da certe tipologie di banche può implicare un costo supplementare.

In compenso, il rilascio della carta è sempre gratuito. Prima di mettere le firme si prega di consultare con attenzione i termini e le condizioni.

Casinò con Neteller in costante aumento

Il numero di casinò che accettano Neteller è in costante aumento, coperti sia da licenza italiana sia rilasciata dai Governi internazionali, quale, ad esempio, Malta o Curaçao (Antille Olandesi).

Assumervi familiarità, in totale sicurezza, è questione di poco, poiché, grazie al costante impegno profuso dagli sviluppatori, il meccanismo è davvero user-friendly. Non delle belle parole spese al vento, come potranno constatare i neoiscritti.

Il funzionamento dei casinò con Neteller

Il funzionamento è tale e quale a ogni tipologia di portafoglio elettronico; perciò, chi ha una buona dimestichezza con Skrill oppure PayPal si prenderà subito a proprio agio.

L’apertura di un account non implica il sostenimento di alcuna spesa. Detto altrimenti, è un metodo al 100 per cento gratuito.

Per registrarsi è sufficiente immettere i dati personali, indicare una password e procedere con la conferma dell’indirizzo e-mail inserito nel modulo. Le funzioni principali sono fruibili fin dal principio, anche se per lo sblocco completo bisogna prima passare attraverso la verifica dell’identità.

Analogamente agli altri componenti della famiglia, la compagnia richiede l’invio di un documento di riconoscimento, compresa una fattura di utenza domestica (ad esempio, quella di luce e gas). Neteller è altresì fruibile sulle moderne piattaforme e-commerce, con il numero di negozi online che lo accettano in perenne incremento.

Al completamento dei vari step, l’utente ha un codice di sicurezza, che lo mette al riparo da spiacevoli sorprese degli hacker. Il pregio principale è da ricercarsi nell’estrema intuitività, specie nel caso in cui l’intenzione sia di giocare ai casinò online.

Le tre credenziali

Adesso l’iscritto ha in mano tre credenziali, vale a dire l’ID utente, la password e il codice di sicurezza. Si raccomanda di non divulgare la password con terzi: l’unico scopo è di consentire l’ingresso all’area personale. Invece, i due codici vanno inseriti per eseguire dei depositi o dei versamenti dal conto.

Adesso, in base al portale di gambling selezionato, possono presentarsi delle differenze marginali nel relativo utilizzo. Di base, comunque, il meccanismo rimane identico.

Come giocare ai casinò con Neteller

Innanzitutto, è necessario recarsi sul sito di casinò online e aprire la pagina adibita all’account del giocatore. In seguito, recarsi nell’area “Versamenti”, “Prelievi” o “Cassa” nella schermata che compare.

Dopodiché, cliccare su Neteller tra i metodi di pagamento e inserire l’ID del conto (o, in alternativa, l’indirizzo e-mail associato), nonché la somma da versare oppure prelevare. La fase successiva consiste nell’inserimento del codice di sicurezza, da trattare con la massima riservatezza. L’erogatore si impone di mantenere il pieno anonimato delle operazioni del giocatore, evitando di rilasciare i dati a terzi.

A fine precauzionale, nel momento di immettere le credenziali, Neteller applica, poi, i tipici strumenti adottati da banche ed enti istituzionali. La crittografia a 256 bit e una serie di firewall impediscono ai pirati informatici di ottenere l’accesso.

Il versamento sul conto di gioco avviene subito. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di prelievo, è stimato un tempo di processione tra le 24 e le 48 ore, inferiore in confronto alle formule tradizionali.