Tra le risposte spunta una “previsione” su Victor Osimhen. Scopriamo insieme tutti i dettagli

ChatGPT è un software di intelligenza artificiale progettato da open AI che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi. Senza scendere troppo nei dettagli, di cui ci siamo già occupati nel nostro articolo dedicato, partiamo col chiarire che i software di intelligenza artificiale non vanno confusi con i sistemi di robotica o di automazione, i quali si limitano a riprodurre fedelmente delle procedure standard create dagli essere umani. L’intelligenza artificiale infatti, si propone di sviluppare abilità prettamente umane, quali l’apprendimento automatico, il ragionamento, la visione e il riconoscimento del linguaggio.

Una volta aperto ChatGPT, abbiamo deciso di fargli delle domande un po’ particolari, come quelle che richiedono capacità di previsione e giudizio, due qualità specifiche dell’essere umano. Pertanto, abbiamo pensato di chiedergli un pronostico sul calcio e una recensione sul blog di Terrybet.news. Le risposte sono davvero curiose!

ChatGPT mi faresti un pronostico sul prossimo vincente Champions League?

Mi dispiace, ma come modello di linguaggio non posso fare previsioni precise sul vincitore della prossima Champions League. Il calcio è un gioco imprevedibile e ci sono molte squadre forti che possono vincere il trofeo. Tuttavia, ci sono alcune squadre che hanno una forte possibilità di vincere, come il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Real Madrid e il Liverpool. Ma ci sono anche molte altre squadre di alto livello che potrebbero sorprendere e vincere la competizione. Alla fine, dipenderà dalle prestazioni delle squadre sul campo e da altri fattori come la forma fisica, gli infortuni e la strategia tattica adottata dagli allenatori.

Da questa risposta possiamo notare come ChatGPT, davanti alla richiesta di fare una previsione sul futuro, si sia dimostrato alquanto impreparato e non all’altezza dei migliori tipster in circolazione, fornendo delle informazioni piuttosto banali. Tuttavia, nonostante i dati a disposizione del suo software non sia aggiornati a quest’anno, abbiamo trovato una risposta molto interessante alla domanda “Cosa ne pensi del Napoli di Spalletti?”

Il Napoli di Spalletti sta avendo una stagione piuttosto positiva. Finora hanno dimostrato di avere una squadra solida e ben organizzata, capace di competere ai vertici della Serie A italiana. Il Napoli di Spalletti gioca un calcio offensivo e divertente, con una buona combinazione di gioco collettivo e individualità dei giocatori. In particolare, l’arrivo di Victor Osimhen in attacco si è rivelato un grande acquisto.

A questo punto, vista la parziale delusione, abbiamo deciso di chiedere a ChatGpt di consigliarci un tipster che potesse fare il pronostico al suo posto, ma davanti al suo ennesimo rifiuto, gli abbiamo chiesto un consiglio su come trovarne uno e qui le risposte si sono fatte decisamente più interessanti.

ChatGPT, come trovare un tipster di pronostici calcio affidabile?

Trovare un tipster di pronostici calcio affidabile può essere difficile, ma ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti. Valuta la loro trasparenza: cerca di capire se il tipster è trasparente nei suoi consigli e nelle sue scommesse. Inoltre, è importante verificare se il tipster offre consigli gratuiti o a pagamento.

Verifica la reputazione: cerca informazioni su internet sul tipster e verifica se ci sono recensioni o feedback da altri utenti. Controlla anche la loro attività sui social media, come Twitter o Instagram, per capire se hanno un seguito significativo e un’interazione regolare con i propri follower.

Controlla la loro esperienza: cerca di capire quanto tempo il tipster ha lavorato come analista sportivo e se ha una buona conoscenza del calcio e delle scommesse sportive.

Controlla i loro risultati passati: cerca di trovare informazioni sui risultati passati del tipster, come la percentuale di successo e il rendimento del loro portafoglio di scommesse. Questi dati possono essere un indicatore della loro affidabilità e della qualità dei loro consigli.

Esamina il loro approccio alle scommesse: cerca di capire qual è l’approccio del tipster alle scommesse, se basato su un’analisi approfondita o su semplici intuizioni. Preferisci un tipster che utilizzi un approccio basato su statistiche e conoscenza approfondita del calcio.

Esamina la qualità delle informazioni: una fonte affidabile dovrebbe fornire informazioni accurate, aggiornate e approfondite sulle squadre, i giocatori, le condizioni meteorologiche, le statistiche e così via.

Controlla le informazioni sulle quote: le quote sono un aspetto importante delle scommesse sportive. Una fonte affidabile dovrebbe fornire quote competitive e aggiornate.”

ChatGPT cosa ne pensi del blog di pronostici Terrybet.News?

Mi dispiace, ma come modello di linguaggio non ho l’abilità di accedere o giudicare specifici siti web o fonti di informazione. Tuttavia, ti consiglio di fare attenzione quando si tratta di siti web di scommesse e di informazione sulle scommesse sportive, poiché molte volte queste fonti possono non essere completamente affidabili o imparziali. Se sei interessato alle scommesse sportive, ti consiglio di fare ricerche approfondite sulle fonti di informazione e di trovare fonti autorevoli e affidabili. Inoltre, è importante scommettere in modo responsabile e di conoscere i rischi associati alle scommesse sportive.

Visto che ChatGPT si è rifiutato di fornire una recensione specifica del blog, abbiamo deciso di farlo noi al suo posto, ma utilizzando i criteri di valutazione da lui suggeriti.

La nostra recensione di Terrybet.news, ma secondo i criteri di ChatGPT

Terrybet.news è trasparente in quanto i pronostici sono sempre correlati da una giustificazione su base statistica (o in alcuni casi tecnico-tattica) e in più sono offerti in modo totalmente gratuito. Nonostante il blog rappresenti una novità, la redazione in realtà è composta da tipster che vantano un’esperienza decennale nel settore delle scommesse sportive. Inoltre, l’approccio allo studio delle scommesse è autorevole, in quanto basato sull’analisi di statistiche fornite da un software di proprietà terza che ne garantisce l’imparzialità. Inoltre, ogni singolo redattore arricchisce il pronostico con lo studio dei precedenti tra le squadre e gli allenatori e l’analisi delle news più rilevanti.

Infine, il tipster suggerisce la migliore comparazione quote tra Terrybet e i principali competitor. Ad esempio:

Trattandosi di una novità di fine 2022, sono ancora poche le recensioni che ne possano testimoniare un'ottima reputazione, ma in futuro siamo sicuri che non mancheranno, vista la qualità dei contenuti offerti.