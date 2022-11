Black Friday, un’imperdibile occasione di risparmio per gli accessori Tech

Come ogni anno con il mese di novembre arrivano le incredibili opportunità di risparmio del Black Friday. Un evento promozionale tutto americano ormai diventato consuetudine anche nel nostro Paese

Questa è l’occasione giusta per poter cogliere al volo delle offerte imperdibili che rendono ancora più accessibili prodotti e articoli di ogni genere, con forti sconti che possono arrivare anche il 50%.

Per il settore Tech questo è il momento ideale per l’acquisto di accessori di cui si necessita da tempo come powerbank, caricabatterie per auto, vetri di protezione di ultima generazione per il proprio smartphone oppure le cuffie con tecnologia bluetooth.

La storia e le origini del Black Friday

Quando si parla di Black Friday ci si immagina immediatamente le lunghe file, sin dalle prime ore del mattino, di persone che vogliono entrare quanto prima nei grandi magazzini americani per acquistare qualsiasi genere di prodotto messo a disposizione a prezzi mai visti prima.

Ma come è iniziato tutto questo? Da cosa deriva questa iniziativa che appare esclusivamente commerciale? Si tratta di una ricorrenza di origini americane che si svolge tradizionalmente il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (il quarto giovedì del mese di novembre).

Fu ideato per la prima volta dai grandi magazzini Macy’s, ancora oggi presenti negli USA, nel 1924. L’idea era quella di anticipare di qualche giorno l’inizio dello shopping natalizio.

Era un periodo particolare per gli Stati Uniti d’America perché il benessere della nazione aveva raggiunto un livello molto alto, tanto che si parla di Anni Ruggenti. In tutti i negozi della catena vennero proposti degli sconti straordinari e senza precedenti che attirarono migliaia di clienti pronti ad acquistare oggetti a cui probabilmente non erano neppure interessati, soltanto per il fatto di poter risparmiare molto.

Questa iniziativa ebbe così tanto successo che altre catene commerciali decisero di intraprendere lo stesso percorso fino ai giorni nostri. Il successo del Black Friday ha conosciuto il suo picco durante gli anni ‘80 quando divenne un evento nazionale.

Non è chiaro però il perché di questo nome, tant’è che ci sono diverse scuole di pensiero: c’è chi ritiene che sia dovuto al fatto che il grande movimento di persone che prendono d’assalto i negozi paralizzi letteralmente le città americane, rendendo quel giorno un “giorno nero”.

Altre fanno riferimento allo storico venerdì nero delle aziende, altri ancora, ritengono che il termine Black Friday sia stato coniato per evidenziare come, grazie a questo evento, il bilancio annuale dei negozi viri verso il segno positivo in fatto di guadagni, indicati tradizionalmente con il colore nero.

Sfruttare il Black Friday per acquistare gli accessori del settore Tech

C’è stata una fortissima crescita del settore tecnologico grazie alla spinta dei dispositivi che permettono di avere sempre più servizi e di condividere tutto quello che è concepibile.

Smartphone, tablet e smartwatch fanno ormai parte della vita delle persone e non è più pensabile farne a meno. Infatti, le grandi aziende del settore hanno deciso di proporre sul mercato un’ampia gamma di accessori che ne ottimizzano ulteriormente le funzionalità, come le powerbank.

La powerbank è di fatto una batteria aggiuntiva che può essere utilizzata in caso di emergenza per ricaricare tramite un cavo USB, ma non solo, un qualsiasi dispositivo come lo smartphone oppure il tablet, ma anche un computer portatile.

Oggi ci sono powerbank che offrono grande funzionalità e affidabilità e questo è molto utile anche e soprattutto per le persone che devono usare i dispositivi mobili per motivi di lavoro e si ritrovano fuori casa con la carica terminata.

La powerbank TUNIT da 10.000 mAh, ad esempio, permette di ricaricare in modalità wireless un’ampia gamma di dispositivi compatibili, come nel caso dei prodotti a marchio Apple con particolare riferimento agli iPhone.

Tra l’altro la ricarica avviene in maniera veloce e semplice perché è sufficiente appoggiare il proprio dispositivo sulla superficie della powerbank senza dover collegare alcun cavo. Inoltre, per chi vuole minimizzare l’ingombro è possibile acquistare anche la versione Slim, sempre da 10.000 mAh, che è anche in grado di caricare contemporaneamente 2 dispositivi.

Per dare un’idea di quanto sia utile questo accessorio nella vita quotidiana, è sufficiente pensare che una ricarica consente di effettuare due cicli e mezzo di ricarica di un classico iPhone.

Tanti accessori per ogni evenienza a prezzi imbattibili

Gli sconti proposti durante il Black Friday permettono di acquistare tantissime tipologie di accessori per il settore tecnologico. Questo particolare periodo dell’anno è il momento giusto, ad esempio, per acquistare un tradizionale caricabatterie che ormai non viene più inserito nelle confezioni di vendita di uno smartphone, oppure di un tablet.

Ci sono articoli di qualsiasi genere, ad esempio, utili per la ricarica dei prodotti Apple Watch oppure per effettuare la ricarica wireless di tutti gli articoli realizzati da Apple.

In questo momento dell’anno, sfruttando le potenzialità del Black Friday, è possibile pensare anche all’acquisto di altre tipologie di prodotti, come la base di ricarica wireless per ricaricare sia i dispositivi che hanno sistema operativo iOS sia quelli con Android.

Altrettanto utili sono i caricabatterie per auto che consentono, magari durante un viaggio, di ricaricare lo smartphone e di averlo pronto e funzionante per assolvere a qualsiasi esigenza.

Il marchio Tunit li propone sul mercato in una interessante versione a doppia ricarica da 40 W. Ciò permette, in pochi minuti, di raggiungere il 100% di carica e di poter alimentare contemporaneamente due dispositivi.

Ci sono inoltre tanti altri accessori, ad esempio quelli che servono per proteggere lo smartphone o il tablet da qualsiasi rischio di rottura come le cover per iPhone, i vetri di protezione oppure le soluzioni pensate appositamente per i Laptop.

Sono prodotti molto validi perché mantengono inalterate le caratteristiche dello schermo tattile, che allo stesso tempo viene protetto da un eccessivo logorio.

Un’ulteriore categoria di accessori molto ricercata sono le cuffie e soprattutto gli AirPods. Ad oggi le cuffie più utilizzate sono quelle con connessione Bluetooth, per cui prive di cavi e fili.

Ciò vuol dire poter ascoltare la musica tenendo a distanza lo smartphone, rispondere al telefono, ascoltare messaggi vocali e non e gestire il volume, la funzione play e tanto altro con un semplice gesto.

Grazie agli sconti del Black Friday per il settore tecnologico questi prodotti, che hanno un costo decisamente elevato, risulteranno, seppur per un periodo abbastanza breve, decisamente più accessibili e alla portata di chiunque.