7 e mezzo e 21, ad alta tecnologia

Il blackjack e il 7 e mezzo sono due giochi molto popolari; lo erano nelle loro versioni classiche, disputate nei casinò tradizionali o in semplici e piacevoli riunioni private con amici e famiglie, e lo sono nei corrispettivi online, anche in virtù degli ampi sviluppi tecnologici che ne hanno aumentato ritmi e qualità visive.

Diversi ma simili

Due giochi che difficilmente mancano nelle migliori piattaforme ludiche web, oltretutto in diverse versioni con regole e modalità a sé stanti, come accade ad esempio nello scenario del casinò di Betfair; due giochi per certi versi accomunabili tra loro, anche se con differenze marcate, non a livello di principali dinamiche di fruizione, bensì per ciò che concerne i punteggi e l’obiettivo da ricercare.

Non è difficile comprendere la base del blackjack e del 7 e mezzo, anche per chi non vi si fosse mai approcciato. Nel primo caso bisogna cercare di raggiungere o avvicinare quota 21 con le carte della propria mano, tentando di non sballare (ovvero non superare il suddetto 21) e al contempo lottando per ottenere un punteggio migliore del banco. Nel secondo caso, si naviga sugli stessi lidi, cioè toccare o approcciare la quota fatidica (stavolta il punteggio di 7 e mezzo), senza scavalcarla e battendo l’avversario virtuale.

Per far sì che i rispettivi giochi possano mantenere le proprie peculiarità, cambiano però i valori attribuiti ad alcune carte (le figure, da un lato con valore 10, dall’altro con significato di solo mezzo punto), nonché gli obblighi del banco, che nel blackjack deve almeno arrivare a quota 17. Al netto delle singole diramazioni, appare comunque evidente come questi titoli abbiano molto in comune, ivi compreso il fascino atavico che deriva dall’eterna suspense relativa all’estrazione della carta successiva, oltre alla responsabilità di dover prendere decisioni fondamentali per l’esito delle partite (chiedere una carta in più o restare come si è).

Carte coperte e scoperte in ogni luogo

Se dunque queste opzioni di intrattenimento si disputavano (e ancora si disputano) per tradizione seduti intorno a un tavolo reale, le loro versioni online permettono di viverli con ulteriore facilità e comodità, grazie ai passi da gigante, a livello tecnico e grafico, compiuti dalle piattaforme in rete. Gli stratificati giochi di blackjack, così come il 7 e mezzo, possono essere oggi goduti in casa propria così come in qualsiasi altro luogo, senza spostamenti specifici o altre difficoltà da sostenere. Il lavoro dei provider ha inoltre prodotto giochi ad alta velocità e di rapida comprensione per tutti, in virtù delle varie indicazioni presenti nella schermata di riferimento.

I tempi cambiano, di pari passo con le evoluzioni della società e gli strumenti a disposizione. Una volta spesso erano i parenti più anziani a tramandare ai familiari le regole. Oggi invece è sufficiente consultare i prospetti informativi nelle apposite pagine web e farsi in pochi istanti un’idea pratica. Entrambe le modalità di apprendimento hanno i loro vantaggi e possono tranquillamente viaggiare a braccetto. Una non esclude l’altra. Ciò che resta invariato è lo spirito di giochi che non tramontano mai.