Xiaomi secondo top vendor in Italia per smartphone distribuiti

Xiaomi si posiziona al secondo posto tra i top vendor in Italia per smartphone distribuiti nel terzo trimestre 2022, con una quota di mercato pari al 26% in Italia e il 23% in Europa

Xiaomi, azienda Cinese di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), accresce la propria presenza sul mercato posizionandosi al secondo posto in Italia e in Europa nella classifica dei top vendor per smartphone spediti nel terzo trimestre 2022, come confermato dall’ultimo rapporto Canalys, con una quota di mercato pari al 26% in Italia e il 23% in Europa, raggiungendo in entrambe le aree una crescita annuale del 5%.

Le parole di Thomas Ma

Thomas Ma, General Manager di Xiaomi Italia, afferma:

In una situazione globale decisamente sfidante, verso cui il settore degli smartphone deve inevitabilmente adattarsi e reinventarsi, siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la nostra presenza e la nostra crescita nel mercato italiano. n un 2022 che ha messo alla prova tutto il comparto, abbiamo rafforzato la nostra posizione di secondo player nel Paese, grazie al supporto dei nostri partner commerciali e alla fiducia dei consumatori.

Il rapporto Canalys, mette in evidenza anche il secondo posto dell’azienda come top vendor europeo con una quota di mercato del 23% e una crescita annuale pari al 5%, aggiudicandosi l’unico risultato di crescita positivo tra le “big three”.

Ulteriori info

Per ulteriori informazioni sull’azienda visitate il sito internet dedicatom, mentre per altri aggiornamenti seguite i loro canali social. Cosa ne pensate di questo percorso di crescita in Italia e in Europa raggiunto da Xiaomi? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.