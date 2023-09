Il panorama legale del Bitcoin: cosa c’è da sapere

Il panorama legale del Bitcoin è ambiguo, con diversi paesi che adottano approcci legali differenti. Ecco le cose da sapere

Le criptovalute come il Bitcoin sono ancora relativamente nuove. Sebbene il Bitcoin sia stato lanciato poco dopo la crisi finanziaria globale del 2008, la sua adozione avrebbe potuto essere più rilassata. Il Bitcoin conta milioni di utenti, dai privati alle aziende e persino ai governi. Tuttavia, molti individui hanno ancora bisogno di tempo per decidere se abbracciare il Bitcoin per diverse ragioni.

Il confuso panorama legale del Bitcoin e delle altre criptovalute è una delle ragioni principali del timore di abbracciarlo completamente. Il Bitcoin ha raggiunto un notevole utilizzo a livello globale. Sorprendentemente, la maggior parte dei Paesi non lo considera legale. Pertanto, a differenza della moneta a corso fisso come il dollaro USA, il Bitcoin non ha corso legale negli Stati Uniti.

Perché il Bitcoin è in gran parte non regolamentato

Il Bitcoin è in gran parte non regolamentato. Sebbene molti Paesi abbiano introdotto alcune regolamentazioni, la realtà globale è che il Bitcoin non è regolamentato. Il Bitcoin è una valuta e un asset digitale decentralizzato. Ciò significa che offre un sistema finanziario diverso e alternativo a quello centralizzato. Il sistema decentralizzato di Bitcoin significa che non è sotto il controllo di una o poche entità. Questo sistema tiene fuori i governi e le banche commerciali. Non possono controllarlo direttamente. Ad esempio, le banche non possono controllare chi usa il Bitcoin. Non possono controllare come le persone e le organizzazioni utilizzano il Bitcoin.

Il Bitcoin non opera nel vuoto. I governi e le altre istituzioni di regolamentazione sono già consapevoli della sua potenziale influenza sull’economia e sul sistema finanziario. Tuttavia, grazie alla rete sicura blockchain di Bitcoin, non possono esercitare un controllo diretto. La blockchain è una rete decentralizzata peer-to-peer che riunisce centinaia di migliaia di entità che la controllano. Alcune entità hanno bisogno di aiuto per prendere il controllo della rete blockchain. Il Bitcoin è stato lanciato come alternativa migliore al sistema finanziario centralizzato che dà tanto potere e controllo ai governi e a pochi altri attori. I tentativi di introdurre regolamenti sul Bitcoin sembrano controproducenti rispetto a questo obiettivo.

La necessità di una regolamentazione

Nonostante il sollievo che il Bitcoin offre agli utenti eliminando il controllo da parte di poche entità, la spinta alla regolamentazione è cresciuta. Da un punto di vista macroeconomico, questa spinta deriva dalle ragioni fondamentali della regolamentazione finanziaria. Queste includono la trasparenza, la stabilità finanziaria, la protezione degli investitori e la parità di condizioni per tutti gli operatori.

Se il Bitcoin rimane non regolamentato, gli investitori non possono godere dell’intervento o della protezione del governo se succede qualcosa di sbagliato. Ad esempio, gli investitori non possono rivolgersi al governo quando sono vittime di truffatori di criptovalute. In termini di trasparenza, i criminali hanno usato il Bitcoin per nascondere le loro tracce quando commettono attività illegali come il riciclaggio di denaro.

L’evoluzione del panorama legale di Bitcoin

Il panorama legale del Bitcoin sta cambiando. Se all’inizio i governi e le autorità di regolamentazione finanziaria non sembravano preoccupati, ora è sempre più evidente che il Bitcoin ha bisogno di una regolamentazione. Governi come gli Stati Uniti sono all’avanguardia con leggi specifiche volte a regolamentare l’uso del Bitcoin. In base alle nuove leggi sulla tassazione delle criptovalute, tutte le transazioni in Bitcoin sono soggette a tassazione.

Anche nell’Unione Europea (UE) sono evidenti tali sforzi. Degna di nota è la proposta di regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA). Il MiCA mira a sostenere la stabilità finanziaria e a proteggere gli investitori nel settore delle criptovalute in generale. Se adottato, il MiCA cambierà il panorama legale della Bitoina in modo sostanziale. Gli scambi di criptovalute saranno sottoposti a un maggiore controllo da parte delle agenzie di regolamentazione.

È probabile che il Bitcoin diventi legale anche in molti Paesi. El Salvador e la Repubblica Centrafricana sono i pionieri in questo senso. In questi Paesi il Bitcoin ha corso legale. Anche se il Bitcoin è legale in molti altri Paesi, la sua posizione giuridica varia.

Da considerare

Il panorama legale del Bitcoin è oscuro, con diversi Paesi che hanno approcci legali differenti. È chiaro che la situazione sta cambiando e che probabilmente vedremo leggi e regolamenti più chiari sul Bitcoin a diversi livelli.