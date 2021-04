Bravolio vs Eurobet: comparazione dei siti di scommesse per Italiani

Di siti adatti per giocare al casinò ce ne sono tanti, ma quale scegliere? Qual è quello più sicuro? In questo articolo si metterà a confronto due validi siti di gioco d’azzardo

Al giorno d’oggi e negli ultimi tempi, con l’avvenire di internet, il gioco d’azzardo online è diventato sempre più comune, data anche la disponibilità di farlo anche nelle proprie abitazioni. Chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente nei Casinò o, in generale, nelle sale gioco, lo può fare direttamente da casa scommettendo su una vasta sezione di siti online che permettono di fare ciò. Di siti adatti per fare questo genere di gioco ce ne sono tanti, ma quale scegliere? Qual è quello più sicuro? In questo articolo si metterà a confronto due siti di gioco d’azzardo e scommesse online: il più famoso Eurobet e il nuovo arrivato Bravolio.

Eurobet: una garanzia per i giocatori d’azzardo

Eurobet soddisfa tutti i requisiti di base che possono essere impostati per un sito di gioco d’azzardo virtuale. È progettato alla moda, il che rende estremamente facile navigare nella piattaforma e passare da una sezione all’altra. Un altro vantaggio sono i giochi a tema, il che significa che vengono utilizzati caratteri speciali che possono trasmettere pienamente l’atmosfera del gioco.

Inoltre, bisogna prestare attenzione anche alla buona politica sui bonus. Prima di tutto, si possono ottenere premi aggiuntivi per il gioco d’azzardo attivo sulla piattaforma. Ci sono pochi nuovi prodotti in questa sezione, ma anche questo non può rovinare l’impressione generale.

Specificamente alla sezione delle scommesse sportive, Eurobet è uno dei siti più popolari e conosciuti in Italia, per via dei numerosi campionati calcistici di calcio inclusi, dalla Serie A ai campionati minori, oltre all’inclusione di numerosissimi sport di nicchia, come ad esempio gli sport motoristici, l’hockey e il biliardo.

Pertanto, nonostante il fatto che molte persone considerino Eurobet come un bookmaker di prima scelta, sono state create condizioni estremamente favorevoli anche per la sezione delle slot machine. Per comprenderlo al meglio basta iscriversi in maniera completamente gratuita al sito, il quale permette di usufruire anche di tutti i giochi presenti in modalità demo, senza bisogno di scommettere soldi reali.

Un altro punto di grande forza di Eurobet, è anche conveniente sapere che è possibile contattare i rappresentanti del servizio di supporto in caso di necessità e chiedere loro aiuto con le domande che ti attanagliano o per cercare di risolvere eventuali problemi.

Bravolio: la new entry

Bravolio invece è un innovativo sito di scommesse sportive e casinò online. Ricostituendo costantemente la loro libreria di giochi con le ultime versioni dei migliori fornitori, si sta proponendo come uno dei migliori siti sul quale piazzare le proprie scommesse. Si può accedere a migliaia di giochi a tema in maniera molto veloce e fluida.

Le scommesse sportive sono gestite in maniera diversa rispetto a molti altri siti. Infatti fin dall’iscrizione è possibile scegliere un generoso bonus di benvenuto, che permetterà agli scommettitori di avere un bel vantaggio rispetto agli altri siti, dovuto anche al fatto che Bravolio possiede una licenza estera, rilasciata dal governo di Curacao, e per questo motivo nutre una libertà molto più ampia rispetto ai siti con licenza AAMS.

Bravolio rappresenta l’epitome delle future tecnologie di gioco d’azzardo avvolte in un design semplice e pratico.

Il sito presta sempre attenzione ai sistemi di pagamento e alle loro prestazioni fluide sui nostri web browser. Le valute e i metodi di pagamento sono sempre aggiornati e scelti in base alla posizione del giocatore.

E si può notare come i depositi e i pagamenti tramite e-wallet sono velocissimi. D’altro canto, con carta di credito le transazioni richiedono più di tempo, poiché sono elaborate dalla banca.

I membri del team di supporto sono sempre informati per qualsiasi problema abbia il giocatore con i vari giochi, inoltre, sono sempre disponibili e li si può scrivere ogni volta che si ha bisogno di chiarire i termini di utilizzo o le politiche in dettaglio; se si hanno domande riguardanti il servizio in generale; se si hanno suggerimenti su come migliorare il servizio o noti incongruenze nelle informazioni che forniscono sul sito web.

Conclusioni

Alla luce di quello che è stato detto, tutti e due i siti risultano, per quanto riguarda il lato della sicurezza, molto affidabili. Eurobet presenta una gestione del gioco d’azzardo e delle scommesse molto più tradizionale di Bravolio, che, a sua volta, ha una gestione innovativa e mai vista prima. Alcune funzionalità di Bravolio però sono difficili da trovare in altri siti di scommesse esteri, o spesso non ce ne sono, ma, per chi è abituato a pratiche di gioco tradizionali, si può trovare spaesato per quanto riguarda le nuove funzionalità del sito.