Buoni motivi per sviluppare una Web application: pregi, scalabilità e sicurezza

In questo articolo andremo ad esplorare insieme quali sono i buoni motivi per sviluppare una Web application: dai pregi alla scabilità senza, ovviamente, trascurare la sicurezza

Quando si parla di web application si fa riferimento ad applicazioni che vengono progettate e messe a punto con l’obiettivo specifico di rendere più semplice la vita delle aziende consentendo loro di semplificare e migliorare il proprio business. Non bisogna, dunque, confondere le web application con le classiche applicazioni che ognuno di noi ha sul proprio telefono. Una web application può essere considerata come uno strumento eccellente dal punto di vista organizzativo e di vendita, oltre che a livello gestionale.

Che cosa sono le web application

Indicate anche con il nome di applicazioni web-based, le web application possono essere definite come dei software accessibili tramite web, e in particolare attraverso i classici browser di navigazione. Esse hanno la capacità di interfacciarsi con altri software che l’azienda usa e di dialogare con i database: è anche per questo motivo che favoriscono una gestione ottimale dei processi. Si abbina, in questo modo, la potenza di un programma che è stato messo a punto per soddisfare specifiche necessità aziendali con la portabilità del web e la sua facilità di utilizzo. Le web application non sono altro che software che non sono fisicamente installati sui computer aziendali ma ospitati su server: per accedere è sufficiente connettersi a Internet, ovviamente tramite un sistema di autenticazione ad hoc finalizzato a garantire la massima sicurezza.

I pregi delle web application

L’accessibilità dal web, come si può facilmente immaginare, è uno dei punti di forza delle web application, che di conseguenza possono essere usate ovunque ci si trovi. Si immagini il caso di un agente di vendita, che non è mai in ufficio e che deve accedere a informazioni che riguardano i prodotti o la clientela. Ebbene, tramite una web application il lavoro può essere gestito in maniera efficiente, e così l’intera organizzazione aziendale può essere aggiornata rispetto a quanto fatto dall’agente. Insomma, le web application permettono di ottimizzare il lavoro, grazie ai vantaggi offerti dalla rete, che consente di accedere in tempo reale ai dati di cui si ha bisogno.

La scalabilità e la sicurezza

Quando un’azienda si evolve e cresce, in virtù della facilità di aggiornamento che caratterizza una web application, ecco che diventa più semplice mettere a punto degli applicativi supplementari capaci di soddisfare le nuove esigenze aziendali. Non meno importante è la sicurezza, dato che le web app hanno minori rischi di perdita delle informazioni per colpa dei virus. Non avendo bisogno di essere installate, le web app garantiscono un accesso semplificato: non serve alcun download e non occorre alcuna procedura di configurazione. Come si è detto, tutto ciò che si deve fare è procedere con il login dopo aver effettuato l’accesso al browser.

Velocità di aggiornamento e semplicità di installazione

Le web application offrono la possibilità di ridurre in maniera significativa i costi di gestione aziendali in quanto consentono di risparmiare sulle licenze d’uso. La sola spesa da sostenere è quella che riguarda l’acquisto dell’applicazione, dato che non c’è bisogno di aggiornare o ampliare l’infrastruttura già esistente. La semplicità di installazione e la facilità di distribuzione sono altri due aspetti da cui non si può prescindere: sono operazioni che vengono svolte una volta sola unicamente sul server da cui l’applicazione è ospitata. Gli aggiornamenti sono distribuiti via Internet, e per questo sono veloci e semplici. Vale la pena di ricordare, infine, che le applicazioni via web assicurano una memorizzazione dei dati ottimale in virtù del back up automatico. Ecco perché gli ambiti di sviluppo sono molteplici: in un sistema azienda una web app può essere usata per gestire la produzione, i processi commerciali e i contatti aziendali, assicurando così una conoscenza migliore della clientela.

Capplite e lo sviluppo di web application

Capplite è una realtà specializzata nello sviluppo di web application, essendo in grado di realizzare qualunque tipo di applicazione con infrastrutture web, standard web e linguaggi web che funzionano su tutte le piattaforme. Questa azienda sviluppo software ha maturato nel corso degli anni una lunga esperienza, che le permette di individuare soluzioni integrative con i programmi più usati dalle aziende del nostro Paese, in modo da assicurare il funzionamento sia con hardware che con software di terze parti.

