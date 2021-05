Bitcoin scende sotto i $ 40.000 dopo che la Cina ha emesso un avviso sulla criptovaluta

Il prezzo del bitcoin è sceso sotto i $ 40.000 per la prima volta da mesi e anche altre criptovalute sono diminuite dopo che la Banca popolare cinese ha apparentemente messo in guardia contro l’uso di monete digitali come pagamento

Bitcoin BTCUSD, -6,95% è sceso di quasi il 7% a $ 40.275, rimbalzando su un minimo di 24 ore di $ 38.585, in un mese che ha lasciato la criptovaluta numero 1 del 28% in meno.

Il Bitcoin non è stato scambiato al di sotto del livello di $ 40.000 dall’inizio di febbraio. Ether ETHUSD, -14,18% è sceso del 13% a $ 2.975, un livello non toccato dall’inizio di maggio, appena prima che la criptovaluta salisse a un livello record sopra $ 4.000. Ripple XRPUSD, -8,87% è sceso di circa l’8% a $ 1,48.

L’avvertimento Della Banca Centrale

L’avvertimento della banca centrale cinese è stato pubblicato sul suo account WeChat, secondo analisti e resoconti dei media.

Nella tarda serata di ieri in Asia, la PBOC ha emesso un avvertimento su un rimbalzo della speculazione sulle valute virtuali.

La Cina ha annunciato che agli istituti finanziari e di pagamento è vietato fissare prezzi o condurre affari in valute virtuali. La storia non ha avuto molto seguito dall’oggi al domani, ma sembra prendere piede questa mattina “, ha affermato Jeffrey Halley, analista di mercato senior presso OANDA, in una nota ai clienti.

Secondo quanto riferito, anche la Banca popolare cinese ha affermato che le valute virtuali non possono essere utilizzate come forma di pagamento perché non sono valute reali.

Le istituzioni finanziarie in Cina non possono facilitare le transazioni in Bitcoin e gli scambi e le piattaforme sono stati banditi nel 2017 durante un giro di vite. Molti minatori, una volta una presenza enorme in Cina, sono stati costretti all’estero. Nonostante questo, Bitcoin rimane su lungo termine una delle monete più stabili, ed e’ possibile iniziare ad investire usando piattaforme affidabili come Bitcoin Trader, per esempio.

È Così Che la Cina Si è Mossa Per Creare Il Proprio Yuan Digitale

Lo spazio delle criptovalute, con Bitcoin in testa, è sotto pressione da diversi giorni. Un duro colpo è arrivato giorni fa quando il TSLA di Tesla, Elon Musk, amministratore delegato + 0,18%, ha detto che il produttore di auto elettriche avrebbe interrotto le vendite di auto che utilizzano la criptovaluta, a causa di preoccupazioni ambientali.

Anche Bitcoin è sceso all’inizio di questa settimana a causa della speculazione che Musk stesse disinvestendo le partecipazioni di bitcoin della società, cosa che in seguito ha detto non era il caso.

Nel frattempo, i pagamenti fintech Square SQ, + 0,12% la scorsa settimana che non ha intenzione di acquistare più bitcoin dopo aver perso $ 20 milioni sul suo investimento di $ 220 milioni nella criptovaluta lo scorso trimestre.

Mentre alcuni appassionati di Bitcoin rimangono convinti che la criptovaluta non sia solo qui per restare, ma che il suo valore possa raggiungere centinaia di migliaia di dollari, altri sono preoccupati che gli investitori possano essere nelle morsi di un crypto winter.

Alcuni temono che si ripetano gli eventi di novembre e dicembre del 2017, quando le risorse digitali che avevano visto una forte accelerazione hanno iniziato un crollo prolungato che non si è concluso fino al 2019-20 circa.

Martedì scorso, il sondaggio sui gestori di fondi globali della Bank of America di maggio ha rivelato che il “bitcoin lungo” è attualmente il commercio più affollato al mondo, con il 75% che afferma che si tratta di una “bolla”.

Conclusione

“La preoccupazione tra investitori e trader è che forse stiamo per vedere un altro inverno criptato e potrebbe volerci molto tempo prima che il prezzo del Bitcoin veda una ripresa poiché il ciclo rialzista potrebbe essere finito”, ha affermato Naeem Aslam, capo analista di mercato di AvaTrade , in una nota ai clienti.

“La risposta effettiva è che nessuno lo sa davvero e l’unica cosa che sappiamo è che le istituzioni continuano ad acquistare bitcoin su ogni tuffo”, ha detto Aslam, notando la notizia di martedì che il software aziendale e il bitcoin giocano a MicroStrategy MSTR, -0,44% aveva acquistato altri $ 10 milioni di bitcoin.