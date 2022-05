3 siti sicuri per comprare follower Instagram (reali e attivi)

Sei alla ricerca di un sito sicuro per comprare follower Instagram? In questa guida scoprirai quali sono i migliori siti per farlo subito!

Avere una presenza e un buon seguito sui social come Instagram, oggigiorno, è davvero molto importante. Gli utenti che sono seguiti da molti follower riescono a stringere più facilmente accordi con brand oppure a vendere i loro prodotti o servizi. In questa guida scoprirai quali sono i 3 migliori siti comprare follower Instagram.

Sul web puoi trovare molti siti che offrono questo servizio, ma abbiamo deciso di selezionare quelli che riteniamo più sicuri, vantaggiosi e affidabili. Su questi siti avrai la possibilità di aumentare il numero di follower con profili reali che seguiranno davvero il tuo profilo e interagiranno con esso.

Adesso che abbiamo fatto questa premessa molto importante, se sei interessato a questo argomento non ti resta che continuare a leggere per scoprire tutte le informazioni in merito e come procedere per far crescere in modo sicuro il tuo account e avere una maggiore credibilità.

Siti sicuri per comprare follower Instagram

1) Media Mister | Siti sicuri per comprare follower Instagram

Il primo sito sicuro per comprare follower Instagram di cui vogliamo parlare in questa guida è Media Mister. Media Mister negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé per la sua sicurezza e perché assicura che i follower acquistati dall’utente siano reali, attivi e anche italiani o della nazionalità scelta. Per acquistare follower di alta qualità su Media Mister non è necessario inserire alcuna password del proprio profilo, quindi i tuoi dati personali saranno sempre al sicuro.

Tutti i follower che si acquistano su questa piattaforma sono degli account reali e c’è anche una garanzia di rimborso qualora si riscontrassero dei problemi con il servizio offerto. In relazione al numero di follower acquistati cambieranno anche le tempistiche, in modo tale che l’account abbia una crescita credibile anche per gli algoritmi di Instagram. Non c’è alcun rischio di essere bannati proprio perché i profili sono reali.

L’utente avrà la possibilità di scegliere fra due tipologie di IG followers:

Normali : profili reali forniti dagli algoritmi di Media Mister;

: profili reali forniti dagli algoritmi di Media Mister; Instagram Ads followers: derivanti da sponsorizzate a pagamento su Instagram.

Ci sono differenti pacchetti offerti da Media Mister, i più popolari sono 3:

50 Instagram Follower dall’Italia al prezzo di 11€;

250 follower di Instagram dall’Italia al prezzo di 52€;

2500 follower dall’Italia al prezzo di 498€.

Se si scelgono altre nazionalità come gli USA i prezzi possono avere delle variazioni. Ad esempio 500 follower costano in questo caso €65. Quindi, dovresti targetizzare il tuo acquisto in relazione alle tue esigenze e le caratteristiche del tuo account.

2) GetAFollower | Siti sicuri per comprare follower Instagram

GetAFollower viene considerato da molti come il miglior sito per comprare follower Instagram. Anche in questo caso, così come visto in precedenza, è possibile comprare follower italiani e sicuri. La sicurezza è data dalla garanzia di rimborso del sito qualora qualcosa non andasse nel verso giusto.

GetAFollower permette agli utenti di decidere se acquistare dei follower “normali” oppure dei follower derivanti da sponsorizzazioni su Instagram effettuate dagli esperti della piattaforma. L’utente che utilizza questo sito potrà decidere il luogo di provenienza dei profili reali da acquistare. In questo modo se vorrà dei follower italiani potrà ottenerli così come quelli americani, indiani e così via. Per ogni target di profili reali il prezzo cambia.

I pacchetti che sono più frequentemente scelti su questo sito sono i seguenti:

500 Instagram Follower dagli USA a €65;

000 Instagram Follower da tutto il mondo a €177;

Puoi portare in questo modo il tuo profilo al successo. Aumentare i follower non è mai stato così semplice e sicuro.

3) Buy Real Media | Siti sicuri per comprare follower Instagram

Se decidi di comprare follower reali Instagram, Buy Real Media potrebbe essere ciò che fa davvero al caso tuo. Anche questo come gli altri siti è un sito sicuro che viene ogni giorno utilizzato da migliaia di utenti da ogni parte del mondo. Questo sito dà molta importanza alla privacy, infatti dovrà essere inserito solo ed esclusivamente il link dell’account su cui si vorranno far arrivare i follower e nessun dato personale.

Tutti i follower anche in questo caso sono reali, non sono bot, quindi Instagram non potrà mai penalizzare o nel peggiore dei casi bannare un account. Altra caratteristica di questo sito è sicuramente l’assistenza clienti che è davvero efficiente e disponibile nel risolvere qualsiasi tipologia di perplessità o dubbio. I servizi sono targetizzati quindi si potranno acquistare dei follower in linea con le caratteristiche dell’account.

I follower possono essere normali oppure derivanti da Instagram Ads, in relazione della scelta dell’utente dal menu a tendina.

Su questo sito, come negli altri, sono presenti diversi pacchetti. Vediamo insieme quelli più richiesti:

5000 Instagram Follower da ogni parte del mondo a €90;

000 Instagram Follower da ogni parte del mondo a €179;

000 Instagram Follower da ogni parte del mondo a €355;

Perché comprare seguaci Instagram?

Le motivazioni per cui comprare follower su Instagram sono diverse. Non ci resta che esaminarle insieme e comprendere quali sono i reali vantaggi di avere una propria rete sociale più grande.

Link nelle stories

Gli utenti con molto follower quando inseriscono un link nelle stories possono ottenere un eccellente riscontro e quindi far guadagnare i brand che decidono di collaborare con loro. Inoltre, gli user che hanno un numero elevato di seguaci di Instagram possono anche inserire la funzione swipe up che permette, muovendo il dito verso l’altro, di accedere ad un altro sito o una piattaforma esterna. Queste funzioni sono molto utili se si utilizza per scopo lavorativo il proprio account.

Riprova sociale

Il secondo aspetto riguarda la riprova sociale. Le persone tendono a fidarsi degli account che sono seguiti da centinaia di migliaia di follower. Questi account si possono definire “Influencer” proprio perché sono in grado di influenzare il pensiero altrui. Se hai pochi follower difficilmente riuscirai a diventare un vero punto di riferimento per i tuoi seguaci.

Authority e Brand Reputation

L’autorità dell’account è destinata ad aumentare drasticamente con un numero elevato di follower. Lo stesso avviene se hai un brand, la sua reputazione crescerà a dismisura. Quando l’autorità e la reputazione aumentano, è molto più facile creare fiducia nei propri potenziali clienti o seguaci.

Crescita dell’account

Per un account con tantissimi follower sarà molto più facile prenderne altri e crescere sempre di più. La fase più difficile è proprio quella di partenza, ecco perché dovresti acquistare follower reali da siti riconosciuti come quelli presenti in questa guida.

Come comprare follower su Instagram?

Prima di comprare follower su Instagram ti consigliamo di esaminare una serie di parametri che riteniamo essere fondamentali, ognuno di questi deve essere rivisto più volte prima di procedere all’acquisto.

1) Followers reali e attivi

La prima cosa che dovresti considerare sono le caratteristiche dei followers che vai ad acquistare. Molti siti online, infatti, non fanno altro che vendere dei bot, dei profili fake o comunque particolarmente inattivi che avranno un’influenza negativa sul tuo account. Quando accade questo Instagram potrebbe punire il tuo account o addirittura bannarlo dal social.

Dovresti quindi assicurarti che i followers che acquisti siano reali e attivi. Quelli che si possono acquistare sui siti che ti abbiamo indicato rispecchiano queste caratteristiche necessarie affinché il tuo account cresca in modo sano.

2) Tempo di Consegna

Altro fattore da considerare è il tempo di consegna. Ci sono siti che ti permettono di ricevere tutti i follower acquistati immediatamente. Se però il flusso di follower aumenta drasticamente da un sito all’altro l’algoritmo di Instagram potrebbe penalizzare il tuo account. Occorre quindi acquistare da siti che sono in grado di dilazionare la consegna dei follower acquistati in modo tale da permettere una crescita credibile all’account.

Sui siti che ti abbiamo indicato per ogni pacchetto di follower, sono indicate le tempistiche per la consegna di tutti i follower che possono andare dal singolo giorno fino a 10 giorni in relazione alla quantità scelta.

3) Garanzia di risultato

Il sito scelto deve essere in grado di garantire che l’utente che acquista follower li riceva realmente. Quindi ti consigliamo di cercare più informazioni possibili sul modo di operare del sito da cui hai scelto di acquistare dei seguaci.

4) Garanzia di rimborso

Qualora le cose non dovessero andare come previsto, dovresti avere la possibilità di ricevere un rimborso da parte della piattaforma. Se questo non è previsto dovresti insospettirti perché la piattaforma probabilmente non risulta essere particolarmente affidabile.

5) Recensioni positive dei clienti

Controlla sempre le recensioni dei clienti. Le recensioni dei migliori siti web sono sempre positive e sono anche molte. Se un sito ha solo recensioni negative da parte di utenti da ogni parte del mondo dovresti evitarlo per non subire danni.

6) Ottimo servizio d’assistenza clienti

Altro fattore da considerare è il servizio di assistenza clienti. Se questo non è presente oppure è poco reperibile e non è in grado di rispondere alle domande o eventuali problematiche degli utenti, l’esperienza potrebbe diventare davvero frustrante. Diventa quindi molto importante che sia efficiente e disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

7) Prezzi accessibili

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, altro fattore che dovresti considerare è quello che riguarda i prezzi per i vari servizi. I migliori siti hanno dei prezzi abbordabili se sono confrontati con la qualità del servizio offerto.

Domande Frequenti

1) Quanto costa comprare follower su Instagram?

Il costo per acquistare follower su Instagram dipende dal sito web scelto, dalla tipologia di follower, dalla loro quantità e provenienza. I siti che agiscono in modo trasparente indicano immediatamente il costo e il tempo di consegna.

2) E’ legale comprare follower Instagram

Se i follower acquistati sono profili reali è legale e non ci sarà alcun rischio di essere bannati dal social.

3) Questi followers di Instagram provengono da Account reali?

Non tutti i siti concedono dei follower che corrispondono ad account reali. Alcuni siti web forniscono dei bot che servono a ben poco. Dovresti scegliere quindi siti sicuri e affidabili come quelli indicati in questa guida.

4) E’ sicuro comprare followers su Instagram?

E’ sicuro solo nel momento in cui si scelgono piattaforme che agiscono regolarmente e non in modo fraudolento.

5) Devo condividere la mia password per comprare IG Followers?

Per acquistare IG followers non è necessario condividere la password del proprio account.

6) Quali informazioni devo dare per comprare Instagram Followers?

L’unica informazione che dovrai dare riguarda il “Nome Utente” cioè il link del profilo su cui vorrai ricevere i follower appena acquistati.

7) Qual è il miglior sito per comprare Instagram Followers?

Esistono molti siti che consentono di comprare dei follower online. I migliori siti per la loro qualità del servizio e trasparenza sono Media Mister, GetAFollower e Buy Real Media. Potrai scegliere liberamente uno dei 3 siti web e ottenere un risultato ottimo per il tuo profilo.

8) E’ possibile ottenere followers gratis?

Nessun sito offre questo servizio, se hai letto qualcosa del genere su Internet o è una truffa oppure quelli proposti non sono follower di profili reali ma account fake o bot che potrebbero penalizzare il tuo sito. In ogni caso ti consigliamo di non lasciare mai i dati personali del tuo account su questi siti o su altri.

9) Le altre persone sapranno che sto acquistando follower Instagram?

Nessuno potrà mai scoprire se stai acquistando follower Instagram. Per chi acquista da siti poco seri potrebbe essere evidente perché verrebbe seguito da profili bot con 0 follower e poco credibili. Chi utilizza i servizi dei siti indicati in questa guida non andrà incontro a questa problematica e nessuno potrà mai accorgersene.

Conclusione

Siamo arrivati alle conclusioni di questo articolo. Se vuoi far crescere la tua rete social e il numero di followers non ti resta che comprarli da Media Mister, GetAFollower oppure da Buy Real Media. I nostri esperti hanno analizzato approfonditamente il funzionamento di questo siti e li consigliano perché offrono un servizio di qualità e a prezzi piuttosto accessibili.

Le tempistiche indicate vengono rispettare e il servizio d’assistenza risulta essere sempre pronto e disponibile a rispondere a qualsiasi dubbio in ogni ora del giorno. Questi siti accettano anche diversi metodi di pagamento, quindi non perdere altro tempo e procedi immediatamente.