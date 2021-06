Bitcoin e criptovalute: un valore aggiunto nel dinamico mercato finanziario

Senza dubbio, nel dinamico mercato finanziario, Bitcoin e criptovalute rappresentano un più che interessante valore aggiunto

Non per nulla, per chiunque segue l’evoluzione stessa del mercato finanziario è difficile non rimanere piacevolmente colpiti dalla forte ascesa nel 2021 di Bitcoin e criptovalute. A riprova di ciò, è sufficiente constatare quante siano le informazioni che mettono in luce il fenomeno Bitcoin e criptovalute.

Ma come potete approfittare di questa risorsa, di questo incredibile valore aggiunto che anima il dinamico mondo finanziario? Prima di tutto, è necessario capire cosa siano le criptovalute come i Bitcoin. In linea generale, ci si può andare a concentrare sul concetto che le criptovalute come i Bitcoin non debbono sottostare alcun tipo di regolamentazione statale.

Altra stimolante valutazione, riguarda che raffigurano una valuta digitale che promette guadagni più alti rispetto al mercato generale. La criptovaluta, tuttavia, va ben oltre al semplice concetto di moneta virtuale, di numeri di serie e filigrana. Infatti, Bitcoin e criptovalute utilizzano la crittografia e altri dispositivi di sicurezza. In altre parole, grazie a tutto ciò, sono in grado di poter andare ad assicurare che ogni tipologia di transazione sia assolutamente sicura.

La criptovaluta è, dunque, un codice virtuale che può essere convertito in valori reali. In generale, è necessario acquistare dall’emittente o da qualcuno che ha già la valuta. I suoi negoziati si svolgono attraverso Internet, perciò senza burocrazie e intermediari. In pratica, Bitcoin e criptovalute vengono ad essere caratterizzati dall’assenza di un sistema monetario regolamentato e dalla sottomissione a un’autorità finanziaria come, ad esempio quella di una Banca Centrale. Ma come funzionano Bitcoin e criptovalute?

In primis, quotazione, acquisto e vendita avvengono in forma anonima su Internet. La valuta digitale, infatti, viene ad essere memorizzata in un portafoglio e amministrata su un personal computer oppure tramite un dispositivo mobile.

A tal proposito, https://bitcoin-profit.org/it risulta essere di fondamentale importanza per comprendere, in modo più che esaustivo, il valore aggiunto nel dinamico mercato finanziario rappresentato da Bitcoin e criptovalute.

Bitcoin e criptovalute: un valore aggiunto

L’innovazione tecnologica alla base di Bitcoin e criptovalute è nota come blockchain che, in estrema sintesi, rappresenta una sorta di protocollo di fiducia. Si tratta, difatti, di database e dati condivisi, con il decentramento come principale misura di sicurezza. Nella blockchain, viene, dunque, creato un indice globale per tutte le transazioni all’interno dello stesso mercato. È, di conseguenza, una specie di libro mastro, totalmente pubblico e condiviso.

Un ulteriore fondamentale aspetto che rende unici Bitcoin e criptovalute, è propriamente dato dalla totale assenza di mediazione di terzi. Questo, andando a ricapitolare, crea un senso di fiducia nella comunicazione diretta tra le parti dell’operazione.

Oltre a ciò, non può non essere ricordato che Bitcoin e criptovalute raffigurino un valore aggiunto nel dinamico mercato finanziario, anche in virtù che la valuta virtuale è già una realtà di investimento per grandi player come Microsoft e IBM, oltre a governi come, per esempio, gli Emirati Arabi Uniti, l’Estonia e Singapore, così come grandi aziende come WordPress, DELL e Soundcloud stanno già accettando il pagamento in criptovaluta. Molti giudicano la criptovaluta come un’onda di passaggio. In realtà, i dati mostrano che Bitcoin e criptovalute sono delle note positive destinate a rimanere così per un lungo tempo.

Si vuole un veloce e immediato esempio? Allora sarà sufficiente ricordare come Bitcoin sia una delle criptovalute più popolari al mondo. A ulteriore riprova che Bitcoin e criptovalute, siano effettivamente un valore aggiunto nel dinamico mercato finanziario, si può, anche, sottolineare come la logica della moneta digitale sia la stessa del contante.

Difatti, andando a concludere, Bitcoin e criptovalute presentano una fondamentalmente funzione, ovvero il consentire transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi.