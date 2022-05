5 differenze tra casinò online tedeschi e italiani, in breve

Il settore del gioco online cresce e molti stati lo stanno regolamentando. Ecco come funzionano i casinò online tedeschi

Il gioco online è legale anche in Germania, dove i casinò possono proporre diversi giochi. Ecco le differenze con il nostro Paese.

Il gioco online è molto popolare in Italia e nell’ultimo biennio ha fatto registrare dati in forte crescita. In diversi stati europei le attività di online gaming sono consentite e regolamentate con leggi più o meno restrittive rispetto all’Italia. Pur non esistendo normative europee comuni in materia di gioco, vi sono delle indicazioni di massima provenienti dalla Commissione europea. Queste indirizzano verso la protezione delle fasce di popolazione più vulnerabili rispetto alle attività di gioco, e la tendenza generale è quella di adeguarsi.

Tra gli stati che più recentemente hanno varato un nuovo impianto legislativo sul comparto del gioco vi è anche la Germania. A partire dal 2021 infatti tutti gli stati tedeschi, che fino a quel momento avevano regole diverse in materia di gioco, si sono dovuti adeguare a una nuova legge nazionale. Si tratta del Glücksspielstaatsvertrag, il Trattato sul gioco che ha messo ordine in un settore, quello dei migliori casinò online in Germania, sempre più rilevante anche da un punto di vista economico. Per avere un’idea di quali sono e cosa offrono meglio visitare siti specializzati come www.onlinecasinosdeutschland.com.

Casinò e slot online Germania le nuove regole

Il nuovo Trattato sul gioco rappresenta un bel passo avanti per i casinò online tedeschi, che prima di esso erano abbastanza penalizzati. Il motivo va ricercato nella massiccia presenza di casinò tradizionali in tutti gli stati federali. Infatti per proteggere le loro attività, molto spesso sono stati posti limiti molto severi al gioco nei casinò online.

La nuova legge sul gioco in Germania ha molti punti in comune con quella Italiana, ormai in vigore da diversi anni e anche elementi di difformità. Scopriamo quali sono le principali differenze tra i migliori casinò online in Germania e quelli italiani.

Limite di deposito per giocatore – In Italia non vi sono limiti alla somma che un giocatore può depositare su un sito di gioco. In Germania invece ogni giocatore può depositare al massimo 1000 euro mensili, indipendentemente dal numero di casinò a cui è iscritto. Pubblicità dei giochi – In Italia a partire dal 2018, anno in cui è stata varata la Legge n. 96 del 9 agosto, è vietata ogni forma di pubblicità dei giochi con vincita in denaro, fatta eccezione per le lotterie nazionali con estrazione differita. In Germania la pubblicità del gioco è vietata tra le 6 alle 21.00 e consentita nelle altre fasce orarie. Giochi consentiti – In Italia sono consentite tutte le tipologie di gioco: slot machine, casinò games, giochi di carte, bingo, lotto e lotterie, poker, giochi di dadi, di abilità etc. Nei migliori casinò online Germania è possibile giocare solo a slot machine, poker e scommesse sportive. Separazione dei giochi – I migliori casinò online tedeschi possono proporre le diverse tipologie di gioco consentite solo su siti che prevedono aree nettamente separate. Dunque vi sarà l’area per le slot online in Germania, graficamente separata da quella destinata al poker o al betting Pubblicità incrociata – Sui siti di gioco non è possibile fare pubblicità incrociata. Dunque non si vedrà ad esempio, come avviene in Italia, sulla pagina delle scommesse sportive, un banner che promuove le slot machine.

L’autorità di gioco e le similitudini con la legge italiana

La legge che regola il gioco in Italia viene spesso presa ad esempio dai legislatori di altri paesi impegnati a creare un nuovo quadro normativo relativo al gaming. Si tratta di un settore che ormai non è più possibile ignorare e tantomeno lasciare privo di una regolamentazione. Il web è sconfinato e sempre sotto attacco di hackers e cybercriminali e il mondo del gioco illegale è più fiorente che mai.

Per questo molte nazioni europee ispirandosi all’Italia sottopongono il settore del gioco a un’autorità facente capo al governo centrale. Qui da noi è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Germania è l’Autorità Centrale per il Gioco. Come l’ADM quest’ente rilascia le autorizzazioni ai casinò in Germania, verificando il rispetto delle regole e anche contrastando le attività di gioco illegali. In questo modo è possibile tenere sotto controllo un settore in espansione, traducendone il successo anche in vantaggi economici per lo Stato.