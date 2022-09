Benefici della tecnologia in ambito educativo

Il mondo evolve e così anche la didattica. Il tradizionale modo di insegnare e imparare attraverso i libri e una lavagna con il gesso sembra essere superato. Da diversi anni la tecnologia è entrata con forza per migliorare l’istruzione e ora ne è una componente fondamentale

Non solo a scuola vengono utilizzati sempre più spesso schermi, lavagne interattive e il pc, ma persino a casa i ragazzi si ritrovano ormai a fare i compiti con l’aiuto di dispositivi informatici. A ciò si aggiunge che, soprattutto a causa della pandemia, la Didattica a Distanza sia stata completamente sdoganata negli ultimi anni. Secondo un’indagine condotta dalla piattaforma di ripetizioni online GoStudent, il 96% degli studenti italiani ha fatto ricorso alla didattica online durante lo scorso anno scolastico. È il dato più alto registrato tra tutti i Paesi analizzati e supera di ben sette punti la media europea (89%). Da ciò ne consegue che la tecnologia sia ormai diventata parte integrante della didattica e che sempre più studenti e insegnanti facciano ricorso a strumenti interattivi su base quotidiana.

I bambini e gli adolescenti di oggi sono nativi digitali e utilizzano la tecnologia non solo nel tempo libero, ma, come detto poco fa, anche con finalità didattica. È ormai risaputo e dimostrato che l’uso di strumenti digitali a scuola contribuisca ad aumentare l’interesse degli studenti nelle attività accademiche e li aiuti ad apprendere in modo più efficace.

L’accesso a internet e ai dispositivi tecnologici (smartphone, lavagne interattive, risorse elettroniche, ecc.), sia in aula che in altri contesti, rivestono un ruolo importante nell’istruzione e garantiscono numerosi vantaggi:

Facilità la comprensione

L’uso di strumenti tecnologici motiva e rende più facile per gli studenti mantenere l’attenzione. Di conseguenza, i contenuti vengono assimilati più velocemente.

Autonomia

Tali dispositivi sviluppano l’autoapprendimento per formare persone autosufficienti in grado di risolvere diversi tipi di problemi nella vita quotidiana. L’uso delle tecnologie incoraggia a proporre casi di studio e coinvolgere i ragazzi nella gestione dei contenuti. È una metodologia per cui agli studenti viene insegnato “ad imparare ad imparare”, a costruire le proprie conoscenze. Internet, inoltre, mette a disposizione un numero infinito di fonti informative e favorisce la capacità di selezionare e gestire quella più appropriata.

Lavoro di squadra

La tecnologia rende possibile l’interazione tra diversi studenti, anche non geograficamente vicini o dopo l’orario scolastico, e favorisce il lavoro di squadra. In ambito professionale, la maggior parte dei progetti che si sviluppano sono in team e richiedono la collaborazione di diverse persone. È fondamentale sviluppare la capacità di lavorare in team fin dai bambini.

Pensiero critico

Internet e social network portano a condividere punti di vista e opinioni, il dibattito è molto importante quando i cervelli sono in via di sviuppo. Inoltre, l’enorme possibilità che la tecnologia offre di rompere il paradigma spazio-temporale, consente di interconnettere infinite fonti di conoscenza in tutto il mondo, entrare in contatto con persone di altri Paesi e culture e scambiare informazioni.

Flessibilità

Gli studenti possono seguire ritmi diversi nel loro apprendimento disponendo di contenuti aggiuntivi o materiali di supporto a seconda delle loro esigenze.

Infine, l’utilizzo della tecnologia nell’ambito di istruzione ed educazione porta vantaggi non solo agli studenti, ma anche ai professionisti. Aiuta infatti a ottimizzare i compiti degli insegnanti e rende il loro lavoro più stimolante e allo stesso tempo più efficiente.

I bambini e gli adolescenti di oggi sono nati immersi nella tecnologia e a loro sembra piacere, è quindi compito degli adulti approfittare di questo e far sì che la tecnologia possa diventare un ottimo alleato all’apprendimento.