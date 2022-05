Attrezzature smart: il fitness incontra la tecnologia

Quello tra fitness e tecnologia si presenta come un binomio vincente, basato su soluzioni tecnologiche grazie a cui l’allenamento quotidiano risulta più confortevole e pratico

La tecnologia si mette sempre di più al servizio del fitness, mettendo a disposizione una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia. Per esempio, app per smartphone e innovazioni relative all’abbigliamento, ma anche funzioni integrate nei modelli più recenti di strumenti per home fitness. Si potrebbe citare, per esempio, un modello nuovo di canottiera elastica dotato al proprio interno di molteplici sensori capaci di rilevare la respirazione e il battito del cuore in maniera costante. Questa canottiera genera informazioni statistiche, come per esempio i chilometri che vengono percorsi durante la giornata, e consente di verificare se sia abbastanza oppure no il tempo che viene dedicato al riposo. Non solo: con l’aiuto dei sensori si può scoprire anche qual è il livello di stress che viene accumulato. Tutto questo avviene grazie a un collegamento allo smartwatch o allo smartphone in modalità bluetooth, grazie a una batteria la cui autonomia è di 14 ore.

Il binomio fra fitness e tecnologia

Quello tra fitness e tecnologia, dunque, si presenta come un binomio vincente, basato su soluzioni tecnologiche grazie a cui l’allenamento quotidiano risulta più confortevole e pratico. Così, le condizioni per fare esercizio, in casa o in ambienti outdoor, migliorano; è sempre possibile tenere monitorati i valori del proprio organismo e, al tempo stesso, si ha l’opportunità di interagire con lo strumento che si utilizza per svolgere l’attività, usando schede di allenamento e programmi che possono essere scaricati sul telefono.

Le app per l’home fitness

Le app per l’home fitness sono sempre più importanti: ecco perché ormai tutte le attrezzature di nuova generazione integrano un collegamento con il telefono. Le interfacce sono caratterizzate dalla disponibilità di collegamenti wifi e bluetooth; è possibile interagire, per esempio, con i lettori mp3 per ascoltare la musica o per sentire i consigli del personal trainer tramite file audio. Il display LCD aiuta a gestire in maniera più funzionale il collegamento con il proprio device. È possibile, fra l’altro, inserire una scheda tecnica realizzata grazie a un’app o definire il piano di allenamento a seconda dei propri bisogni. Negli app store si possono trovare numerose applicazioni per dispositivi mobili che, in un certo senso, prendono il posto dei personal trainer e svolgono il loro ruolo. In che modo? Attraverso la creazione di schede per il fitness che si basano sulla corsa su tapis roulant , ma anche su un regime alimentare equilibrato. Nessun dettaglio viene lasciato al caso, insomma, grazie a una scheda ben dettagliata che aiuta a conservare la forma fisica con il passare del tempo.

Una moda sempre più contagiosa

Quella per il fitness è forse una moda, ma di certo ha effetti positivi: e allora perché contrastarla? Il merito è anche di app di questo tipo: i numeri relativi ai download sono più che positivi e testimoniano il successo degli allenamenti da casa. Studi effettuati negli USA, per esempio, rivelano che quasi una persona su due si serve delle app sul telefono per dedicarsi al fitness. Chiunque ha l’opportunità di allestire in casa uno spazio in cui predisporre gli attrezzi che occorrono per allenarsi.

Quale allenamento svolgere in casa

Le tipologie di allenamento a cui ci si può dedicare in ambito domestico sono molteplici. Si è già detto della corsa su tapis roulant, ma vale la pena di citare anche la cyclette per allenarsi in bici o la spin bike per un po’ di esercizio aerobico. In tutti i casi, la tecnologia consente di usufruire di performance migliori. La presenza di novità negli strumenti è, tra l’altro, funzionale alla possibilità di ottimizzare le condizioni di allenamento, destinate a risultare più gradevoli.

Nuovi prodotti da utilizzare

Ecco che, in un momento in cui sempre più persone scelgono di allenarsi per conto proprio, conviene imparare a conoscere i nuovi capi di abbigliamento smart presenti sul mercato e le nuove attrezzature in commercio, in cui sono presenti le tecnologie più all’avanguardia. Non è più necessario iscriversi in palestra, e rimanendo a casa si ha la possibilità di allenarsi quando si vuole, anche nel caso in cui ci siano condizioni meteo che non permettono di svolgere attività outdoor. Non serve poi molto spazio per ricreare in un contesto domestico una palestra personale.