3 cose che cambieranno in Ethereum dopo la fusione

In Ethereum non cambierà solo l’algoritmo di consenso, ma anche gli aspetti legati all’efficienza energetica e alla politica monetaria

“The Merge”, il nome dato all’evento in cui avverrà la fusione tra Ethereum 1.0 e 2.0, avrà luogo tra pochi giorni e sarà l’addio definitivo al mining su questa rete.

La fusione avverrà finalmente tra il 10 e il 20 settembre. La bomba di difficoltà arriverà con il prossimo aggiornamento di Ethereum, chiamato Bellatrix, e aumenterà drasticamente la complessità del mining. Il meltdown si verificherà non appena l’attività di mining si interromperà sulla rete proof-of-work (PoW). Poi, il nuovo Ethereum con Proof of Stake (PoS) prenderà il timone.

Sebbene il mining sia uno degli argomenti più comuni quando si parla del Merge di Ethereum, vale la pena prendere in considerazione aspetti più specifici che subiranno drastici cambiamenti in questa rete.

Ethereum abbandonerà il proof-of-work e il mining

Il Proof-of-work è un algoritmo di consenso che utilizza la potenza di calcolo di un processore. Nel caso di Ethereum, le schede grafiche (GPU) o i dispositivi ASIC sono spesso utilizzati per risolvere problemi matematici ad alta velocità. A differenza di PoW, Proof-of-stake si basa sui fondi Ether (ETH) depositati dagli utenti per verificare le transazioni sulla rete.

PoW è la radice del mining; pertanto, non appena avverrà la fusione, coloro che vogliono aggiungere nuovi blocchi alla blockchain di Ethereum non potranno più farlo con l’hardware da mining. Invece di estrarre, i convalidatori di blocchi dovranno accumulare ETH in palio per farlo, sia che lo facciano da soli o in un pool.

Abbiamo precedentemente pubblicato le dichiarazioni di Vitalik Buterin, co-creatore di Ethereum, in cui ha affermato che, fin dall’inizio, la sua intenzione era quella di far passare Ethereum a PoS. Tuttavia, lo sviluppatore riconosce anche che iniziare con PoW è stato molto più saggio che iniziare con Proof of Stake fin dall’inizio della rete.

Buterin sostiene che il proof-of-work, il mining e Bitcoin 360 AI opinioni, hanno permesso a Ether di essere distribuito di più e in modo migliore. Tuttavia, l’elevato consumo energetico del mining di criptovalute è un fattore che gioca a suo sfavore. Questo è uno dei principali argomenti contro questo meccanismo di consenso.

Il co-creatore di Ethereum non crede nemmeno che il mining alimentato da energia rinnovabile sia auspicabile. Ha espresso questa opinione, insieme ad altri ragionamenti a favore della prova di partecipazione, sul proprio sito web. Secondo lui, un uso massiccio di energia rinnovabile da parte dei minatori renderà più costoso per tutti.

Ethereum aumenterà la sua efficienza elettrica

A prescindere da quanta o quanta poca energia consuma il mining di Ethereum, la convalida delle transazioni tramite PoS richiede molto, molto meno. Per questo motivo, si stima che la fusione ridurrà il consumo di elettricità legato alla generazione di PF del 99,95%.

La potenza di calcolo richiesta da PoW per verificare le transazioni su reti come Bitcoin ed Ethereum è, in qualche misura, proporzionale alla quantità di energia che consuma. Un dispositivo di estrazione richiederà una maggiore potenza elettrica se gli viene richiesto di lavorare più intensamente. Per questo motivo, molti sostenitori dell’ambiente includono il mining di criptovalute tra i responsabili del riscaldamento globale.

Nonostante le accuse rivolte al Bitcoin e alle criptovalute che utilizzano anch’esse il PoW, esistono prove che confutano tali affermazioni. Abbiamo riportato in diverse occasioni i risultati di ricerche e studi che non solo smentiscono che il mining di criptovalute abbia l’impatto che sostengono i suoi detrattori, ma che può addirittura contribuire a ridurre l’emissione di gas nocivi per il pianeta.

Gran parte dell’industria del mining di Bitcoin utilizza i rifiuti di altre attività industriali per produrre energia. Questo accade, ad esempio, con i rifiuti della produzione di gas naturale. Ci sono anche sviluppi legati all’agroalimentare. È il caso di CryptoGranjas, una startup argentina che converte gli escrementi degli animali in nuovi bitcoin. Questo è possibile grazie al biogas, che si ottiene dalla degradazione dei rifiuti e può essere utilizzato come combustibile per generare elettricità.