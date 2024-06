Avvio di un nuovo canale Twitch: metodi comprovati per aumentare il numero di spettatori di Twitch

All’avvio di un nuovo canale Twitch ci si ritrova spesso da soli: come aumentare il numero di spettatori? Scopriamolo!

Avviare lo streaming su Twitch può essere un compito arduo e i nuovi streamer spesso rimangono delusi quando trasmettono in diretta senza pubblico. Tuttavia, superare le sfide iniziali legate all’ottenimento di visualizzazioni non è così difficile come sembra a prima vista. Per fare ciò è sufficiente conoscere metodi efficaci di promozione sulla piattaforma.

In questa recensione esamineremo tecniche collaudate che aiuteranno sicuramente gli streamer alle prime armi a promuovere i propri canali su Twitch.

I vantaggi dello streaming su Twitch

Twitch offre ai creatori di contenuti molti vantaggi. La piattaforma ha tutte le funzionalità necessarie per formare una fedele comunità di spettatori e fan. Attraverso la chat dal vivo, le emoticon e i giochi interattivi, i creatori possono interagire con il proprio pubblico e far crescere il proprio seguito.

Uno dei principali vantaggi di Twitch è la varietà di modi per monetizzare i contenuti. Gli streamer possono guadagnare denaro da donazioni, pubblicità e dal sistema di riferimento della piattaforma.

Modi attuali per promuovere un canale su Twitch

1. Pubblica i tuoi VOD su YouTube

Twitch non è la migliore piattaforma in termini di accessibilità. Non dispone di strumenti interni per consentire agli spettatori di scoprire nuovi creatori. Questo è il motivo per cui così tanti nuovi streamer passano inosservati.

Ecco perché il modo migliore per attirare più spettatori su Twitch è prima creare il tuo pubblico al di fuori di Twitch e poi spostarlo sulla piattaforma. E qui il nostro buon vecchio amico YouTube ci viene in aiuto.

A differenza di Twitch, puoi farti notare facilmente su YouTube se crei ottimi contenuti, crei miniature interessanti e scrivi titoli cliccabili accattivanti. L’algoritmo di YouTube distribuirà i tuoi video in tutto il mondo, quindi otterrai tantissimi spettatori/iscritti in pochissimo tempo.

Assicurati di aggiungere CTA ai tuoi video invitando il pubblico del tuo canale YouTube a partecipare ai tuoi live streaming su Twitch.

A proposito, lo streamer Twitch Jay3 utilizza attivamente questa strategia. Carica versioni modificate dei suoi VOD Twitch su YouTube dopo ogni trasmissione. Ciò gli ha permesso di acquisire più di 300mila abbonati in modo completamente gratuito.

2. Realizza tagli video per TikTok, Reels, YouTube Shorts

Oltre a pubblicare i tuoi VOD su YouTube, brevi clip dei momenti migliori dei tuoi streaming Twitch dovrebbero essere caricati sui tuoi account di social media TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.

Il modo migliore per farlo è utilizzare la funzione Twitch Clip. La prossima volta che stai trasmettendo in live streaming e succede qualcosa di particolarmente interessante, divertente o emozionante, passa il mouse sul lettore video e fai clic sull’icona Clip.

Potrai successivamente accedere a queste clip tramite Twitch Clip Manager, salvarle come momenti salienti o scaricarle utilizzando un software x esterno sul tuo computer.

Pubblicare brevi video interessanti sui social media ti consentirà di raggiungere un pubblico molto più ampio di quanto potresti fare solo su Twitch.

3. Organizza concorsi sui social network

Organizzare gare sui social media può essere una strategia incredibilmente efficace per attirare più spettatori su Twitch.

Funziona così. Innanzitutto, devi registrarti per lo strumento gratuito. Consigliamo SweepWidget perché supporta Twitch. Quindi scegli un premio a cui le persone possono partecipare al tuo concorso e stabilisci i requisiti di partecipazione al concorso: le azioni che gli utenti devono completare per avere la possibilità di vincere.

Una volta che hai impostato tutto, lancia il tuo concorso e promuovilo su tutti i tuoi canali di social media per iniziare. Se diventa virale, otterrai centinaia di nuovi abbonati/follower di Twitch. E più iscritti hai, più spettatori otterrai sui tuoi stream.

4. Gioca ai giochi giusti

Se, come la maggior parte degli streamer Twitch, prevedi di trasmettere contenuti di gioco, è importante giocare ai giochi giusti. Quando gli utenti di Twitch cercano streamer da guardare, in genere utilizzano la funzione Sfoglia e selezionano un gioco a cui sono interessati a guardare.

Vedranno quindi un elenco di flussi attualmente in onda in quella categoria e potranno sceglierli. Ma il punto è questo: l’algoritmo di classificazione di Twitch elenca questi flussi in ordine di numero di spettatori.

Quindi, se stai giocando a un gioco a cui stanno giocando anche molti altri streamer famosi (come Valorant o Minecraft), finirai in fondo alla pagina e potrebbe essere difficile per gli spettatori trovarti.

Per questo motivo è importante concentrarsi su giochi con un buon rapporto spettatori/streamer. Idealmente, dovresti scegliere un gioco meno competitivo che ti permetta di classificarti tra i TOP 3 risultati di ricerca. Inoltre, dovrebbe essere un gioco visto da un gran numero di persone.

5. Approfitta dei Twitch Drop

Di tanto in tanto, gli sviluppatori di giochi lanciano campagne Twitch Drops per aumentare l’interesse per i loro progetti. Durante le campagne Drops, gli spettatori possono guadagnare premi in-game guardando gli streaming sui canali che partecipano alla promozione.

Partecipando alle campagne come streamer, puoi aumentare notevolmente il numero medio di spettatori delle tue trasmissioni, acquisire nuovi abbonati ed espandere la tua base di fan.

6. Crea contenuti interessanti

Gli spettatori sono difficili da trovare quando avvii lo streaming per la prima volta. Quindi è importante che ogni volta che qualcuno di nuovo incontra il tuo stream, gli dai un motivo per restare e tornare di nuovo.

Il modo migliore per farlo è creare contenuti live interessanti e coinvolgenti a cui semplicemente non puoi fare a meno di prestare attenzione. Puoi conoscere i segreti dei video virali nel nostro articolo. Ecco un collegamento per ulteriori informazioni.

Usa trucchetti comprovati, sii audace e creativo e il tuo canale sarà sicuramente un successo!