5 fattori da considerare nella scelta di un casinò online

L’industria dei casinò online non AAMS ha vissuto un boom senza precedenti negli ultimi anni. Giocare online è diventato uno dei modi preferiti per l’intrattenimento per milioni di persone

Le tecnologie mobili inoltre forniscono accesso istantaneo e linee stabili costantemente, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. La concorrenza tra i diversi operatori del settore è davvero serrata. Questo è un vantaggio per il giocatore ma delle volte arriva a confonderlo. In questo settore è importante non cadere preda di truffatori ed evitare siti web fraudolenti. Il modo migliore per scegliere il casinò online non AAMS affidabile è controllare la presenza di alcuni criteri importanti.

Ecco una utile guida in tal senso. Seguendo questo promemoria sarà possibile individuare i casinò sul web in grado di offrire il massimo livello di divertimento, legalità e sicurezza.

I bonus di benvenuto e requisiti di scommessa

Uno dei lati positivi del passaggio online è che la maggior parte delle aziende coinvolte non deve più mantenere costose strutture tradizionali. Anche il costo del lavoro è diminuito. Ciò consente di investire più capitale nello sviluppo di nuove tecnologie e nel marketing. Fornire incentivi come bonus e programmi fedeltà sono i metodi più comuni ed efficaci per attirare l’attenzione del giocatore.

Tutti i principali casinò online non AAMS offrono un invitante bonus di benvenuto per i nuovi giocatori. Di solito, è relativo al primo deposito. Tuttavia, alcuni operatori tendono a offrirlo per il secondo e anche terzo deposito.

Il bonus di benvenuto del casinò spesso arriva a essere più del doppio del denaro iniziale fino a un certo limite specificato. Non è un caso trovare offerte di incremento di oltre il 100% del primo deposito. Per esempio, effettuando un primo deposito di 100 euro, è facile avere un importo omaggio fino al 150%. Questo potrebbe portare il totale da giocare fino a 250 euro, una somma con cui ci si può divertire a lungo, se ben utilizzata. Spesso queste offerte di bonus sono accoppiate anche a giri gratuiti su alcune slot machine. Altra ottima occasione per provare questo tipo di giochi da casinò.

I bonus del casinò vengono ricevuti istantaneamente ma non possono essere prelevati se non sono giocati un numero predefinito di volte. Si chiamano requisiti di scommessa. Ogni casinò decide questi parametri in maniera autonoma. L’importo erogato in bonus deve essere giocato fini a che non genera un determinato montante di denaro. Raggiunto questo, la parte rimanente, che può anche essere maggiore dell’importo iniziale, può essere prelevata.

Assistenza clienti del casinò online

Molto importante per ogni casinò online affidabile è il numero e la qualità dei servizi accessori che offrono. Tra questi il più importante è il servizio clienti.

Non importa essere un principiante o un high roller, le domande sorgono sempre. Richieste di informazioni su regole di gioco specifiche, come trovare il tavolo adatto del casinò dal vivo, quali metodi di pagamento sono supportati ecc. È molto utile avere qualcuno a disposizione per fornire la giusta riposta in poco tempo.

Le migliori piattaforme di gioco si sforzano di fornire un supporto rapido e utile. Oggi è prassi offrire un servizio clienti in diverse lingue. Per nostra fortuna l’italiano è quasi sempre un di queste in quanto il nostro paese è considerato come uno dei più interessanti per il gioco online.

D’altra parte, la mancanza di live chat o risposte lente ai messaggi di posta elettronica potrebbero essere segno di società poco affidabili o poco organizzate.

Varietà dei giochi proposti

Un altro criterio importante è sicuramente il numero di giochi disponibili. Ogni buon casinò online deve avere una vasta scelta di titoli di slot che offrono temi diversi e attraenti. È importante anche quali fornitori di software sono i partner. Ad esempio, se la presenza di loghi di aziende leader come Microgaming e NetEnt, sono indice che il casinò ha ottime relazioni anche con i suoi fornitori di giochi.

Moltissimi degli introiti dei casinò online sono realizzati sui giochi da tavolo. Quindi, è naturale che siano tutti disponibili nelle sezioni pertinenti. Blackjack, baccarat, roulette, poker sono obbligatori in un casinò online al passo con i tempi. Un enorme vantaggio è poi anche la presenza di numerose varianti. Tra quelle più comuni ultimamente ci sono le roulette multi-ball, blackjack a doppia mano e altre varianti dei giochi classici.

La presenza o meno di tavoli in diretta streaming

Uno standard che si sta imponendo online è la possibilità di giocare in diretta streaming. Oggi un moderno sito di gioco d’azzardo online, non può esimersi dall’offrire questa modalità. Giocare con il croupier dal vivo aumenta il divertimento dando la sensazione di trovarsi quasi nel casinò tradizionale.

Onestamente, nessun casinò stimato può permettersi di non includere giochi di casinò dal vivo. Quindi un buon sistema quello di controllare la presenza o meno della sezione live dealer e la quantità di tavoli in essa contenuta. Una buona scelta qui indica una forte collaborazione con i fornitori di questo tipo di funzionalità. Questi al loro volta avranno condotto i propri controlli sul casinò stesso. Difficilmente uno sviluppatore serio associa il proprio nome a un operatore poco trasparente.

Regolamento e licenza del casinò online

Per essere sicuro che la piattaforma scelta sia adeguatamente regolamentata, va controllata la presenza dei sigilli di approvazione del gioco d’azzardo. Queste informazioni in genere sono nella parte bassa della home page.

Oggi le licenze principali e che garantiscono un ottimo livello di sicurezza sono quelle emesse da Malta Gaming Authority, dalla eGaming di Curaçao o dalla la Gibraltar Regulatory Authority. Tutte queste permettono l’apertura di conti anche a cittadini non residenti senza infrangere nessuna legge. Per un italiano, quindi, è possibile giocare su questi casinò non AAMS in piena legalità.

Conclusione

Quello del gioco d’azzardo può essere un viaggio avventuroso ed emozionante. Ricorda di controllare i punti che abbiamo esposto in quanto la sicurezza e la legalità sono comunque i primi aspetti da rispettare. Dopo di questo, con un pizzico di fortuna, potrai davvero fare ottime vincite!