Black Friday 2021: 4 trucchi per fare i migliori affari

Andiamo alla scoperta di quattro preziosi trucchi per fare i migliori affari durante il Black Friday 2021

L’estate è ormai terminata e questo significa che tra non molto arriverà una delle giornate più attese del periodo autunnale: il Black Friday! In questa occasione sempre più persone, anche in Italia, approfittano degli sconti proposti dai negozi, sia fisici che online, per acquistare i regali di Natale ma non solo. In molti hanno infatti dichiarato di aspettare il Black Friday per togliersi lo sfizio e comprare un prodotto che altrimenti non potrebbero permettersi.

Il Black Friday 2021 cadrà il 26 novembre, anche se come probabilmente saprete ormai si parla sempre più di frequente di Black Week perché diversi negozi non limitano le offerte ad una sola giornata ma estendono gli sconti per tutta la settimana. Come approfittare al massimo però di queste promozioni? In che modo scovare le migliori e fare dei veri e propri affari? Ecco alcuni trucchi che sicuramente vi torneranno utili.

#1 Il tempismo: l’arma vincente

Per riuscire ad approfittare delle migliori occasioni durante il Black Friday la parola d’ordine è tempismo. Molte offerte infatti vengono lanciate allo scoccare della mezzanotte e visto che si tratta di quelle generalmente più vantaggiose, il mattino seguente i prodotti in questione risultano già esauriti. Se dunque volete davvero fare degli ottimi affari, dovrete armarvi di pazienza ed aspettare l’inizio del Black Friday: è proprio nei primi minuti che si trovano gli sconti migliori ed i prodotti più interessanti.

#2 Iscriversi alle newsletter degli shop online

Sempre per quanto riguarda il fattore tempo, un trucco che si può rivelare molto utile è quello di iscriversi alle newsletter degli shop online sui quali si intendono acquistare dei prodotti in promozione. Bisogna però farlo con un certo anticipo: almeno una settimana prima del 26 novembre quindi. Questo perché molti negozi online premiano gli iscritti inviando attraverso la newsletter delle anticipazioni in merito ai prodotti in promozione che saranno lanciati in occasione del Black Friday. Potrete dunque sapere prima degli altri quali saranno le offerte più interessanti e prepararvi al meglio per coglierle prima che esauriscano.

#3 Occhio ai marchi più famosi

Un occhio di riguardo, durante il Black Friday, deve essere dato ai prodotti dei marchi più famosi perché sono quelli che esauriscono più velocemente. Se quindi per altre tipologie di articoli potete permettervi di scegliere con maggior calma, se volete acquistare l’ultimo modello di scopa elettrica Dyson o sognate da tempo il MacBook Air, vi conviene concentrarvi subito su questi prodotti. Ormai è ampiamente dimostrato che se vengono lanciati in promozione, le scorte nei vari negozi terminano quasi nell’immediato.

#4 Registrarsi ai portali online

Se intendete approfittare delle offerte del Black Friday proposte ad esempio da MediaWorld, che è uno dei negozi maggiormente presi d’assalto in questa giornata, vi conviene registrarvi qualche giorno prima al portale online. Anche sull’e-commerce infatti potete trovare gli stessi sconti e spesso la varietà di prodotti è addirittura maggiore dunque vi conviene approfittarne. Registrarvi con anticipo vi permetterà di perdere meno tempo in fase d’acquisto e non rischierete che qualcun altro vi soffi l’occasione che aspettavate da mesi!