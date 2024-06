7Slots: il casinò per giochi con vincite elevate

Andiamo alla scoperta di 7Slots, il casinò online con più di 2.000 giochi e che garantisce ottimi pagamenti, ecco tutti i dettagli

Il casinò online 7Slots ha più di 2.000 giochi con un’alta RTP che garantisce buoni pagamenti. Alcuni dei giochi più popolari che incontrerete su 7 Slots con un’alta RTP sono Burning Chili X (97,23%), Gates Of Olympus (96,51%), Sweet Bonanza (96,49%) e Fruit Million (97,1%). Queste slot hanno un importo di puntata minimo di 1TL. Ma grazie alle caratteristiche del gioco e all’alta RTP, è possibile incassare migliaia di TL da un gioco.

7 Slots offre versioni demo da giocare prima di scommettere con denaro reale. In questo modo potrete familiarizzare con le regole e il gioco. Potete utilizzare i bonus offerti dal casinò per massimizzare le vostre vincite. Per esempio, c’è un bonus di benvenuto fino a 37.500 TL e 300 FS. Il bonus è disponibile in tre depositi consecutivi, e per qualificarsi è necessario depositare almeno 200TL, 225TL e 250TL per il primo, il secondo e il terzo.

Opzioni di pagamento al Casinò 7slots

7Slots offre una serie di opzioni di pagamento per i vostri depositi e prelievi. Il deposito è istantaneo, mentre il tempo di elaborazione del prelievo varia a seconda dell’opzione di pagamento scelta. Queste opzioni di pagamento includono PIX, VISA, MasterCard, Papara, Banka Havalesi, Webpay Plus, Maksi Payfix, Red Compra, MoMo, BinancePay, Bitcoin, Tether ed Ethereum.

I prelievi con Visa e Mastercard richiedono da 1 a 3 giorni. I bonifici bancari possono richiedere fino a sette giorni, mentre i pagamenti tramite portafoglio elettronico avvengono entro 24-48 ore. Utilizzando l’opzione criptovaluta, è possibile ricevere i pagamenti entro un paio d’ore.

Applicazione mobile di 7Slots

7Slots dispone di un’applicazione mobile che consente di accedere facilmente ai suoi giochi e servizi. È dotata di un’interfaccia user-friendly e di un design intuitivo, che la rendono facilissima da usare. L’applicazione mobile è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con centinaia di slot e bonus esclusivi. Con l’applicazione, è possibile seguire facilmente le notifiche delle offerte di bonus sull’app.

È anche perfetta per gli utenti che desiderano collegare il proprio portafoglio di criptovalute al conto del casinò. In questo modo è possibile tenere traccia delle spese e monitorare i depositi e i prelievi. 7Slots è disponibile per il download sui sistemi operativi Android e iOS. Analogamente al sito desktop, le informazioni personali e finanziarie sono ben protette sull’app.

Club VIP

È possibile realizzare più soldi al casinò quando si fa parte del club VIP. I livelli del club VIP includono Principiante, Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Super VIP. I privilegi che si possono ottenere nel club includono premi in denaro, giri gratuiti, cashback, punti regalo, conversione dei punti in denaro, punti multipli ottenuti e una mascotte VIP.

7Slots è la scelta definitiva per ottenere ottimi profitti dal gioco d’azzardo in Turchia. Il sito è disponibile su browser web desktop e mobile, e potete anche scaricare l’app per giocare ai vostri giochi preferiti. Iscrivetevi oggi stesso al sito di gioco d’azzardo per un’esperienza redditizia e senza precedenti.

