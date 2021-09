Cadoola Casino, la nostra prova

Abbiamo provato il noto casinò online e portale da gioco Cadoola Casino, scopriamo tutto su bonus, pagamenti e giochi presenti

Cadoola Casino, gestito dal Gruppo Tranello dal 2017, è un famoso casinò online basato sulla piattaforma Soft2bet ed ha una licenza rilasciata dall’autorità di Curacao. Offre una vasta scelta di giochi, molti bonus e pagamenti veloci. Ha un’interfaccia colorata e luminosa ed è molto semplice da esplorare.

Bonus

Cadoola Casino offre un bonus di Benvenuto di € 800 a tutti i nuovi giocatori.

Per beneficiarne bisogna depositare un minimo di € 20. I requisiti di scommessa sono fissati a 35x per il deposito ed il bonus e 40x per i Giri Gratis. Non in tutti i giochi si potranno utilizzare i bonus ed i giri gratis.

Al Casinò Cadoola offre numerosi bonus per tutto il mese.

Cadoola Casino offre anche un Regime di Fedeltà con diversi livelli e vantaggi: Classic, Argento, Oro e Elite.

Più alto è il tuo ranking, maggiore sarà il tuo tasso di cambio dei Loyalty Point.

Tornei

Come tutti i buoni casinò online Bitcoin, Cadoola offre molti tornei con grandi montepremi ogni mese.

Le regole sono semplici: giocare la partita selezionata, fare la puntata minima e raggiungere una posizione alta nella classifica.

Giochi

Ci sono più di 30 fornitori di giochi famosi e quindi troverete molti giochi con diverse meccaniche e funzionalità. Tutti i giochi possono essere giocati anche su dispositivi mobili.

Opzioni di pagamento

Si può effettuare un deposito utilizzando molte criptovalute e valute tradizionali, tra cui Bitcoin, Litecoin, Visa, Mastercard e altri.

Tutti i prelievi sono gratuiti e arrivano in circa 24 ore. La verifica viene elaborata in poche ore.

Ogni giocatore d’azzardo dovrà inoltre presentare i documenti legali richiesti.

Un problema di Cadoola Casino è il limite al prelievo giornaliero di € 500 e mensile di €20.000.

Altre informazioni

Cadoola accetta più valute e lingue ed è disponibile su desktop e mobile.

I membri registrati possono utilizzare la funzione Live Chat in ogni momento ma potranno anche rivolgere domande prima di registrarvi a questo indirizzo: Support@cadoola.com.

Recensioni

Le cattive recensioni sono molto comuni e nessun casinò online è immune. Perché la verità è che le persone tendono a lasciare recensioni solo quando hanno qualcosa di negativo da dire. L’unica cosa che conta davvero è come l’azienda risponde a quelle recensioni.

Cadoola fa di tutto per rispondere in modo professionale a tutte le recensioni dei clienti, buone e cattive.

In conclusione

Oltre alle molte recensioni positive di Cadoola, ci sono anche recensioni negative che però sono state rapidamente risolte. Con Cadoola puoi stare sicuro che, se dovessi avere un problema, è possibile presentare un reclamo e sarà risolto tempestivamente e professionalmente.

Se stai cercando un nuovo casinò, unisciti a Cadoola oggi e approfitta di queste offerte. Per ulteriori informazioni date un’occhiata alla recensione su https://italianicasino.com/wazamba-casino/.