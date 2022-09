15 anni fa, uno sparatutto fantascientifico cambiò per sempre il gaming online

Nell’autunno del 2007 la xBox 360 non aveva ancora compiuto un anno, ma era già avviata al successo grazie al lancio di Halo 3. Il gioco divenne subito un successo grazie al multiplayer online. Certo, Halo 3 non ha inventato il multiplayer online, ma di certo lo ha reso popolare

All’epoca, l’attesa per Halo 3 era straziante. Halo 2 si era concluso con uno straziante cliffhanger e, con l’arrivo del capitolo successivo in esclusiva per l’hardware new-gen di Microsoft – la Xbox 360 – l’eccitazione era alle stelle.

E i giocatori hanno “parlato” con i loro portafogli. Nelle prime 24 ore, Halo 3 ha generato oltre 170 milioni di dollari, un record per l’epoca. Non solo è stato un successo commerciale, ma ha anche segnato il giorno di maggiore attività su Xbox Live all’epoca, raggiungendo oltre un milione di giocatori online in 20 ore.

È chiaro che, anche se la 360 ospitava già una serie di giochi online, Halo 3 ha avuto un grande impatto nel riunire i giocatori tramite Xbox Live. Ma perché ha avuto tanto successo in questo senso?

Il gioco online è diventato mainstream

Halo 3 vantava un’offerta solida, dalla campagna al multiplayer competitivo, fino alla famosa modalità Forge, che consentiva ai giocatori di creare le proprie mappe. Si trattava di un punto di forza importante, in grado di soddisfare un vasto pubblico.

Inoltre, il gameplay di Halo 3 era relativamente semplice, tanto soddisfacente quanto accessibile. Abbattere i nemici con la vasta gamma di armi del gioco era sempre una bella sensazione e, anche se si veniva eliminati, si era sempre in grado di tornare rapidamente all’azione.

Nel 2007, Internet era una forza importante, aumentavano i prodotti online, come le scommesse – visualizza i dettagli dell’offerta odierna, i marketplace, ecc., ma non così onnipresente come nel 2022. Halo 3 è stato un gioco che è uscito sul nascere dei principali walkthrough su Internet, portando a molte discussioni “passa-parola” su come trovare i segreti, in modo simile al modo in cui molti di noi hanno imparato a conoscere i giochi alle elementari o alle medie.

Ricordo di aver sentito parlare dei Teschi nascosti di Halo 3, disseminati in tutta la campagna del gioco. Questi oggetti da collezione difficili da trovare modificavano il gioco, incoraggiandovi a ricominciare, anche se avevate già vissuto la storia. Cercare di capire dove trovare questi teschi basandomi su ciò che mi dicevano i miei amici all’epoca era un vero spasso, cosa che oggi non accadrebbe più grazie alla diffusione di YouTube e di altre guide online. La magia di parlare dei segreti di un gioco si è persa oggigiorno, ma non nel 2007.

Una eredità leggendaria

All’epoca, anche il solo concetto di contenuti scaricabili (DLC) era agli albori, con pochi giochi per console che offrivano supporto dopo il lancio. Halo 3 è stato un apripista in questo senso, con quattro pacchetti di mappe aggiuntive nel corso di circa tre anni. Un DLC, il Legendary Map Pack, includeva un remake della famosa mappa Lockout di Halo 2, che ha portato a un grande afflusso di giocatori quando è stato rilasciato nel 2008.

Questo ha incoraggiato i fan di vecchia data a tornare, introducendo al contempo i contenuti più vecchi ai nuovi giocatori: una tattica brillante da parte di Microsoft. Rapidamente, altri sviluppatori hanno introdotto un supporto simile dopo il lancio, offrendo pacchetti di mappe e contenuti aggiuntivi della storia per circa 10-20 dollari. Anche in questo caso, non possiamo dire che Halo 3 ha inventato i DLC, ma è stato uno dei primi esempi importanti di contenuti aggiuntivi su una console domestica.

Halo 3 ha avuto un impatto anche su altri giochi usciti successivamente. Call of Duty 4: Modern Warfare è stato lanciato nel novembre del 2007, solo un paio di mesi dopo Halo 3, e a quel punto i giocatori erano già appassionati di giochi multiplayer competitivi. Call of Duty 4 è stato, ovviamente, un gioco di per sé molto influente, ma almeno una parte del suo successo si deve anche ad Halo 3 che ha portato i giocatori a salire sul treno dell’online. Ricordo che tutto il mio gruppo di amici è passato a Call of Duty 4 nel novembre del 2007, cosa che non sarebbe accaduta se non avessimo giocato prima ad Halo 3. Non è chiaro come sarebbe il panorama videoludico oggi senza Halo 3. Certo, gli sparatutto competitivi avrebbero potuto ancora attirare l’attenzione, ma è probabile che senza Halo 3 il genere non sarebbe così popolare come lo è oggi.

I server originali del gioco per Xbox 360 sono stati chiusi, ma è ancora possibile godersi la versione rimasterizzata di Halo 3 come parte di Halo: The Master Chief Collection su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.