Yuki Tsunoda svela la sua storia in una trilogia di fumetti limitata ed esclusiva

L’universo della Formula 1 si mescola all’arte dei manga in una collaborazione innovativa che offre uno sguardo intimo sulla vita di Yuki Tsunoda

Oggi, Catawiki, il principale punto di riferimento in Europa per gli oggetti unici, presenta con orgoglio “The Yuki Trilogy,” una serie di fumetti in edizione limitata che svela la vita e le avventure della stella della Scuderia AlphaTauri.

Yuki Tsunoda: la sua saga sui fumetti.

Questa serie narra l’incredibile percorso del pilota, dai suoi inizi imprevisti nel mondo delle corse fino ai momenti più personali fuori dalla pista. L’esclusiva serie a fumetti, firmata personalmente dal pilota, sarà disponibile per l’acquisto dal 20 settembre al 1° ottobre tramite un’asta speciale su Catawiki.

Realizzata con la stessa precisione e passione dall’acclamata artista di manga Inko Ai Takita, la trilogia offre ai fan un intimo sguardo sulla carriera e la vita personale di Yuki Tsunoda, narrata direttamente dal pilota stesso.

Nel primo fumetto, Tsunoda rivela il suo inaspettato ingresso nel mondo automobilistico, raccontando la sua prima esperienza al volante.

Il secondo numero si concentra sul suo fiero patriottismo, evidenziando un casco personalizzato con un distintivo foglio d’acero giapponese.

Infine, il terzo capitolo esplora gli interessi al di fuori delle corse, mettendo in primo piano le sue passioni per la sauna e per replicare le ricette del suo piatto preferito preparato da sua madre: il pollo.

“La prima volta che mi sono messo al volante, è stato folgorante”, commenta il Pilota della Scuderia AlphaTauri Yuki Tsunoda. “Osservare la mia storia attraverso un manga è un’esperienza nostalgica ed emozionante allo stesso tempo. È un nuovo sguardo sul mio percorso”. “Reimmaginare l’avvincente viaggio di Yuki Tsunoda nel manga è stata una sfida e un onore. L’essenza della sua storia, caratterizzata da passione, tenacia e resilienza, si percepisce in ogni pagina”, afferma l’artista Inko Ai Takita.

Cimeli esclusivi di Yuki Tsunoda in asta su Catawiki

Oltre ai fumetti, i fan appassionati e i collezionisti avranno l’opportunità di acquistare su Catawiki preziosi memorabili legati a Yuki Tsunoda.

Tra gli oggetti in vendita ci sono i guanti autografati che il pilota indosserà nel prossimo Gran Premio del Giappone, le tute da gara autografate del 2021 e del 2022, insieme ad altri indumenti da corsa autografati.

Inoltre, sarà possibile aggiudicarsi oggetti esclusivi provenienti dagli archivi della Scuderia AlphaTauri e della Scuderia Toro Rosso, tra cui un’auto da corsa originale STR5, una tuta da gara di Max Verstappen e molto altro.

È importante notare che una parte del ricavato dell’asta sarà destinata alla fondazione no-profit Wings for Life, impegnata nella ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale.

“L’influenza della Formula 1 va oltre le semplici corse, conquistando i cuori degli appassionati di cultura pop di tutto il mondo. Il connubio con i manga, una forma d’arte giapponese per eccellenza, è a dir poco elettrizzante”, osserva Frédéric Caufriez, Category Manager Pop culture di Catawiki. “La creazione di questa trilogia inedita a fumetti realizzata da Inko Ai Takita porta con sé anche un tocco di nostalgia per Catawiki, segnando un viaggio commemorativo agli inizi della piattaforma come paradiso dei fumetti”.

Facendo avvicinare il mondo della Formula 1 ai suoi appassionati, questa asta rappresenta la collaborazione tra Catawiki e la Scuderia AlphaTauri.

Attraverso una serie di cinque aste online che si terranno nel corso dell’anno, tutti gli entusiasti avranno la possibilità di partecipare alle offerte per oltre 300 oggetti da collezione legati alla Formula 1.

Le prime due aste hanno ottenuto risultati straordinari su Catawiki, attirando un totale di quasi 300.000 visitatori e testimoniano l’entusiasmo per i memorabilia sportivi nel mercato.

