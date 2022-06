Perché il gioco della roulette è così popolare? Come è nato e come si è diffuso

Immaginate la ruota che gira rapidamente, la piccola sfera che si muove veloce tra le caselle e atterra su uno dei trentasette numeri disponibili. Chi vince?

Il gioco della roulette rientra tra i più amati in assoluto, nei casinò italiani e nei casinò di tutto il mondo. Divertente, eccitante e “rapido”, è sempre stato dotato di una forte capacità di attrazione.

La gamma dei giocatori interessati è vasta ed eterogenea, capace di spostarsi dai giovani fino ai veri e propri veterani.

Che sia online o nella sua versione fisica, la roulette non sbaglia mai un colpo. Ha mantenuto il suo livello di diffusione e apprezzamento per tantissimi anni, posizionandosi ai primi posti nella classifica dei giochi d’azzardo più amati.

Ma come ha fatto a mantenere il titolo? Com’è nata davvero la roulette e cosa la rende così speciale?

Scopriamolo insieme in questo breve viaggio, seguendo tutte le fasi della diffusione della roulette e del suo sviluppo tecnologico. Iniziamo!

Come nasce la roulette

L’origine della roulette – a differenza di quella di diversi altri giochi – non è del tutto certa.

Il nome del suo inventore non è noto (ci sono troppe teorie contrastanti), ma si parla piuttosto di un incontro di giochi diversi.

A quanto pare, la roulette è nata dalla fusione di più giochi, che si sono lentamente adattati alle preferenze del pubblico e al loro loro modo di vivere la scommessa.

E’ importante citare la girella, un gioco molto popolare in Italia intorno al 1500. La differenza con il gioco attuale consisteva nella diverse posizione della ruota, all’epoca disposta perpendicolarmente rispetto al terreno.

C’è poi il lotto reale o biribissi, un altro gioco molto conosciuto. A differenza della roulette, non sfruttava una ruota ma una tavola pieghevole con 36 caselle. Seguiva però le stesse regole della roulette attuale, pur non rispecchiandone esattamente la forma.

Infine, bisogna citare il boule, un gioco francese che risale al 1700. Durante le partite, i giocatori utilizzavano un piatto con due cerchi concentrici, ognuno con 18 buche numerate dall’1 al 9.

L’unione di tutti questi giochi e l’intuizione dell’aristocrazia francese hanno portato alla creazione della prima ruota, poi diventata famosissima in tutto il mondo.

La diffusione del gioco

La diffusione della roulette si deve ai francesi, che per primi ne hanno compreso la potenza.

Dai primi decenni del 1700 fino alla fine del 1900, il mondo ha avuto la possibilità di conoscere il gioco in ogni sua forma.

Le regole sono state definite con precisione, la ruota modificata e le trentasette caselle posizionate nel modo corretto. Siamo passati all’uso del rosso e del nero, che facilitano le scommesse e modificano l’immagine della ruota.

L’inaugurazione dei primi casinò fisici, la creazione delle prime sale dedicate al gioco d’azzardo, non ha fatto altro che consolidare la fama della roulette e l’amore dei giocatori verso il brivido della scommessa.

L’imprevedibilità del gioco è sempre stata considerata come il suo principale punto di forza, l’elemento in grado di rendere la roulette equa verso ogni tipo di giocatore.

Da offline ad online

La vera e propria esplosione della roulette si raggiunge alla fine degli anni Novanta. L’arrivo dei casinò digitali – e la conseguente costruzione della versione online del gioco – non lasciano scampo ai giocatori, che finiscono con adorare la roulette ancora di più.

L’utilizzo di software complessi e algoritmi di controllo permette la gestione del gioco online, rendendolo sicuro ed equo esattamente come quello fisico.

Il sistema viene gestito in modo da non risultare mai “prevedibile”, in modo che gli utenti non riescano ad indovinare in anticipo il numero su cui scommettere.

L’AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) si occupa del controllo e della gestione dei casinò digitali, assicurano protezione a ciascun giocatore. Protezione dal punta di vista della privacy – che deve essere rispettata ai suoi massimi livelli – e protezione dal punto di vista economico (la scommessa deve essere valida).

Per tutti questi motivi, per la capacità di adattarsi ai tempi che cambiano e alle necessità del pubblico, la roulette non ha mai perso potere.

Riesce sempre a catturare l’attenzione dei giocatori perché si aggiorna con il tempo, perché non perde mai la sua unicità.

Viene considerato come uno dei giochi più dinamici dei casinò, in grado di tenere incollati allo schermo.

Ultimamente, l’introduzione delle sessioni di live casinò non hanno fatto altro che aumentare la fama e l’apprezzamento della roulette, portandola ai suoi massimi livelli.

I moderni casinò live

Un pò come succede per i moderni videogiochi, che possono essere giocati in versione live, anche i casinò hanno trovato il modo di raggiungere il pubblico in diretta.

I nuovi casinò live permettono di vivere l’esperienza dei casinò del passato senza allontanarsi dalle comodità di casa.

Collegandosi online, i giocatori possono prendere parte a sessioni di gioco live, gestite da un vero croupier e tenute all’interno di una vera sala casinò.

L’emozione e l’adrenalina del gioco live si uniscono alla praticità del collegamento a distanza, così che chiunque possa giocare in qualsiasi momento.

Assistendo alle partite in diretta, i giocatori controllano la veridicità e l’affidabilità della piattaforma, che diventa subito molto più sicura.

E’ possibile gestire le proprie puntate e comunicare con il personale di sala, proprio come se ci si trovasse al tavolo della roulette in un qualsiasi casinò fisico.

La roulette ha saputo cambiare in base alle novità, sia tecnologiche che culturali, e siamo sicuri che continuerà a farlo anche in futuro. Impressionante non è vero?