A dicembre le persone sono piene di aspettative, scopriamo 7 idee ed esempi di newsletter di Natale per far crescere le tue vendite

Finalmente il Natale è di nuovo alle porte, con la sua magica atmosfera, le sue luminose e colorate decorazioni e, ovviamente, i classici indiscussi di “Last Christmas” e “Jingle Bells”. Per i marketers è, inoltre, un periodo importante per aumentare il loro record di vendite e raggiungere così nuovi obiettivi. È quindi indispensabile mettere in atto un’ottima strategia di e-mail marketing per non lasciarsi sfuggire quest’occasione.

Sei stanco di utilizzare sempre le solite e-mail preimpostate per fare gli auguri di Natale? Stai cercando delle nuove idee ed esempi per la tua newsletter da sfruttare nel periodo natalizio? Allora sei sicuramente nel posto giusto!

A dicembre le persone sono piene di aspettative, si preparano a passare le feste in serenità con la famiglia e gli amici e vorrebbero che la felicità del momento durasse il più a lungo possibile. Invece di puntare solamente a vendere i tuoi prodotti e/o servizi, quindi, focalizzati anche sul diffondere l’atmosfera natalizia: vedrai che i tuoi iscritti saranno molto più incentivati ad acquistare (e rimarranno anche più fedeli)!

7 idee ed esempi di newsletter per gli auguri di Natale

Ecco quindi una serie di idee ed esempi di newsletter natalizia, che sia per cercare di promuovere i tuoi prodotti e aumentare gli introiti prima del 25 Dicembre, o anche semplicemente per augurare un buon Natale ai tuoi abbonati e mantenervi in buoni rapporti.

Crea una guida al regalo perfetto

La ricerca del regalo perfetto non è sempre semplice e può richiedere molto tempo. Anzi, a volte può diventare anche estenuante: dopo molti anni, infatti, le idee si esauriscono e non sappiamo più cosa potremmo regalare.

Allora perché non aiuti i tuoi iscritti creando una guida allo shopping natalizio? Includi i tuoi consigli migliori, filtra i tuoi best sellers e inseriscili in una pagina dedicata da condividere nelle e-mail, invece della classica pagina prodotti. Il lettore riuscirà così a scegliere il regalo perfetto molto più facilmente e in molto meno tempo!

Promuovi le carte regalo e il tuo prodotto natalizio a edizione limitata

E se gli utenti non volessero acquistare un prodotto specifico, ma preferirebbero optare per delle più generiche carte regalo? Le gift card sono infatti uno dei regali più apprezzati da tutti: nessun rischio di comprare la cosa sbagliata, sarà l’utente stesso a scegliere il proprio regalo di Natale!

Inoltre, se nel tuo shop online offri prodotti natalizi a edizione limitata, questo è il momento giusto per promuoverli. Fai leva sulla scarsità del prodotto indicando di produrne pochi quantitativi: vedrai che le persone si affretteranno a fare un ordine per accaparrarselo.

Offri le spedizioni gratuite senza minimo d’ordine

Sono in molte le persone che preferiscono acquistare online solo quando le spese di spedizioni sono gratuite. Non sempre però desiderano o riescono ad arrivare al minimo d’ordine richiesto dagli shop online per ottenerla. Magari se si tratta di un prodotto poco costoso, inoltre, potrebbero pensare che non ne varrebbe nemmeno la pena, finendo così per rivolgersi ad un altro brand o per recandosi in un negozio della zona in cui abitano.

Un’ottima strategia di marketing potrebbe essere andare incontro ai tuoi clienti offrendo loro le spedizioni gratuite, senza minimo d’ordine, per tutto il periodo precedente al Natale. Chissà, potrebbero anche scegliere di approfittarne per acquistare più prodotti e spendere così una somma maggiore rispetto a quella prefissata. In questo modo aumenteresti ancor di più le tue entrate!

Specifica sempre i tempi di consegna

Ti è mai capitato di acquistare un regalo di Natale e non vederlo arrivare per tempo? Avrai dovuto cercare un regalo di ripiego per non deludere le aspettative della persona che lo avrebbe ricevuto, anche al costo di raddoppiare la tua spesa.

Non vorrai mica deludere anche tu i tuoi clienti, no? Tieni conto che durante il periodo natalizio lo shopping online aumenta esponenzialmente (un po’ come durante i saldi), di conseguenza i servizi di consegna non riescono sempre a rispettare i tempi stimati e possono subire ritardi.

Quindi tieni a mente di specificare sempre i tempi di consegna degli ordini prima ancora che vengano effettuati. Potresti creare una grafica con un timer per comunicare ai clienti quanti giorni hanno a disposizione per ricevere gli articoli in tempo per Natale.

Offri sconti speciali ai tuoi clienti affezionati

“A Natale sono tutti più buoni” e anche i brand possono fare la loro parte, offrendo sconti speciali ai clienti più affezionati. Puoi proporre uno sconto del 10% o del 15% su una lista predefinita di prodotti che cambierà di giorno in giorno, fino alla Vigilia di Natale.

Un’altra idea potrebbe essere quella di offrire pacchetti scontati su 2 o più prodotti della stessa categoria, o anche mettere in risalto i prodotti complementari così che gli iscritti possano acquistarli in un unico ordine.

Premia i tuoi iscritti

In prossimità della Vigilia non dimenticare di mandare un’e-mail con gli auguri di Natale aziendali. Potresti sfruttare l’occasione per premiare tutti i tuoi iscritti che hanno acquistato i tuoi prodotti o servizi come regali natalizi.

Ad esempio, potresti invogliarli ad effettuare un nuovo ordine entro una data stabilita al fine di ricevere un prodotto in omaggio, scelto da loro tra una serie di opzioni.

Fai un resoconto sull’anno passato e rifletti sul futuro

Nella newsletter del nuovo anno non può certo mancare un resoconto sugli obiettivi e i momenti positivi dell’anno appena trascorso. Potrebbe rivelarsi un’ottima occasione di spunto anche per i tuoi iscritti per pensare a traguardi che hanno appena raggiunto e alle nuove esperienze che amerebbero fare.

Cerca di comunicare gioia e speranza includendo una riflessione sull’anno appena iniziato. Anche una citazione filosofica di solito fa la sua parte! Potresti pensare di creare anche un design con una lista di buoni propositi, così che gli utenti potranno condividerlo sui social media taggando il nome utente del brand. Anche i social fanno la loro parte e sono ormai un eccellente strumento di comunicazione da integrare nella propria strategia di marketing.

Conclusione

Come puoi aver notato, le idee da usare per la tua strategia di e-mail marketing natalizio sono davvero tantissime e la creatività, qui, non ha limiti. Puoi sfruttare tutti gli esempi appena citati per contattare i tuoi iscritti a cadenza regolare nel periodo precedente al Natale.

Ricorda sempre di creare una newsletter che trasmetti la magia di questo periodo e che accompagni gli utenti durante tutta la fase di acquisto (ma anche oltre). Il periodo natalizio è infatti la perfetta occasione per indirizzare maggiormente i lettori al tuo sito web, aumentare il traffico e le conversioni e, di conseguenza, incrementare il ROI esponenzialmente!