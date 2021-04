Avete mai preso in considerazione l’idea di mettere le vostre competenze e la vostra passione al servizio del molto del gaming, trasformandole in un trampolino di lancio per una carriera lunga e remunerativa?

Considerando che si tratta di un settore in continua crescita e che non conosce crisi, questa prospettiva è da prendere in considerazione. Per farlo basta avere delle Per farlo basta avere delle basi informatiche solide, costruite attraverso corsi universitari appositi o tramite alternative formative, impegnarsi al massimo, essere creativi e amare il mondo videoludico, capace da sempre di mettere d’accordo grandi e piccini.

8 carriere legate al mondo del gaming

Le possibilità sono davvero infinite, eccone alcune.

Games Designer

Se siete delle persone che amano sviluppare concept partendo da idee semplici, questo tipo di lavoro può fare la caso vostro. Si parte da una storyline per definire la trama, lo sviluppo e la caratterizzazione dei personaggi e le loro interazioni durante l’esperienza di gioco, per arrivare ad applicare tutti questi aspetti a quello che sarà un futuro videogioco.

Sviluppatore e programmatore software

Sviluppatore software e programmatore informatico hanno il compito di convertire la visione dei creativi in un’esperienza di gioco controllabile dall’utente. Si andrà ad interagire con tutti gli strumenti tipici della programmazione e del coding per creare delle istruzioni che i sistemi usati dai videogiochi riescono a leggere, convertendole in azione e divertimento. Per ottenere una formazione che possa fungere da trampolino di lancio in questo settore il corso di coding organizzato da aulab è senz’altro un’ottima scelta. Si tratta di un vero e proprio coding bootcamp, ovvero un corso intensivo di programmazione che in 3 mesi, attraverso lezioni in presenza o online ed esercitazioni costanti, permette di ottenere una solida formazione di base sulle tecnologie più moderne utilizzate nello sviluppo web, anche partendo da zero.

Ingegnere audio

Questo tipo di professionista si occupa di tutti gli aspetti legati alla parte sonora di un videogioco, tramite l’utilizzo di computer, strumenti elettronici audio e tanto altro ancora, per andare a creare il corredo di suoni che caratterizzerà l’esperienza ludica. L’audio di un gioco è diventato un parte fondamentale per migliorare la resa generale del gioco e per tenere l’utente attaccato allo schermo.

Animatori

Se pensate di avere delle capacità utili per la creazione di personaggi memorabili, questa potrebbe essere la vostra strada. Questi professionisti si avvalgono della collaborazione di tecnici software per tradurre le proprie idee in immagini, comandi sui movimenti e comportamenti, da usare all’interno del gioco.

Staff artistico

Se siete appassionati di arte in tutte le sue sfaccettature, esistono ruoli anche per voi nel mondo del gaming. Lo staff che si occupa del lato artistico del videogioco cercherà di rendere l’esperienza il più reale possibile, con la creazione di elementi che andranno a rendere più ricchi gli scenari, i panorami, la qualità visiva delle superfici e i personaggi protagonisti della storia.

Interpreti e traduttori

L’industria videoludica è ormai un enorme marketplace, e per rendere il prodotto vendibile ad ogni latitudine occorrerà il supporto continuo di traduttori e interpreti. I dialoghi tra i personaggi verranno adattati all’audience di riferimento per rendere l’esperienza più personalizzata e aderente al gusto locale, mentre da un punto di vista più pratico, le istruzioni e la documentazione a corredo del gioco dovrà essere tradotta per essere facilmente comprensibile e fruibile per tutti gli utenti, a prescindere dal proprio idioma.

Tester di videogiochi

E finalmente si arriva al fatidico momento, quello del gioco! Il tester purtroppo non potrà godersi pienamente le ore davanti allo schermo con un pad in mano perché dovrà concentrarsi sugli aspetti che non funzionano, per fare in modo che la qualità si ineccepibile nel momento in cui il titolo farà il suo esordio sul mercato. Non ci si limita a imperfezioni audio o video, ma anche di aspetti che incidono sulla giocabilità, sulla chiarezza delle istruzioni ed altri eventuali bug.

Gamer professionista

Sino a qualche tempo fa pensare di sviluppare una vera e propria carriera sfruttando le proprie doti da gamer era assurdo e quasi utopistico. La realtà moderna ha fatto sì che chi investe tanto tempo nella pratica di un videogioco riesca anche a guadagnare. Come? Prima di tutto attraverso i tantissimi tornei che si svolgono in ogni parte del mondo, che a parte i prize money, prevedono sponsorizzazioni simili a quelle dei professionisti dello sport. Inoltre c’è anche il lato social con attività di streaming remunerative che prendono vita su piattaforme come Youtube e il nuovissimo Twitch.